斯里兰卡成中美角力战场 美提4.8亿金援案

(德国之声中文网) 根据美联社报导，美国国务卿蓬佩奥与美国国防部长埃斯珀27日深夜抵达斯里兰卡。此前，两人在印度出访，与印度的国防部长辛格跟外交部长苏杰生见面。

蓬佩奥预计28日与斯里兰卡总统戈塔巴雅(Gotabaya Rajapaksa) 与总理马欣达(Mahinda Rajapaksa) 会面。美联社报导指出，蓬佩奥预计向斯里兰卡与马尔代夫施压，希望这两个国家能对中国掠夺性的借贷或投资有所警觉。

斯里兰卡和中国素来关系匪浅。在蓬佩奥抵达斯里兰卡之前，中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪本月初率领一个高级别代表团访问斯里兰卡。中国驻斯里兰卡大使馆在26日个一个声明中表示，中国提供斯里兰卡防疫与经济振兴的相关协助。

蓬佩奥身边一名高级官员汤普森 (Dean Thompson) 表示：「美国鼓励斯里兰卡重新审视美国所提供的公开又有永续性的经济发展。美国的作法与充满歧视性又不透明的作法不同。我们呼吁斯里兰卡为了确保其经济独立性，做出艰难却必要的决定。我们也准备好在经济发展上与斯里兰卡合作。」

中国驻斯里兰卡大使馆10月26日针对汤普森的言论发布声明，批评汤普森公然违背外交常理，挑拨和干涉中斯关系，甚至「敦促斯里兰卡做出艰难但必要的决定」。该声明写道：「对于美国借国务卿访问之机挑拨和干涉中斯关系，并对斯里兰卡进行胁迫和霸凌，我们表示坚决反对！」

美国提供斯里兰卡金援

根据德新社报导，蓬佩奥出访斯里兰卡的其中一个主要目的是向斯里兰卡提供总额4.8亿美元的金援。这笔金援预计将用来修补斯里兰卡脆弱的运输建设，并改善斯里兰卡的土地管理习惯。前任斯里兰卡政府原先已批准这项金援，但是却因引发各界挞伐，被迫延後执行相关程序。

反对金援案的人士称，接受美国金援可能损害斯里兰卡的国家安全，并让美国购买斯里兰卡的土地。斯里兰卡总统戈塔巴雅与他的政党在今年8月5日的国会选举前，原本强烈反对与美国签署这项合作案，但他在当选总统後，尚未公开针对这个议题表态。目前相关讨论仍悬置於斯里兰卡的国会中。

在蓬佩奥抵达斯里兰卡的前一天，斯里兰卡的马克思主义JVP党在美国大使馆外举行了一场示威行动，批评美国透过金援干预斯里兰卡的内政。

美国驻斯里兰卡大使馆则向德新社表示，蓬佩奥出访斯里兰卡是为了向该国展现美国的承诺，也是为了和斯里兰卡一同维护一个自由开放的印太地区。

由於斯里兰卡战略位置重要，美国意图与中国竞争在该国的影响力。中国在斯里兰卡有大量投资，而北京也将斯里兰卡视为一带一路中很重要的一个国家。

杨威廉/张慈 (美联社丶德新社)

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