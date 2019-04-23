 斯里兰卡恐袭：42名外籍遇难者身份确定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2019

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时政风云

斯里兰卡恐袭：42名外籍遇难者身份确定

斯里兰卡当局宣布，目前已有42名外籍死难者的身份被确定，尚有12名外国人下落不明。与此同时，美国警告说，斯里兰卡有可能会发生更多的袭击。

Sri Lanka Colombo - Soldaten vor Kirche (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

42名外籍遇难者身份确定

（德国之声中文网）斯里兰卡有关当局周二宣称，复活节恐怖袭击中丧生的253人中，已经确认了42名外籍遇难者的身份。警方表示，另有12名外籍人士下落不明，太平间中遇难者身份被进一步确定后，可能会提供更多信息。

4月21日酒店和教堂连环爆炸案中受伤的五名外国人目前仍在医院接受救治。"伊斯兰国"宣称袭击事件是他们所为。

政府发布的一份声明中称，外籍遇难者当中，包括11名印度人，六名英国人，四名中国人以及三名丹麦人。这三名丹麦遇难者来自一个家庭，丹麦首富波尔森在此次袭击中失去了三个孩子。

沙特阿拉伯、西班牙和土耳其也分别有两名公民遇难。孟加拉、日本、荷兰、葡萄牙、瑞士、美国则各有一人丧生。

另有六人拥有多重国籍。此前，斯里兰卡有关当局曾表示，袭击中有40名外国人丧生，但当时并没有明确死难者的国籍。斯里兰卡外交部发表声明称："周一晚间已有25名外籍遇难者的遗体被运送回国，另有12名外国人仍下落不明，科伦坡法医停尸房中的无名尸体确认完毕后可能会得到更多信息。"

Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

“伊斯兰国”首脑巴格达迪五年首次现身。

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有关当局称，豪华酒店爆炸案中的遇难者身份鉴定非常困难，因为尸体被破坏的程度非常严重。袭击事件发生后，政府宣布进入紧急状态，并禁止了两个伊斯兰圣战团体的活动。斯里兰卡政府认为，上述两个组织同袭击案有关。

大量旅游者已经离开斯里兰卡。一些国家对斯里兰卡发出旅行警告后，入境该国的外国游客已有明显减少。斯里兰卡财政部长预计，今年来斯里兰卡旅游的人数将会下降30%，旅游收入则会减少150亿美元。

极端组织"伊斯兰国"领袖对斯里兰卡恐怖袭击事件表示赞赏，声称这是对叙利亚及伊拉克境内"伊斯兰国"领土被占领作做出的报复。设址美国的"国际恐怖主义实体搜寻研究所"（SITE）证实，"伊斯兰国"首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi） 五年来首次发布的宣传片中显示他对斯里兰卡袭击案是知情的。

这段时长18分钟的视频由"伊斯兰国"媒体本周一发布。一般认为，这部视频是在斯里兰卡袭击案前拍摄的。

美国驻斯里兰卡大使阿莱娜·特普利茨（Alaina Teplitz）周二发出警告说，斯里兰卡境内有可能会发生更多的袭击案件，因为发动袭击的极端组织仍有成员未被逮捕。她说："我们有理由认为，袭击团伙仍有成员在积极活动。我们认为，他们正在策划新的袭击。

复活节星期天对斯里兰卡天主教堂和豪华酒店发动连环袭击后，斯里兰卡政府相信伊斯兰极端组织NTJ和JMI应对事件负责，"伊斯兰国"也宣称，袭击事件是他们干的。

 

达扬 / 叶宣 （路透社，美联社）

  • Sri Lanka: Feuerwehrauto steht nach der Explosion vor dem Shangri-La Hotel in Colombo (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    大规模袭击

    在炸弹爆炸后，豪华的科伦坡香格里拉酒店的前门被毁（图）。恐怖分子于复活节星期日（4月21）在这里发动袭击。到目前为止，连环袭击已经造成超过290人丧生，这是2009年斯里兰卡内战结束以来最严重的一次袭击。

  • Zerstörte Fassade des Shangri-la-Hotels in Colombo (Sri Lanka) (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    瞄准旅游业

    过去数年，斯里兰卡的旅游业迅速发展，然而在这次袭击后恐怕会面临低潮。科伦坡香格里拉酒店有500个房间、套房和41个公寓。目前这里已经无法正常经营。除了这家五星级酒店外，科伦坡的金斯伯里酒店、肉桂大酒店以及市郊的一家小酒店也遭遇袭击。

  • Polizisten suchen nach Spuren in den Trümmern der Shangri-La-Fassade (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    事发现场的调查

    警方在酒店废墟中寻找作案者的蛛丝马迹。斯里兰卡曾经历数十年内战，其间泰米尔族分裂分子（"猛虎组织"）在科伦坡制造了很多起爆炸事件。不过在2009年内战结束后，该国安全状况明显好转。不过在周日袭击后，德国外交部收紧了对这个南亚国家的旅行建议。

  • Sri Lanka Explosion in Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    圣安东尼教堂

    在周日，三处庆祝复活节的教堂遭遇袭击，其中就包括位于科伦坡市区的圣安东尼教堂。通过图片可以看到，爆炸后教堂内一片狼藉。

  • Zerstörte Marien-Staue in der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    礼拜时的爆炸

    圣安东尼教堂的爆炸有多严重，可以通过这个断成两块的圣玛利亚的雕像看出来。

  • Ein Krankenwagen im Einsatz vor der Sankt-Antonius-Kirche (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    谁发动了袭击？

    迄今为止，没有组织宣布对这起连环袭击负责。调查人员表示，联合袭击中有6起是由自杀式袭击者发动的。有报道称，这次连环袭击是典型的伊斯兰极端组织的手法。

  • Sicherheitskräfte vor der Saknt-Antonius-Kirche in Colombo (Reuters/D. Kiyanawatte)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    安保措施

    在袭击后，斯里兰卡增强了该国的安保措施，政府宣布戒严，同时暂时关闭Facebook、WhatsApp等社交媒体、即时通信APP，以避免谣言与流言的扩散。

  • Krankenwagen vor der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    “惨烈场景”

    超过500人在连环袭击中受伤，目前在医院接受治疗。斯里兰卡外交部副部长表示，案发现场的场景“惨烈”，遇袭的教堂里人被炸飞、血肉模糊。该国总理维克勒马辛哈说，袭击“明显是要破坏该国的稳定”。

  • Drei Priester auf dem Weg in die abgesperrte Sankt-Antonius-Kirche (Reuters/D. Liyanawatte)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    来自世界各地的慰问

    三位神父在前往圣安东尼教堂的路上。世界很多国家都对这次袭击进行了谴责，中国国家主席习近平也就斯里兰卡发生系列爆炸事件向该国致慰问电。教宗方济各在复活节传统庆典上提到斯里兰卡，他谴责了“这种残忍的暴力行为”，表示自己与遭遇创伤的基督徒们在一起。

    作者: Ashok Kumar, Arnd Riekmann


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斯里兰卡：复活节的血腥袭击

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