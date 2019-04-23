斯里兰卡恐袭：42名外籍遇难者身份确定

（德国之声中文网）斯里兰卡有关当局周二宣称，复活节恐怖袭击中丧生的253人中，已经确认了42名外籍遇难者的身份。警方表示，另有12名外籍人士下落不明，太平间中遇难者身份被进一步确定后，可能会提供更多信息。

4月21日酒店和教堂连环爆炸案中受伤的五名外国人目前仍在医院接受救治。"伊斯兰国"宣称袭击事件是他们所为。

政府发布的一份声明中称，外籍遇难者当中，包括11名印度人，六名英国人，四名中国人以及三名丹麦人。这三名丹麦遇难者来自一个家庭，丹麦首富波尔森在此次袭击中失去了三个孩子。

沙特阿拉伯、西班牙和土耳其也分别有两名公民遇难。孟加拉、日本、荷兰、葡萄牙、瑞士、美国则各有一人丧生。

另有六人拥有多重国籍。此前，斯里兰卡有关当局曾表示，袭击中有40名外国人丧生，但当时并没有明确死难者的国籍。斯里兰卡外交部发表声明称："周一晚间已有25名外籍遇难者的遗体被运送回国，另有12名外国人仍下落不明，科伦坡法医停尸房中的无名尸体确认完毕后可能会得到更多信息。"

有关当局称，豪华酒店爆炸案中的遇难者身份鉴定非常困难，因为尸体被破坏的程度非常严重。袭击事件发生后，政府宣布进入紧急状态，并禁止了两个伊斯兰圣战团体的活动。斯里兰卡政府认为，上述两个组织同袭击案有关。

大量旅游者已经离开斯里兰卡。一些国家对斯里兰卡发出旅行警告后，入境该国的外国游客已有明显减少。斯里兰卡财政部长预计，今年来斯里兰卡旅游的人数将会下降30%，旅游收入则会减少150亿美元。

极端组织"伊斯兰国"领袖对斯里兰卡恐怖袭击事件表示赞赏，声称这是对叙利亚及伊拉克境内"伊斯兰国"领土被占领作做出的报复。设址美国的"国际恐怖主义实体搜寻研究所"（SITE）证实，"伊斯兰国"首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi） 五年来首次发布的宣传片中显示他对斯里兰卡袭击案是知情的。

这段时长18分钟的视频由"伊斯兰国"媒体本周一发布。一般认为，这部视频是在斯里兰卡袭击案前拍摄的。

美国驻斯里兰卡大使阿莱娜·特普利茨（Alaina Teplitz）周二发出警告说，斯里兰卡境内有可能会发生更多的袭击案件，因为发动袭击的极端组织仍有成员未被逮捕。她说："我们有理由认为，袭击团伙仍有成员在积极活动。我们认为，他们正在策划新的袭击。

复活节星期天对斯里兰卡天主教堂和豪华酒店发动连环袭击后，斯里兰卡政府相信伊斯兰极端组织NTJ和JMI应对事件负责，"伊斯兰国"也宣称，袭击事件是他们干的。

达扬 / 叶宣 （路透社，美联社）