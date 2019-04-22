斯里兰卡恐袭: 国际情报机构曾警告当局

(德国之声中文网)斯里兰卡政府发言人周一说，斯里兰卡政府对于情报机构在复活节爆炸事件发生之前提出的警告没有给予足够的重视。

斯里兰卡内阁发言人兼卫生部长塞纳拉特纳(Rajitha Senaratne)说，连环爆炸案是由当地武装组织NTJ(National Thowfeek Jamaath)的七个自杀炸弹客所为。而根据这次爆炸案的复杂程度，政府认为该组织背后很有可能有国际专家的协助，甚至是盖达组织或伊斯兰国参与其中。

美国官员周一表示，NTJ过去曾与伊斯兰国有关联，但是关系深浅并不清楚。

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政府发言人塞纳拉特纳详述信息流通的经过: 早在4月4日开始，国际情报机构就已经多次发出警告，包括美国和印度。4月9日，国防部长写给警察厅长的机密信件当中，有提及NTJ这个团体的名称。4月11日，警察局写信给司法与外交安全部门中主掌安全的首长。

塞纳拉特纳说，因为警政系统的效率不彰，斯里兰卡总理維克拉馬辛哈(Ranil Wickremesinghe)与他的内阁直到爆炸发生之后，才得知与相关情报。

去年十月，总统席瑞塞纳(Maithrela Sirisena)曾开除斯里兰卡总理并解散其内阁。虽然之后最高法院扭转了这项决定，总理至今仍然不被允许参与国防委员会的会议。事发当时，总统人在国外。

目前，斯里兰卡打算采取何种应对方式尚不明朗。当局表示，除了某些法律文件当中曾经出现过该团体的名称以外，政府几乎可以说对这个团体一无所知。

就在塞纳拉特纳对记者说明的不久之后，停在科伦坡案发教堂－圣安东尼教堂旁边的一辆厢行车突然爆炸。行人仓皇走避。警察在调查中发现三枚炸弹，他们原先准备拆除，却反而被引爆。这起意外中无人伤亡。

周一，警方在科伦坡主要的公车车站发现了87条雷管。警方拒绝评论这些雷管是否与周日爆炸案有关。

中国驻斯里兰卡使馆提醒中国公民近期暂勿前往斯里兰卡，呼吁已在当地中国公民加强自身安全防范，如中国公民在提醒发布后仍坚持前往，将给当事人带来巨大安全风险，由此而产生的费用，将由个人承担。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)