斯里兰卡恐袭：线索指向极端穆斯林

（德国之声中文网）来自警方的最新消息称，复活节星期天（4月21日）发生的一系列恐怖袭击已造成290人丧生，其中包括35名外国人。目前仍在医院接受救治的共有450人，其中19名外国人。总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）已于当地时间本周一上午召集国家安全委员会会议，商讨当前局势。

六起自杀性袭击

周日至少发生了8次爆炸，受袭击的目标包括3座教堂及3家酒店，其中一家酒店位于首都科伦坡。教堂和酒店的爆炸几乎同时发生。事发当时，教堂内正在举行复活节弥撒，因此这里也是伤亡最集中的地点。空军一名发言人表示，周日晚间，距离首都30公里的斯里兰卡最大机场内又发现了一枚炸弹。国防部的刑侦专家称，发生在教堂和酒店的6起爆炸事件均为自杀式袭击者所为。

袭击者的动机目前仍不清楚。尽管警方已经逮捕了24人，但迄今为止仍没有人宣称对袭击案负责。斯里兰卡总理维克拉马辛哈发表电视讲话称，警方逮捕的全部都是斯里兰卡人。不过，他同时呼吁外国提供支持，以查明袭击者是否同境外组织有关联。他说："我们决不允许恐怖主义在斯里兰卡境内抬头。我们将采取一切措施，消灭恐怖主义。"内阁发言人塞纳拉特纳（Rajitha Senaratne）则在周一对媒体表示："政府坚信，一个名为NTJ（National Thowheeth Jama'ath）的团伙发动了上述袭击。"

此前，情报部门也曾获得该组织计划发动袭击的信息。而发生恐怖袭击一周前，警方还曾获得有人将对教堂发动袭击的情报。斯里兰卡警察总局副局长曾在4月11日发出报告称，一个斯里兰卡国内的极端伊斯兰团体计划对天主教堂和印度大使馆发动袭击。这份报告中还提供了一系列可疑人员的姓名，指出他们曾在新西兰清真寺遇到袭击后发表煽动仇恨的言论。

维克拉马辛哈总理称，将调查有关当局为何没有采取相应防范措施的原因。

袭击分别发生在首都科伦坡市中心、近郊以及另外两个地点。国防部副部长维杰瓦尔德内（Ruwan Wijewardene）表示，这一系列"恐怖主义袭击"是极端分子制造的。他下令全国实行持续到周一凌晨的宵禁。此外，他还表示，政府还暂时封锁了社交媒体。尽管宵禁令已经结束，但斯里兰卡的中小学和大学仍处于关闭状态。

袭击事件打破了近10年的安宁

地处印度洋的热带岛国斯里兰卡吸引着包括大量德国人在内的各国游客。这里已经很多年没有发生过袭击事件。2009年，持续已26年的内战宣告结束。斯里兰卡2000万人口中大部分为佛教徒，基督徒占大约7%，穆斯林在该国人口中占大约10%。该国此前也从未发生过有极端伊斯兰主义背景的恐怖袭击事件。

国际社会对这一连环袭击案表示震惊。教皇方济各在罗马同数万信徒一道对死难者表示哀悼。联合国秘书长古特雷斯对"全球基督徒的神圣节日-复活节星期天发生针对教堂和酒店的恐怖主义袭击表示震惊。"包括美国总统特朗普、俄罗斯总统普京、德国总统施泰因迈尔和总理默克尔在内的很多国家领导人都对这一袭击事件表示强烈谴责。

为了表达对斯里兰卡的同情和支持，特拉维夫市政厅用灯光打出斯里兰卡国旗图案。巴黎埃菲尔铁塔关掉了传统的夜间灯光，以悼念袭击事件中的死难者。德国外交官更新了旅行通告，提请在斯里兰卡的德国游客远离袭击发生地点、关注当地媒体有关局势的报道，并同旅行社和航空公司取得联系。美国内政部也更新了对斯里兰卡美国游客的旅行警告。警告称，恐怖组织有可能会策划及实施更多的袭击。

观看视频 01:59 直擊連環爆炸後的斯里蘭卡

达扬 / 凝练 （德新社，法新社，路透社）