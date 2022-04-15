斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

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斯里兰卡正在经历1948年以来最严重的一场金融危机。许多渔民已经难以维持生计，尽管他们为国民食物的补给做出了贡献，捕获的海产品也在向十几个国家出口。
在斯里兰卡西部城市尼甘布的莱拉马港口，五彩的拖网渔船一艘挨着一艘。自从斯里兰卡的金融危机爆发以来，这里的渔民越来越难以维持生计。在海上漂泊劳作三个星期之后，他们常常只能拿回4万斯里兰卡卢比（约合130美元）的收入。
带着满身的疲惫，和对生活的担忧，他们在船上睡着了。虽然工作很辛苦，但是他们知道，自己的收入根本无法支付水电费、基本食物和学业开销。斯里兰卡是一个拥有2200万人口的印度洋岛国，目前正面临自从1948年独立建国以来最严重的一场金融危机。
一名渔民正在从船上卸下新鲜捕获的鲑鱼。渔业在斯里兰卡总体经济中所占的比例仅为1.3%，然而却有10%的人口在该行业就业，并且为大量民众的食品供应做出了巨大贡献。该国的水产品向十几个国家出口，其中包括美国、英国、中国和日本，水产品的出口占到该国农产品出口总量的8%。
这些瓶子里装的不是炒菜油，而是动力燃油。柴油和汽油不仅价格攀升，而且还越来越稀缺。在首都科伦坡，众多示威者走上街头，抗议总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）糟糕的国家治理能力，并且要求其下台的同时，渔村的人们正在为生存而艰难拼搏。
这是生活在尼甘布港口的一家四口。很多人现在都不知道该如何度过眼下的困境，有的说，他们不得不节衣缩食，或者停止偿还贷款。不过所有人都在寻找燃油，来维持渔船运转，并且盼望着能给子女挣到更好的未来。
德国《焦点杂志》刊评指出，俄罗斯入侵乌克兰，反而限缩了自己的战略自主空间，从而落入了中国势力范围，沦为北京的朝贡国。瑞士《新苏黎世报》注意到斯里兰卡的经济危机，认为该国的惨状并不能全怪中国。
中国缺电危机正在快速扩大，除了企业工厂被迫停产，民众生活也受影响，官方强调确保「民生用电」，做得到吗？
对于台湾而言，除了担忧中国疫情可能造成供应链的断链危机外，台湾银行或租赁业者面对厂商债务违约的风险也可能会增加。
在周六开幕的全国人大会议上，中国总理李克强做政府工作报告时强调，2022年经济发展面临更多风险和挑战，预期国内生产总值增长率在5.5%左右。与此同时，中国的国防预算增幅突破7%，也引发国际关注。
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