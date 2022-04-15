 斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活 | 所有节目 | DW | 25.04.2022

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经济纵横

斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

斯里兰卡正在经历1948年以来最严重的一场金融危机。许多渔民已经难以维持生计，尽管他们为国民食物的补给做出了贡献，捕获的海产品也在向十几个国家出口。

  • Dicht an dicht schaukeln die bunten Fischtrawler sanft an den Docks im Hafen Lellama von Negombo. Seit sich die Finanzkrise in Sri Lanka verschärft, sieht die Rechnung der hier arbeitenden Fischer nicht gut aus. Nach drei Wochen auf See, geht jeder mit nur 40.000 Sri-Lanka-Rupien (130 US-Dollar) von der zermürbenden Expedition nach Hause.

    劳而无所得

    在斯里兰卡西部城市尼甘布的莱拉马港口，五彩的拖网渔船一艘挨着一艘。自从斯里兰卡的金融危机爆发以来，这里的渔民越来越难以维持生计。在海上漂泊劳作三个星期之后，他们常常只能拿回4万斯里兰卡卢比（约合130美元）的收入。

  • Männer schlafen erschöpft auf dem Deck eines Trawlers. Sie wissen jetzt schon, dass der Lohn ihrer Arbeit die Kosten für Strom, Wasser, Studiengebühren oder für Lebensmittel nicht decken wird. Der Inselstaat mit 22 Millionen Einwohnern vor der Südspitze Indiens kämpft mit der schlimmsten Finanzkrise seit der Unabhängigkeit im Jahr 1948.
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    出海归来 精疲力尽

    带着满身的疲惫，和对生活的担忧，他们在船上睡着了。虽然工作很辛苦，但是他们知道，自己的收入根本无法支付水电费、基本食物和学业开销。斯里兰卡是一个拥有2200万人口的印度洋岛国，目前正面临自从1948年独立建国以来最严重的一场金融危机。

  • Ein Fischer entlädt frischen Thunfisch im Fischereihafen Lellama. Die Fischerei macht nur 1,3 Prozent der Wirtschaft der südostasiatischen Nation aus, beschäftigt aber ein Zehntel der Bevölkerung und trägt zur Ernährung von weit mehr Menschen bei. Die Insel exportiert ihren Fang in ein Dutzend Länder, darunter die USA, Großbritannien, China und Japan, was 8 Prozent ihrer Agrarexporte entspricht.

    财政拮据

    一名渔民正在从船上卸下新鲜捕获的鲑鱼。渔业在斯里兰卡总体经济中所占的比例仅为1.3%，然而却有10%的人口在该行业就业，并且为大量民众的食品供应做出了巨大贡献。该国的水产品向十几个国家出口，其中包括美国、英国、中国和日本，水产品的出口占到该国农产品出口总量的8%。

  • Die Männer im Hafen Lellama geben Behälter mit Treibstoff weiter. Diesel und Benzin sind teuer und vor allem rar geworden. Während in der Handelshauptstadt Colombo viele Demonstranten den Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa fordern - wegen der schlechten Staats- und Finanzführung - versuchen die Menschen hier sich irgendwie über Wasser zu halten.
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    燃油成为稀缺品

    这些瓶子里装的不是炒菜油，而是动力燃油。柴油和汽油不仅价格攀升，而且还越来越稀缺。在首都科伦坡，众多示威者走上街头，抗议总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）糟糕的国家治理能力，并且要求其下台的同时，渔村的人们正在为生存而艰难拼搏。

  • Fischer G.K Chaminda mit seiner Frau Mary Dilani und ihren zwei Kindern in ihrem Haus am Strand von Negombo. Viele Familien wissen nicht, wie sie mit der Situation zurechtkommen sollen. Manche sagen, sie hätten Lebensmittel gekürzt oder aufgehört, Kredite zurückzuzahlen. Die ständige Suche nach Benzin für Boot und Haus aber haben alle gemein - und die Hoffnung auf bessere Zeiten für ihre Kinder.

    前途渺茫

    这是生活在尼甘布港口的一家四口。很多人现在都不知道该如何度过眼下的困境，有的说，他们不得不节衣缩食，或者停止偿还贷款。不过所有人都在寻找燃油，来维持渔船运转，并且盼望着能给子女挣到更好的未来。


  • Dicht an dicht schaukeln die bunten Fischtrawler sanft an den Docks im Hafen Lellama von Negombo. Seit sich die Finanzkrise in Sri Lanka verschärft, sieht die Rechnung der hier arbeitenden Fischer nicht gut aus. Nach drei Wochen auf See, geht jeder mit nur 40.000 Sri-Lanka-Rupien (130 US-Dollar) von der zermürbenden Expedition nach Hause.

    劳而无所得

    在斯里兰卡西部城市尼甘布的莱拉马港口，五彩的拖网渔船一艘挨着一艘。自从斯里兰卡的金融危机爆发以来，这里的渔民越来越难以维持生计。在海上漂泊劳作三个星期之后，他们常常只能拿回4万斯里兰卡卢比（约合130美元）的收入。

  • Männer schlafen erschöpft auf dem Deck eines Trawlers. Sie wissen jetzt schon, dass der Lohn ihrer Arbeit die Kosten für Strom, Wasser, Studiengebühren oder für Lebensmittel nicht decken wird. Der Inselstaat mit 22 Millionen Einwohnern vor der Südspitze Indiens kämpft mit der schlimmsten Finanzkrise seit der Unabhängigkeit im Jahr 1948.
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    出海归来 精疲力尽

    带着满身的疲惫，和对生活的担忧，他们在船上睡着了。虽然工作很辛苦，但是他们知道，自己的收入根本无法支付水电费、基本食物和学业开销。斯里兰卡是一个拥有2200万人口的印度洋岛国，目前正面临自从1948年独立建国以来最严重的一场金融危机。

  • Ein Fischer entlädt frischen Thunfisch im Fischereihafen Lellama. Die Fischerei macht nur 1,3 Prozent der Wirtschaft der südostasiatischen Nation aus, beschäftigt aber ein Zehntel der Bevölkerung und trägt zur Ernährung von weit mehr Menschen bei. Die Insel exportiert ihren Fang in ein Dutzend Länder, darunter die USA, Großbritannien, China und Japan, was 8 Prozent ihrer Agrarexporte entspricht.

    财政拮据

    一名渔民正在从船上卸下新鲜捕获的鲑鱼。渔业在斯里兰卡总体经济中所占的比例仅为1.3%，然而却有10%的人口在该行业就业，并且为大量民众的食品供应做出了巨大贡献。该国的水产品向十几个国家出口，其中包括美国、英国、中国和日本，水产品的出口占到该国农产品出口总量的8%。

  • Die Männer im Hafen Lellama geben Behälter mit Treibstoff weiter. Diesel und Benzin sind teuer und vor allem rar geworden. Während in der Handelshauptstadt Colombo viele Demonstranten den Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa fordern - wegen der schlechten Staats- und Finanzführung - versuchen die Menschen hier sich irgendwie über Wasser zu halten.
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    燃油成为稀缺品

    这些瓶子里装的不是炒菜油，而是动力燃油。柴油和汽油不仅价格攀升，而且还越来越稀缺。在首都科伦坡，众多示威者走上街头，抗议总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）糟糕的国家治理能力，并且要求其下台的同时，渔村的人们正在为生存而艰难拼搏。

  • Fischer G.K Chaminda mit seiner Frau Mary Dilani und ihren zwei Kindern in ihrem Haus am Strand von Negombo. Viele Familien wissen nicht, wie sie mit der Situation zurechtkommen sollen. Manche sagen, sie hätten Lebensmittel gekürzt oder aufgehört, Kredite zurückzuzahlen. Die ständige Suche nach Benzin für Boot und Haus aber haben alle gemein - und die Hoffnung auf bessere Zeiten für ihre Kinder.

    前途渺茫

    这是生活在尼甘布港口的一家四口。很多人现在都不知道该如何度过眼下的困境，有的说，他们不得不节衣缩食，或者停止偿还贷款。不过所有人都在寻找燃油，来维持渔船运转，并且盼望着能给子女挣到更好的未来。


 

 

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