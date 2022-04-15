斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

财政拮据

一名渔民正在从船上卸下新鲜捕获的鲑鱼。渔业在斯里兰卡总体经济中所占的比例仅为1.3%，然而却有10%的人口在该行业就业，并且为大量民众的食品供应做出了巨大贡献。该国的水产品向十几个国家出口，其中包括美国、英国、中国和日本，水产品的出口占到该国农产品出口总量的8%。