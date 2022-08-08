斯里兰卡：将同中国就债务重组展开谈判

（德国之声中文网）斯里兰卡总统维克勒马辛哈（ Ranil Wickremesinghe）周四在议会发言时表示，同中国的首轮会谈将在十月十六日中共二十大党代会之后展开。前不久刚刚出访过日本的维克勒马辛哈表示，日本政府已同意在斯里兰卡和中国的谈判中担当中介。

维克勒马辛哈说：“中国一直都在帮助我们，因此我们相信，面对当前的危急时刻，中国也会出手相助。”

斯里兰卡陷入破产边缘，目前已暂停偿还高达510亿美元的外债。2027年之前，该国需要偿还280亿美元的外债。



斯里兰卡已经同国际货币基金就一项价值29亿美元的一揽子救助计划达成暂时性共识。但该项救助计划付诸实施的前提条件是斯里兰卡必须同债权国就债务重组达成共识。

与此同时，斯里兰卡央行总裁维拉辛格（ Nandalal Weerasinghe）周四对媒体表示，斯里兰卡已经开启了债务重组的相关步骤。此前，斯里兰卡已经向债权国提交了报告，并召集了包括金融顾问、债权国以及商业借贷方的会谈。





维拉辛格表示，相关会谈已经取得了进展。但他拒绝提供这些进展的更多细节。他表示，应当保持沉默，以免引起市场波动。维拉辛格承诺，一旦取得共识，就会立即予以公布。

过去十年间，斯里兰卡从中国获得巨额贷款，以推动国内的基础设施建设，包括港口和机场。但这些项目收益欠佳，完全无法应对还贷负担，进一步加剧了斯里兰卡的财政窘况。

中国并不是斯里兰卡最大的债权国。中国在斯里兰卡外债总额中占比大约10%，在日本和亚洲发展银行之后排名第三。尽管如此，北京是否同意债务重组计划仍扮演关键性角色。中国虽然表示愿意提供额外贷款，但并未承诺同意债务重组。

与此同时，斯里兰卡央行周四表示，今年上半年该国经济下滑了大约4.8%，而鉴于紧缩性的货币和财政措施，预计下半年将继续保持经济下滑趋势。目前同国计民生关系密切的物资，燃油、食品和药物都严重匮乏，因无法获得外汇和贷款，企业发展前景也极其暗淡。

（美联社）

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