 斯里兰卡宪政危机 议员指控中国介入 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2018

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时政风云

斯里兰卡宪政危机 议员指控中国介入

前石油部长的保镳朝抗议群众开枪，造成一人死亡，两人受伤。多名国会议员指控中国试图操控斯里兰卡的政权转变。

Sri Lanka Poster des neu benannten Premierminister Mahinda Rajapaksa und Präsident Maithripala Sirisena (Reuters/D. Liyanawatte)

斯里兰卡总统西里塞纳（於周五宣布开除总理维克勒马辛哈，并立强硬派前总统拉贾帕克萨为新总理。此举导致斯里兰卡陷入宪政危机。

(德国之声中文网) 斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）于週五（10月26日）宣布撤销总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）的职务，改立强硬派前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）为新任总理。

这项决定被反对者称为一场「反民主政变」。财政部长曼加拉·萨马拉维拉（Mangala Samaraweera）则于同一天强调，总统革除维克勒马辛哈的职务违反宪法，维克勒马辛哈仍为该国总理。

维克勒马辛哈也拒绝接受总统开除他的决定，强调他所属的政党仍然在国会佔多数。目前他仍待在总理官邸内。与此同时，总统西里塞纳已下令国会休会三週。

外界认为，此举乃是为前总统拉贾帕克萨成立新内阁团队做准备，因此被多名政府官员强力谴责，包括国会议长卡鲁·贾亚苏里亚（Karu Jayasuriya）和遭解除职务的前石油部长阿努拉·亚帕（Arjuna Ranatunga）。

前部长保镖开枪

事后，总统说他是因为一个意图暗杀他的计画，而决定解除总理的职务。根据斯里兰卡媒体Daily Mirror的报导，总统强调另一名内阁成员也参与了这个暗杀计画。

他说目前斯里兰卡的政治和经济问题，以及暗杀他的计画，迫使他指派前总统拉贾帕克萨为总理，替斯里兰卡建立新政府。拉贾帕克萨本人也在週日（10月28日）发表声明，强调他将「远离充满仇恨的政治，并建立能保障所有国民人权和建立法治的临时政府」。他曾在2005到2015年间担任斯里兰卡总统，并被归功为结束斯里兰卡25年内战的推手。然而，联合国目前正在针对他的政府所犯下的战争罪及人权迫害展开调查。

週日 (10月28日)，前石油部长阿努拉·亚帕回办公室的途中，遇到一群试图攻击他的群众，他的保镳朝他们开枪，造成一人死亡，两人受伤。这名保镳随后遭警方逮捕。

中国为幕后推手？

Mahinda Rajapaksa (picture-alliance/Pacific Press/P. Dambarage)

强硬派前总统拉贾帕克萨在担任总统期间与中国关系密切。中国於周六恭贺他成为新总理，而此举遭多名国会议员指控为中国试图操控斯理兰卡的内政。

这场宪政僵局被视为有重要的地缘政治意涵。斯里兰卡因地缘关系长期受到印度影响，近年也因数个大型建设计画，对中国负有庞大债务。包含印度、欧盟及美国在内的友邦都建议斯里兰卡总统要遵守宪法，但中国却在第一时间恭贺拉贾帕克萨成为总理。中国此举遭到维克勒马辛哈的支持者谴责，认为中国意图从背后主导斯里兰卡的政权转移，但中国公开否认这种说法。

一名中国驻斯里兰卡大使馆的外交官向路透社表示：「中国从来不干预其他国家的内政。我们反对任何意图干涉其他国家内政的行为。」

目前为止，大部分的议员都尚未表态支持拉贾帕克萨。在週日的一封信中，国会议长贾亚苏里亚希望总统能在国会选出一名替代人选之前，保障维克勒马辛哈的权利跟特权。

南亚民主论坛的学者沃尔夫（Siegfried O. Wolf）在接受德国之声专访时表示，这场宪政危机会发生，是因为维克勒马辛哈政府挑战到中国利益。

他表示：「这个现象对其他参与一带一路，且政局不稳跟经济实力薄弱的国家来说，是个警讯。」

杨威廉/罗法（路透社、法新社）

 

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