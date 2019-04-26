 斯里兰卡大搜捕中发生爆炸 至少15人丧生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2019

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时政风云

斯里兰卡大搜捕中发生爆炸 至少15人丧生

在斯里兰卡复活节发生导致数百人死亡的恐怖袭击事件之后，警方在搜捕嫌犯的过程中又发生多起爆炸事件，造成至少15人丧生。

Sri Lanka | Soldaten nach Terroranschlag (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Jayawardena)

在安保人员搜捕嫌犯的过程中又发生多起爆炸事件

（德国之声中文网）在斯里兰卡警方包围的一栋房子内发生多次爆炸后，在现场发现了至少15具尸体，其中包括几名妇女和儿童。 据斯里兰卡警方一位发言人称，警方在对该栋建筑进行反恐突袭时，房子内发生爆炸。根据所获得的秘密情报，这里是"伊斯兰国"武装分子的藏身之所。

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本周伊始，当整个世界尚在因斯里兰卡复活节连环爆炸案而震惊时，一篇流传于微信，阅读量达到“10万+”的文章引起了读者对德国境内基督徒人身安全的担忧。 (23.04.2019)

周五（4月26日）晚上，该建筑被警察和军队包围。 原因是在复活节星期天发生导致250多人死亡的严重爆炸袭击事件之后，警方开始调查搜捕恐怖嫌疑分子。搜捕行动期间有人从房子内向安全部队成员开枪，之后房子内至少发生三次爆炸。

房内发生自杀式爆炸袭击？

警方发言人说："我们搜查了这座建筑物，发现了15具尸体，其中房子内有12具，房前有3具。"

警方怀疑爆炸是由一名或多名自杀式炸弹袭击者制造的。这位发言人说，一名受伤儿童以及一名女子已被送往医院救治。

Sri Lanka | Soldaten nach Terroranschlag (Getty Images/C. Court)

东南亚国家斯里兰卡的安全局势依然紧张

Sainthamaruthu位于斯里兰卡首都科伦坡以东大约360公里处，距离复活节星期天一座教堂遭到袭击的拜蒂克洛镇不远。在复活节星期日，包括一名妇女在内的九名当地自杀式炸弹袭击者对3个基督教教堂和3家豪华酒店等多处发动了爆炸袭击。

事件发生之后，警方提醒人们防止伊斯兰主义者在该岛国发动新的袭击事件。与"伊斯兰国"有联系的100多名嫌疑人受到搜捕，其中已经有70多人被拘捕。

  • Sri Lanka: Feuerwehrauto steht nach der Explosion vor dem Shangri-La Hotel in Colombo (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    大规模袭击

    在炸弹爆炸后，豪华的科伦坡香格里拉酒店的前门被毁（图）。恐怖分子于复活节星期日（4月21）在这里发动袭击。到目前为止，连环袭击已经造成超过290人丧生，这是2009年斯里兰卡内战结束以来最严重的一次袭击。

  • Zerstörte Fassade des Shangri-la-Hotels in Colombo (Sri Lanka) (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    瞄准旅游业

    过去数年，斯里兰卡的旅游业迅速发展，然而在这次袭击后恐怕会面临低潮。科伦坡香格里拉酒店有500个房间、套房和41个公寓。目前这里已经无法正常经营。除了这家五星级酒店外，科伦坡的金斯伯里酒店、肉桂大酒店以及市郊的一家小酒店也遭遇袭击。

  • Polizisten suchen nach Spuren in den Trümmern der Shangri-La-Fassade (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    事发现场的调查

    警方在酒店废墟中寻找作案者的蛛丝马迹。斯里兰卡曾经历数十年内战，其间泰米尔族分裂分子（"猛虎组织"）在科伦坡制造了很多起爆炸事件。不过在2009年内战结束后，该国安全状况明显好转。不过在周日袭击后，德国外交部收紧了对这个南亚国家的旅行建议。

  • Sri Lanka Explosion in Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (picture-alliance/AA/C. Karunarathne)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    圣安东尼教堂

    在周日，三处庆祝复活节的教堂遭遇袭击，其中就包括位于科伦坡市区的圣安东尼教堂。通过图片可以看到，爆炸后教堂内一片狼藉。

  • Zerstörte Marien-Staue in der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    礼拜时的爆炸

    圣安东尼教堂的爆炸有多严重，可以通过这个断成两块的圣玛利亚的雕像看出来。

  • Ein Krankenwagen im Einsatz vor der Sankt-Antonius-Kirche (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    谁发动了袭击？

    迄今为止，没有组织宣布对这起连环袭击负责。调查人员表示，联合袭击中有6起是由自杀式袭击者发动的。有报道称，这次连环袭击是典型的伊斯兰极端组织的手法。

  • Sicherheitskräfte vor der Saknt-Antonius-Kirche in Colombo (Reuters/D. Kiyanawatte)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    安保措施

    在袭击后，斯里兰卡增强了该国的安保措施，政府宣布戒严，同时暂时关闭Facebook、WhatsApp等社交媒体、即时通信APP，以避免谣言与流言的扩散。

  • Krankenwagen vor der Sankt-Antonius-Kirche in Colombo (Sri Lanka) (Reuters/D. Liyanawatte)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    “惨烈场景”

    超过500人在连环袭击中受伤，目前在医院接受治疗。斯里兰卡外交部副部长表示，案发现场的场景“惨烈”，遇袭的教堂里人被炸飞、血肉模糊。该国总理维克勒马辛哈说，袭击“明显是要破坏该国的稳定”。

  • Drei Priester auf dem Weg in die abgesperrte Sankt-Antonius-Kirche (Reuters/D. Liyanawatte)

    斯里兰卡：复活节的血腥袭击

    来自世界各地的慰问

    三位神父在前往圣安东尼教堂的路上。世界很多国家都对这次袭击进行了谴责，中国国家主席习近平也就斯里兰卡发生系列爆炸事件向该国致慰问电。教宗方济各在复活节传统庆典上提到斯里兰卡，他谴责了“这种残忍的暴力行为”，表示自己与遭遇创伤的基督徒们在一起。

    作者: Ashok Kumar, Arnd Riekmann


李京慧/王凡 (德新社、法新社、路透社)

 

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