斯里兰卡发生警民冲突 警方发布宵禁令

（德国之声中文网）斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）周五晚间（4月1日）宣布全国进入紧急状态，此前一天，抗议者与警方发生了流血冲突。在政府发布的一份公报中，贾帕克萨表示，这一决定是为了公共安全利益、维护公共秩序和确保维持基本的服务。

周六，斯里兰卡商店在加强安保的情况下开门营业，在首都科伦坡的街道上随处可见警力巡逻。

总统拉贾帕克萨宣布全国进入紧急状态后，警方宣布于周六傍晚在全国范围开始实施宵禁，以阻止计划中的大规模反政府示威，禁令于下周一上午（4月4日）解除。

周四晚上（3月31日），数百名民众在科伦坡近郊的总统私人住宅外举行抗议活动，要求拉贾帕克萨下台。抗议民众与警察发生冲突。有示威者向警察投掷石块，警方动用催泪弹和高压水枪驱散人群。周五警方逮捕了逾50名抗议者，并在科伦坡及周边地区实施宵禁，以避免民众举行集会。但周五还是有民众举行了抗议活动。

有政府官员谴责暴力抗议活动。该国旅游部长拉纳通加（Prasanna Ranatunga）警告说，如果抗议活动继续下去，将会给经济带来影响。

来自印度的粮食援助

根据路透社报道，全球最大的大米出口国印度正准备将4万吨大米运往斯里兰卡。这是斯里兰卡上个月向印度寻求10亿美元信贷额度后，印度提供的首个大规模粮食援助，这并将有助于斯里兰卡降低过去一年飙升一倍的米价。

观看视频 03:57 气候变化加剧粮食危机

本月以来，斯里兰卡经济危机愈演愈烈。通货膨胀和飙涨的食品价格严重影响了斯里兰卡民众的生活。根据联合早报报道，严重财政危机导致国家缺乏资金进口燃料，这导致该国电力不足。该国电力部门透露，当局目前缺乏足够柴油来启动发电机，国家被迫从周四（3月31日）开始实施13小时停电。这是斯里兰卡有史以来最长的一次断电。



(路透社，美联社，法新社)



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