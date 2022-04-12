 斯里兰卡危机：中产阶层也遭重创 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

斯里兰卡危机：中产阶层也遭重创

马杜尚卡（ Miraj Madushanka ）从未想到过，他竟也需要政府的配给粮，使全家人能一天两餐：斯里兰卡目前正深陷该国史上最严重经济危机，包括他在内的无数新兴中产阶层家庭的生活一落千丈。

BG - Sri Lanka TukTuk Fahrerin Finanzkrise

开突突车是许多人的谋生之路

（德国之声中文网）作为一个拥有2200万人口的岛国，积欠了510亿美元外债的斯里兰卡正急速走向破产，国库枯竭如许，几乎无钱进口汽油、牛奶、煤气和卫生纸等日用品。 

从无燃料或食物之忧的家庭，眼下正不得不想方设法，解决一日三餐问题，减饭量乃其中一法。  

为能买到奇缺的燃料，人们排起长队。一场危机破坏了多年来让整个南亚地区钦羡的这个拥有相对舒适生活方式的国家取得的进展。 

灾难发生前，27岁的会计师马杜尚卡在日本学习，并有意留在那里工作。2018年，父亲去世，他匆匆回国，以照顾母亲和妹妹。 

马杜尚卡在国内完成了学业，找到一份旅游业工作。熟料，2019年发生严重恐怖袭击事件，使他很快丢了饭碗。恐袭事件使该国社会和经济受到猛烈冲击。 

好不容易找到的下一份工作又因新冠大流行瘟疫爆发而泡汤。现在，他在一家管理公司干活，这是他4年来的第四份工。可是，目前，虽说有了可靠的薪水，他也只能勉强养家活口。 

就最近几周，食品价格上涨了3倍，迫使这个家庭寻求政府配给的大米及附近佛教寺庙和清真寺的捐助。马杜尚卡的储蓄已经耗光。他告诉说："现在，还够勉强活下去，要是有几个月得不到额外救助，我们就难了。"

BG - Sri Lanka TukTuk Fahrerin Finanzkrise

菲律宾民众排长队买汽油

总理：经济已 "完全崩溃"

专家们指出，即使是过去的危机，如2009年结束的斯里兰卡近30年的内战或2004年毁灭性的海啸，也没有给相关地区以外的人们带来i这种程度的痛苦和折磨。总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）6月22日表示，经济已 "完全崩溃"。 

直到最近，专家估计占都市人口15%至20%的斯里兰卡中产阶级尚普遍享有经济安全，生活舒适。

斯里兰卡首都科伦坡政策选择中心高级研究员丰塞卡（Bhavani Fonseka ）说："这场危机确实震惊了中产阶级 -- 它迫使他们陷入以前从未遇到过的困境，比如获得基本物品，尽管花几个小时排队，但不知道是否能获得燃料。过去三十年里，他们确实从未经历过这样的冲击。"

20世纪70年代起，斯里兰卡中产阶级开始兴旺。当时，该国经济向外来贸易和投资开放。此后，中产阶级稳步增长，人均GDP激增，超越众多邻国。 

经济学家达姆辛格（Chayu Damsinghe）指出："当时，人们的理想是有房有车，能送孩子上好学校，每隔几周上一次餐馆，并去度假。可现在，中产阶级的梦想似乎已经破灭。" 他补充说，"如果连中产阶级都在挣扎，可以想象，更多的弱势群体受到了多大的打击。"

抗议活动日益增多

今年4月以来，斯里兰卡国内抗议现象越来越严重。示威者指责总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa ）及其政府的政策失误导致经济崩溃、局势混乱。5月份，一波暴力抗议活动迫使拉贾帕克萨的兄弟和时任总理拉贾帕克萨下台。

Sri Lanka Medizinstudenten protestieren gegen Präsident Gotabaya Rajapaksa in Colombo

民众抗议活动此起彼伏

新总理维克勒马辛哈寄希望于国际货币基金组织的救助计划以及印、中等友好国家的帮助，以确保经济发展。上周在接受美联社采访时，维克勒马辛哈说，他担心粮食短缺可能会持续到2024年，乌克兰战争扰乱了全球供应链，导致某些商品价格飙升。  

去年，斯里兰卡政府下令禁止进口化肥，激怒了农民并损害了收成，致使经济困境更形复杂。禁令在个月后取消，但损害已经造成，导致粮食短缺。 

苦于粮食储备不足，政府让公务员每周五居家，以节省燃料、有时间种植自家水果和蔬菜，为期3个月。根据官方数据，该国食品通胀率达57%。联合国儿童基金会5月所作的调查结果显示，斯里兰卡70%的家庭承认，食品消费减少。 

  • Dicht an dicht schaukeln die bunten Fischtrawler sanft an den Docks im Hafen Lellama von Negombo. Seit sich die Finanzkrise in Sri Lanka verschärft, sieht die Rechnung der hier arbeitenden Fischer nicht gut aus. Nach drei Wochen auf See, geht jeder mit nur 40.000 Sri-Lanka-Rupien (130 US-Dollar) von der zermürbenden Expedition nach Hause.

    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    劳而无所得

    在斯里兰卡西部城市尼甘布的莱拉马港口，五彩的拖网渔船一艘挨着一艘。自从斯里兰卡的金融危机爆发以来，这里的渔民越来越难以维持生计。在海上漂泊劳作三个星期之后，他们常常只能拿回4万斯里兰卡卢比（约合130美元）的收入。

  • Männer schlafen erschöpft auf dem Deck eines Trawlers. Sie wissen jetzt schon, dass der Lohn ihrer Arbeit die Kosten für Strom, Wasser, Studiengebühren oder für Lebensmittel nicht decken wird. Der Inselstaat mit 22 Millionen Einwohnern vor der Südspitze Indiens kämpft mit der schlimmsten Finanzkrise seit der Unabhängigkeit im Jahr 1948.
    更多

    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    出海归来 精疲力尽

    带着满身的疲惫，和对生活的担忧，他们在船上睡着了。虽然工作很辛苦，但是他们知道，自己的收入根本无法支付水电费、基本食物和学业开销。斯里兰卡是一个拥有2200万人口的印度洋岛国，目前正面临自从1948年独立建国以来最严重的一场金融危机。

  • Ein Fischer entlädt frischen Thunfisch im Fischereihafen Lellama. Die Fischerei macht nur 1,3 Prozent der Wirtschaft der südostasiatischen Nation aus, beschäftigt aber ein Zehntel der Bevölkerung und trägt zur Ernährung von weit mehr Menschen bei. Die Insel exportiert ihren Fang in ein Dutzend Länder, darunter die USA, Großbritannien, China und Japan, was 8 Prozent ihrer Agrarexporte entspricht.

    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    财政拮据

    一名渔民正在从船上卸下新鲜捕获的鲑鱼。渔业在斯里兰卡总体经济中所占的比例仅为1.3%，然而却有10%的人口在该行业就业，并且为大量民众的食品供应做出了巨大贡献。该国的水产品向十几个国家出口，其中包括美国、英国、中国和日本，水产品的出口占到该国农产品出口总量的8%。

  • Die Männer im Hafen Lellama geben Behälter mit Treibstoff weiter. Diesel und Benzin sind teuer und vor allem rar geworden. Während in der Handelshauptstadt Colombo viele Demonstranten den Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa fordern - wegen der schlechten Staats- und Finanzführung - versuchen die Menschen hier sich irgendwie über Wasser zu halten.
    更多

    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    燃油成为稀缺品

    这些瓶子里装的不是炒菜油，而是动力燃油。柴油和汽油不仅价格攀升，而且还越来越稀缺。在首都科伦坡，众多示威者走上街头，抗议总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）糟糕的国家治理能力，并且要求其下台的同时，渔村的人们正在为生存而艰难拼搏。

  • Fischer G.K Chaminda mit seiner Frau Mary Dilani und ihren zwei Kindern in ihrem Haus am Strand von Negombo. Viele Familien wissen nicht, wie sie mit der Situation zurechtkommen sollen. Manche sagen, sie hätten Lebensmittel gekürzt oder aufgehört, Kredite zurückzuzahlen. Die ständige Suche nach Benzin für Boot und Haus aber haben alle gemein - und die Hoffnung auf bessere Zeiten für ihre Kinder.

    斯里兰卡：尼甘布渔民的艰难生活

    前途渺茫

    这是生活在尼甘布港口的一家四口。很多人现在都不知道该如何度过眼下的困境，有的说，他们不得不节衣缩食，或者停止偿还贷款。不过所有人都在寻找燃油，来维持渔船运转，并且盼望着能给子女挣到更好的未来。

    作者: Claudia Dehn


近日一个下午，科伦坡居民涌入一蔬菜市场，酷热阳光下，人们汗流浃背，仔细比较西红柿和橙子与与先前市场的价格。 

63岁的一名女性说，她已不再买肉买鱼，而只买几种蔬菜。她一脸痛苦，说："我很生气。每种必需品的价格都在上涨--大米、糖、牛奶、鸡肉、鱼。人们怎么能吃饱肚子？"  

马杜尚卡的家人已放弃每日三顿，只吃早中餐和晚餐。 

新近的一个周五，他母亲英里亚尼（ Sriyani Kankanamge ）磨着椰子，并在一垛薄薄的木柴上烧一壶水。5月份，煤气罐将用完时，他们想去排队等候，但似乎是徒劳的，毫无成功把握。曾是闪闪发光的白色厨房的天花板，已被炊烟灰弄得斑斑驳驳。几年前买的电炉早卖掉了。 

观看视频 01:13

总理辞职后斯里兰卡仍动乱不止

英里亚尼的左眼患青光病。遵医嘱，她每天应点两次眼药水，但她只点一次，因为，眼药水价格翻倍了。 她回忆说："这是我有生以来最艰难的时刻。" 就在几个月前，她还经常多做些饭菜送给邻人。 

这家人的收音机和电视机已经关了几个星期。滑板车停在外面，盖上了。他们几乎不再使用它，宁愿步行或乘坐公共汽车，也不愿排队买燃料。 

一到每天长达3小时停电时分，马杜尚卡有时会走向总统府附近的主要抗议地点。 

像许多斯里兰卡人一样，他觉得，唯一的出路是离境。他说，"我有一个简单的梦想--建一座房子，买一辆车，一周内全职工作，偶尔去度假。我想结婚成家。但我害怕，这个梦想会破灭，至少在这个国家不再可能实现。"

（法新社）

DW.COM

斯里兰卡正式宣布无法偿还外债

深处严重经济危机的斯里兰卡承认，所有外债均无法偿还。有消息称，该国拟从中国再借10亿美元用于偿还旧债。  

斯里兰卡发生警民冲突 警方发布宵禁令

斯里兰卡经济危机愈发严重。民众在总统拉贾帕克萨的官邸前示威时与警方发生冲突之后，拉贾帕克萨宣布全国进入紧急状态，之后该国警方宣布周六实施宵禁令，以防民众在周末举行大规模游行。  

相关内容

Protestors use temporary tents to rest during the day and night demonstration against the economic crisis at the entrance of the president's office in Colombo on April 11, 2022. - Sri Lanka's Prime Minister Mahinda Rajapaksa pleaded for patience as thousands continued to take to the streets to protest his family's rule, with public anger at a fever pitch over the country's crippling economic crisis. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

斯里兰卡正式宣布无法偿还外债 12.04.2022

深处严重经济危机的斯里兰卡承认，所有外债均无法偿还。有消息称，该国拟从中国再借10亿美元用于偿还旧债。

flags of Russia and China painted on cracked wall

德语媒体：北京成了老大哥 15.04.2022

德国《焦点杂志》刊评指出，俄罗斯入侵乌克兰，反而限缩了自己的战略自主空间，从而落入了中国势力范围，沦为北京的朝贡国。瑞士《新苏黎世报》注意到斯里兰卡的经济危机，认为该国的惨状并不能全怪中国。

In this photograph taken on February 24, 2020 Chinese and Sri Lankan labourers work at a construction site on reclaimed land, part of a Chinese-funded project for Port City, in Colombo. - From an artificial island in Sri Lanka to a bridge in Bangladesh and hydropower projects in Nepal and Indonesia, China's trillion-dollar Belt and Road plan is stuttering under the effects of the deadly coronavirus. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP) / TO GO WITH AFP STORY 'HEALTH-VIRUS-DIPLOMACY-TRADE-CHINA-SASIA' FOCUS BY POORNIMA WEERASEKARA (Photo by ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)

深陷经济危机 斯里兰卡寻求重组中国债务 09.01.2022

斯里兰卡总统1月9日对来访的中国外长表示，希望中方允许债务重组，提供优惠贷款，以缓解这个南亚岛国的严重经济危机。斯里兰卡在中国“一带一路”项目中具有重要地位，同时也是中印两国地缘战略的争夺焦点。

广告

评论分析

China Zackenbarschen

客座評論：石斑魚被禁引發兩岸經貿冷戰

中國以驗出禁藥禁止台灣養殖石斑魚進口，令大約6000餘公噸的石斑魚面臨無銷售通路的問題，台灣這次準備如何出招因應？  