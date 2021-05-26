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斯诺登

爱德华·斯诺登 （英文: Edward Joseph Snowden，1983年生人），前美国国家安全局工作人员。

２０１３年夏，斯诺登将美国情报工作运作细节透露给英国和美国媒体记者，本人离开美国，先是前往中国香港，随后抵达莫斯科。俄罗斯政府为其提供一年的临时政治庇护。美国对斯诺登发起通缉，指责其泄露国家机密。斯诺登向外界透露，美国系统化地在全球展看监听监控行动，从普通平民到高层政要均为监听目标，远远超出反恐范围。媒体曝光，德国总理默克尔的手机多年来遭到美国情报部门监听。

The Ryanair plane with registration number SP-RSM, carrying opposition figure Raman Pratasevich which was traveling from Athens to Vilnius and was diverted to Minsk after a bomb threat, lands at the International Airport outside Vilnius, Lithuania, Sunday, May 23, 2021. The presidential press service said President Alexander Lukashenko personally ordered that a MiG-29 fighter jet accompany the Ryanair plane carrying opposition figure Raman Pratasevich and traveling from Athens, Greece, to Vilnius, Lithuania to the airport in the capital Minsk. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

事实核查:白俄罗斯迫降客机是否史无前例? 26.05.2021

欧盟和北约对一架民航飞机被强迫降落在明斯克机场表示愤怒。俄罗斯却指出，2013年，因为美国想要抓捕斯诺登，玻利维亚总统专机也曾被强迫着陆在维也纳。
CORTE MADERA, CALIFORNIA - SEPTEMBER 17: Newly released Permanent Record by Edward Snowden is displayed on a shelf at a Barnes and Noble bookstore on September 17, 2019 in Corte Madera, California. The U.S. Justice Department has filed suit against Snowden, a former Central Intelligence Agency employee and contractor for the National Security Agency, alleging the book violates non-disclosure agreements. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

斯诺登愿在保留美国籍的前提下申请俄罗斯护照 03.11.2020

本周一，美国中情局前雇员爱德华·斯诺登表示，他和他的太太打算在不放弃美国公民身份的前提下申请俄罗斯国籍。
04.12.2019 *** STOCKHOLM 20191204 Amy Goodman och Edward Snowden på storbildsskärm vid onsdagens utdelning av Right Livelihood-priset 2019 på Cirkus. Foto: Erik Simander / TT kod 11720 |

斯诺登获得俄罗斯永久居留权 23.10.2020

斯诺登已获得俄罗斯永久居留权。他的律师说，目前斯诺登不考虑申请俄罗斯公民身份。去年他曾表示，如果能确保得到公正审判，他愿意回到美国。
FILE PHOTO: A 3-D printed Huawei logo in front of displayed 5G words in this illustration taken February 12, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

华为5G又丢一国 这回是在欧洲心脏 09.10.2020

在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。

29.07.2020, Japan, Tokio: In this photo dated Wednesday, July 29, 2020, the logo of the popular video-sharing app TikTok and a Chinese flag are shown in Tokyo, Japan. A group of lawmakers in Japan's ruling Liberal Democratic Party is considering drawing up a proposal to restrict the use of TikTok and other China-based apps in Japan. (Jiji Press/Yuki Kurose) Foto: Yuki Kurose/Jiji Press/dpa |

德语媒体：关键在于中国 26.08.2020

《商报》的客席评论认为，欧洲人不应当只关注美国间谍机关对自己的窥探，来自中国企业的隐私保护问题也应当得到同等的重视。《巴登报》则指出，德国汽车产业的兴衰，已经和中国市场的景气息息相关。
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 17: Newly released Permanent Record by Edward Snowden is displayed on a shelf at Books Inc. on September 17, 2019 in San Francisco, California. The U.S. Justice Department has filed suit against Snowden, a former Central Intelligence Agency employee and contractor for the National Security Agency, alleging the book violates non-disclosure agreements. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

斯诺登：我的自传中文版遭遇中国审查 13.11.2019

“棱镜门”的披露者、前美国情报人员斯诺登发推特称，他的新书《永久纪录》中文版关于“国家监控以及民主普世价值”的内容被删，并称将在近期免费分享真正的版本。在本文中，我们列出了一些斯诺登给的例子。

庇護斯諾登的難民　今在香港身陷囹圄 18.09.2019

美國前中情局僱員斯諾登出版的新書受到全球關注，背後隱藏的故事還有多少？六年前，逃亡到香港的斯諾登得到難民接濟，成功避過追捕。但後者到今天依然無處可逃，甚至遭受香港當局和各方施壓。
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 17: Newly released Permanent Record by Edward Snowden is displayed on a shelf at Books Inc. on September 17, 2019 in San Francisco, California. The U.S. Justice Department has filed suit against Snowden, a former Central Intelligence Agency employee and contractor for the National Security Agency, alleging the book violates non-disclosure agreements. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

斯诺登出回忆录 NSA：钱得归我们！ 18.09.2019

这名美国国家安全局前雇员的回忆录成为爆款畅销书基本上是板上钉钉的事情了。但他能不能因此致富还不一定。美国当局已经盯上了斯诺登的稿费。
Former U.S. National Security Agency contractor Edward Snowden gives an exclusive interview to Kyodo News in Moscow on May 29, 2017. Snowden warned that Japan may be moving closer to sweeping surveillance of ordinary citizens as the government eyes a legal change to enhance police powers in the name of counterterrorism. (Kyodo) |

斯诺登发新书提警告 仍希望来德庇护 14.09.2019

“棱镜门”揭秘者斯诺登在近期多次采访中都对威权主义的兴起提出警告。在他为其新书做宣传的同时，也不忘寻求德国的政治庇护。
Vanessa Rodel and her seven-year-old daughter Keana talk to media after arriving at Lester B. Pearson Airport in Toronto, on Monday, March 25, 2019. A woman who escaped violence and human trafficking and helped shelter former CIA whistleblower Edward Snowden when he fled to Hong Kong is coming with her daughter to Canada after being granted refugee status, her lawyer said Monday. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP) |

曾收留斯诺登 难民母女获加拿大庇护 30.03.2019

在2013年斯诺登滞留香港期间，当地的难民瓦妮萨·罗德尔等人向他提供帮助，让他藏在自己家中。如今，罗德尔和她7岁的女儿获得了加拿大庇护，抵达多伦多。
15.01.2019 The Huawei logo is seen in the center of Warsaw, Poland on January 15, 2019. Polish authorities arrested a Chinese national employed by Huawei on charges of espionage alongside a Poish man working for Orange mobile. The arrest has ramped up tensions between China and the US amidst an ongoing trade war between the two trade partners. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

德国建5G 该让华为插一脚？ 10.02.2019

华为在德国5G网络建设中能扮演什么样的角色？反对者认为华为可能在软件中“开后门”，给德国带来安全隐患。德国政府正面临艰难抉择。
Der russische Präsident Wladimir Putin sitzt am 15.06.2017 in Moskau (Russland) in der TV-Show «Der direkte Draht». In der TV-Show «Der direkte Draht» stellt sich Putin den Fragen der Bürger. Weniger als ein Jahr vor der Präsidentenwahl 2018 werden vor allem Putins innen- und wirtschaftspolitische Aussagen mit Spannung erwartet. Foto: Mikhail Klimentyev/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

普京表示愿为科米提供政治避难 15.06.2017

俄罗斯总统普京在周四举行的传统“直播连线”节目中表示，他希望俄美间的紧张关系可以得到改善。他说：“我们没有把美国看作敌人。”他还将美国前FBI局长科米比作斯诺登，并表示愿意为科米提供政治避难。
16.02.2017****German Chancellor Angela Merkel sits in the witness stand of a parliamentary inquiry in Berlin investigating the NSA's activities in Germany, February 16, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

监听丑闻：默克尔出庭作证 16.02.2017

德国总理应该是情报机构丑闻调查委员会最后一名也是最高级别的证人。美国国家安全局前工作人员斯诺登的泄密使得华盛顿监听盟友的行为公之于众。在柏林的听证会上，默克尔再次强调了自己曾说过的名言：刺探朋友，绝对不行！
ARCHIV - Blick auf das Gebäude der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) am 27.04.2015 in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa (zu dpa Reformbaustellen beim Bundesnachrichtendienst vom 05.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/J. Carstensen

联邦情报局今后“奉旨”监听？ 21.10.2016

德国联邦情报局（BND）这几年来日子不好过：应对新纳粹组织“国家社会地下党”时破绽百出，斯诺登又爆料说BND与美国国家安全局合作监听欧洲盟国。现在两部相关法律旨在改变这一乱局，但新法本身也引起巨大争议。
7. 1. 2015 Wistleblower Edward Snowden ist am 07.01.2015 in Hamburg bei einer Pressevorführung der NDR-Dokumentation Schlachtfeld Internet - Wenn das Netz zur Waffe wird auf einer Video-Leinwand zu sehen. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa Erdnussbutter und Museumsbesuch: Snowdens heimliches Leben in Moskau vom 01.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (C): picture-alliance/dpa/C. Charisius

美国会情报委员会认定斯诺登是"叛徒" 16.09.2016

经两年调查，美国会情报委员会完成一份报告，称前国家安全局雇员斯诺登绝非“英雄”，其泄密行为绝无“高尚动机”。斯诺登推文反驳。
Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt). (c) Universum *** NUR FÜR BERICHTERSTATTUNG FILM ***

大导演斯通再推大片 15.09.2016

美国导演奥利弗·斯通将揭秘者斯诺登视为当代最重要的人物之一。影片精心刻划了如今在莫斯科流亡的这位IT专家引发国际关注的“斯诺登事件”。
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