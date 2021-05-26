爱德华·斯诺登 （英文: Edward Joseph Snowden，1983年生人），前美国国家安全局工作人员。

２０１３年夏，斯诺登将美国情报工作运作细节透露给英国和美国媒体记者，本人离开美国，先是前往中国香港，随后抵达莫斯科。俄罗斯政府为其提供一年的临时政治庇护。美国对斯诺登发起通缉，指责其泄露国家机密。斯诺登向外界透露，美国系统化地在全球展看监听监控行动，从普通平民到高层政要均为监听目标，远远超出反恐范围。媒体曝光，德国总理默克尔的手机多年来遭到美国情报部门监听。