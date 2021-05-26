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爱德华·斯诺登 （英文: Edward Joseph Snowden，1983年生人），前美国国家安全局工作人员。
２０１３年夏，斯诺登将美国情报工作运作细节透露给英国和美国媒体记者，本人离开美国，先是前往中国香港，随后抵达莫斯科。俄罗斯政府为其提供一年的临时政治庇护。美国对斯诺登发起通缉，指责其泄露国家机密。斯诺登向外界透露，美国系统化地在全球展看监听监控行动，从普通平民到高层政要均为监听目标，远远超出反恐范围。媒体曝光，德国总理默克尔的手机多年来遭到美国情报部门监听。
欧盟和北约对一架民航飞机被强迫降落在明斯克机场表示愤怒。俄罗斯却指出，2013年，因为美国想要抓捕斯诺登，玻利维亚总统专机也曾被强迫着陆在维也纳。
本周一，美国中情局前雇员爱德华·斯诺登表示，他和他的太太打算在不放弃美国公民身份的前提下申请俄罗斯国籍。
斯诺登已获得俄罗斯永久居留权。他的律师说，目前斯诺登不考虑申请俄罗斯公民身份。去年他曾表示，如果能确保得到公正审判，他愿意回到美国。
在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。
《商报》的客席评论认为，欧洲人不应当只关注美国间谍机关对自己的窥探，来自中国企业的隐私保护问题也应当得到同等的重视。《巴登报》则指出，德国汽车产业的兴衰，已经和中国市场的景气息息相关。
“棱镜门”的披露者、前美国情报人员斯诺登发推特称，他的新书《永久纪录》中文版关于“国家监控以及民主普世价值”的内容被删，并称将在近期免费分享真正的版本。在本文中，我们列出了一些斯诺登给的例子。
美國前中情局僱員斯諾登出版的新書受到全球關注，背後隱藏的故事還有多少？六年前，逃亡到香港的斯諾登得到難民接濟，成功避過追捕。但後者到今天依然無處可逃，甚至遭受香港當局和各方施壓。
这名美国国家安全局前雇员的回忆录成为爆款畅销书基本上是板上钉钉的事情了。但他能不能因此致富还不一定。美国当局已经盯上了斯诺登的稿费。
“棱镜门”揭秘者斯诺登在近期多次采访中都对威权主义的兴起提出警告。在他为其新书做宣传的同时，也不忘寻求德国的政治庇护。
在2013年斯诺登滞留香港期间，当地的难民瓦妮萨·罗德尔等人向他提供帮助，让他藏在自己家中。如今，罗德尔和她7岁的女儿获得了加拿大庇护，抵达多伦多。
华为在德国5G网络建设中能扮演什么样的角色？反对者认为华为可能在软件中“开后门”，给德国带来安全隐患。德国政府正面临艰难抉择。
俄罗斯总统普京在周四举行的传统“直播连线”节目中表示，他希望俄美间的紧张关系可以得到改善。他说：“我们没有把美国看作敌人。”他还将美国前FBI局长科米比作斯诺登，并表示愿意为科米提供政治避难。
德国总理应该是情报机构丑闻调查委员会最后一名也是最高级别的证人。美国国家安全局前工作人员斯诺登的泄密使得华盛顿监听盟友的行为公之于众。在柏林的听证会上，默克尔再次强调了自己曾说过的名言：刺探朋友，绝对不行！
德国联邦情报局（BND）这几年来日子不好过：应对新纳粹组织“国家社会地下党”时破绽百出，斯诺登又爆料说BND与美国国家安全局合作监听欧洲盟国。现在两部相关法律旨在改变这一乱局，但新法本身也引起巨大争议。
经两年调查，美国会情报委员会完成一份报告，称前国家安全局雇员斯诺登绝非“英雄”，其泄密行为绝无“高尚动机”。斯诺登推文反驳。
美国导演奥利弗·斯通将揭秘者斯诺登视为当代最重要的人物之一。影片精心刻划了如今在莫斯科流亡的这位IT专家引发国际关注的“斯诺登事件”。
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