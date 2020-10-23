斯诺登获得俄罗斯永久居留权

（德国之声中文网）美国国家安全局前外包技术员斯诺登（Edward Snowden）的律师周四（10月22日）透露，斯诺登已获得俄罗斯永久居留权。

斯诺登2013年将美国国家安全局一个监听项目的秘密文件披露给媒体。为了逃避美国的起诉，此后一直生活在俄罗斯。斯诺登的俄罗斯律师库切雷纳（Anatoly Kucherena）告诉俄罗斯国家通讯社塔斯社说：“今天，斯诺登获得了无限期的居留许可。”

库切雷纳对国际文传电讯社表示，该申请于4月份提交，但由于新冠疫情影响，移民当局用了更多的时间来处理。该律师说，斯诺登能够获得永久居留权，受益于俄罗斯移民法在2019年做出的修订。

库切雷纳说，目前斯诺登不考虑申请俄罗斯公民身份。

斯诺登在俄罗斯一直保持低调，偶尔还会在社交媒体上批评俄罗斯政府的政策。去年他曾表示，如果能确保得到公正审判，他愿意回到美国。

观看视频 02:53 分享 庇護斯諾登的難民 今在香港身陷囹圄 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3Po4E 庇護斯諾登的難民 今在香港身陷囹圄





张平/ 达扬（美联社）



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。