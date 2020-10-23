 斯诺登获得俄罗斯永久居留权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2020

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斯诺登获得俄罗斯永久居留权

斯诺登已获得俄罗斯永久居留权。他的律师说，目前斯诺登不考虑申请俄罗斯公民身份。去年他曾表示，如果能确保得到公正审判，他愿意回到美国。

Stockholm Alternativer Nobelpreis (picture-alliance/TT/E. Simander)

为了逃避美国的起诉，斯诺登近几年一直生活在俄罗斯

（德国之声中文网）美国国家安全局前外包技术员斯诺登（Edward Snowden）的律师周四（10月22日）透露，斯诺登已获得俄罗斯永久居留权。

DW.COM

“棱镜门”的披露者、前美国情报人员斯诺登发推特称，他的新书《永久纪录》中文版关于“国家监控以及民主普世价值”的内容被删，并称将在近期免费分享真正的版本。在本文中，我们列出了一些斯诺登给的例子。

这名美国国家安全局前雇员的回忆录成为爆款畅销书基本上是板上钉钉的事情了。但他能不能因此致富还不一定。美国当局已经盯上了斯诺登的稿费。

斯诺登2013年将美国国家安全局一个监听项目的秘密文件披露给媒体。为了逃避美国的起诉，此后一直生活在俄罗斯。斯诺登的俄罗斯律师库切雷纳（Anatoly Kucherena）告诉俄罗斯国家通讯社塔斯社说：“今天，斯诺登获得了无限期的居留许可。”

库切雷纳对国际文传电讯社表示，该申请于4月份提交，但由于新冠疫情影响，移民当局用了更多的时间来处理。该律师说，斯诺登能够获得永久居留权，受益于俄罗斯移民法在2019年做出的修订。

库切雷纳说，目前斯诺登不考虑申请俄罗斯公民身份。

斯诺登在俄罗斯一直保持低调，偶尔还会在社交媒体上批评俄罗斯政府的政策。去年他曾表示，如果能确保得到公正审判，他愿意回到美国。

观看视频 02:53

庇護斯諾登的難民　今在香港身陷囹圄


 

张平/ 达扬（美联社）
   

 

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