斯诺登愿在保留美国籍的前提下申请俄罗斯护照

（德国之声中文网）据美联社报道，美国中情局前雇员爱德华·斯诺登因 通过媒体揭露美国政府广泛监听国内外电话并监视互联网通信内容的“棱镜计划”，而从2013起一直在俄罗斯接受庇护。据他的律师所述，上个月他获得了俄罗斯永久居留权。

斯诺登的妻子林赛·米尔斯（Lindsay Mills）同样也是美国人，目前和斯诺登一起居住在俄罗斯。上周这对夫妻对外宣布，他们的孩子即将出生。

斯诺登的律师阿纳托利·库切列纳（Anatoly Kucherena）称， 米尔斯怀的是一个男孩，预产期在12月。这个孩子将获得俄罗斯国籍。

本周一（11月2日），斯诺登在推特上写道：“在与我们的父母分离了这么多年之后，我太太和我不想再和我的儿子分开，所以我们决定在边境封闭的疫情期间申请获取美国与俄罗斯双重国籍。”

斯诺登的律师库切列纳对俄罗斯国际文传电讯社表示，不久后就将开始着手为斯诺登申请俄罗斯国籍的文件准备工作。

今年年初俄罗斯修改并松动了严苛的国籍法管理规定，所以斯诺登无需放弃美国国籍就可以获得俄罗斯公民身份。按照国籍法先前的规定，外国人在放弃先有国籍的前提下无法申请获得俄罗斯国籍。

斯诺登还在另一篇推文里表示，他和太太依旧是美国人，他们会用所有他们热爱的美国价值观培养儿子，其中就包括表达个人观点的自由。“我热切期待着有一天我可以回到美国，这样全家人就可以团聚了。”

斯诺登在俄罗斯一直保持低调，只偶尔在社交媒体上批评俄政府的一些政策。去年他曾表示，如果能确保他获得公平的审判，他愿意返回美国。

洪沙/苗子 （美联社）

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