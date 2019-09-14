 斯诺登发新书提警告 仍希望来德庇护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2019

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时政风云

斯诺登发新书提警告 仍希望来德庇护

“棱镜门”揭秘者斯诺登在近期多次采访中都对威权主义的兴起提出警告。在他为其新书做宣传的同时，也不忘寻求德国的政治庇护。

Edward Snowden (picture-alliance/Kyodo)

（德国之声中文网）六年前，斯诺登（Edward Snowden）泄露了有关西方政府大规模监控项目的机密文件。现在，他又发出警告称，香港等民主运动可能受到监控的扼杀。

警告慎防特朗普、约翰逊和德国选项党

现年36岁的斯诺登在接受德国《明镜》新闻周刊采访时警告人们，不要将美国总统特朗普、英国首相约翰逊（Boris Johnson）这样的政客或者德国右翼民粹主义政党AFD（选项党）的选举胜利仅仅看作是"对政治规范的暂时偏离"。他说："任何地方的政治家和企业家都知道，他们可以利用技术从一个新的层面去影响世界。"

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在2013年斯诺登滞留香港期间，当地的难民瓦妮萨·罗德尔等人向他提供帮助，让他藏在自己家中。如今，罗德尔和她7岁的女儿获得了加拿大庇护，抵达多伦多。 (30.03.2019)

德国总理应该是情报机构丑闻调查委员会最后一名也是最高级别的证人。美国国家安全局前工作人员斯诺登的泄密使得华盛顿监听盟友的行为公之于众。在柏林的听证会上，默克尔再次强调了自己曾说过的名言：刺探朋友，绝对不行！ (16.02.2017)

经两年调查，美国会情报委员会完成一份报告，称前国家安全局雇员斯诺登绝非“英雄”，其泄密行为绝无“高尚动机”。斯诺登推文反驳。 (16.09.2016)

斯诺登还认为，网络技术的发展对每个人都是一种危险。他对《南德意志报》说："在一个完全被监视的世界里，每一次违法行为都毫无例外地被发现，所有人都将成为罪犯。"

斯诺登呼吁停止"大量收集数据"。这不仅适用于情报机构，而且也适用于脸书和谷歌等公司。斯诺登在接受《明镜》周刊的采访时表示，我们的首要任务之一就是让每一位智能手机用户"都清楚地认识到，我们受到了如何严密的监视。" 。他补充说，"如果没有人做这件事情，那么只能是我自己再做一次。"

希望得到德国的庇护

斯诺登向《世界报》表示："如果德国接纳我，将不再被视为是反美敌对行动。"他说，这样的决定对任何人来说，显然都是"客观地看待历史"的行为。

美国政府指责斯诺登犯有叛国罪。但斯诺登的支持者们认为，斯诺登是个人隐私的捍卫者，并认为他的揭秘合法。

斯诺登指责德国和法国，迄今没有为他有所作为。 他说："我希望得到德国和法国的政治保护，在那里申请庇护。但这两个国家的政府一直在寻找我不能来的理由。"他强调自己没有泄露任何可能会伤及个人的资料。

Buchcover Permanent Record von Edward Snowden (picture-alliance/AP/Metropolitan Books)

斯诺登自传的封面

"可能"离开俄罗斯

2013年，斯诺登将美国国家安全局（NSA）和及其对手英国情报机构（GCHQ）进行窃听的机密泄露给了记者。

据斯诺登自己说，他本打算前往厄瓜多尔，但在美国政府取消了他的护照之后，他滞留在莫斯科机场无法再继续旅行。斯诺登因此在俄罗斯获得庇护，其庇护期目前延长至2020年。

斯诺登说，他认为"有一天能重回美国的可能性越来越大"，因为当时对他威胁美国国家安全的指责已经"不攻自破"。

为新书进行宣传

斯诺登最近多次接受新闻媒体采访的背景是他将发表自传。 9月17日，斯诺登的自传《永久记录》（Permanent Record）一书也将在德国出版。

李京慧/王凡 (德新社、法新社)

  • Filmstill aus Oliver Stones Film 'SNOWDEN' (Foto: Universum)

    大导演斯通再推大片

    多角度斯诺登

    奥利弗·斯通在执导的这部电影中，并未将斯诺登塑造成从一开始就目标坚定的英雄形象。正相反，斯诺登最初被塑造成一位追求个人发展的IT专业人士，想要在美国情报部门开辟职业生涯。

  • Toronto International Film Festival - Regisseur Oliver Stone bei der PK (Foto: Reuters/F. Thornhill)

    大导演斯通再推大片

    多伦多首映

    9月15日迎来70岁生日的美国导演斯通，在加拿大第41届多伦多电影节上首次向公众推出了这部电影。该片将于9月16日在美国上映，在德国的上映日期迟一周。

  • Filmstill aus Oliver Stones Film 'SNOWDEN' (Foto: Universum)

    大导演斯通再推大片

    第二选择

    最初，斯诺登希望参军前往伊拉克报效祖国。在军队受训时，他双腿受伤。因此，这位年轻的计算机系学生不得不转而接触国家安全局和中情局。中情局注意到这位有天赋的IT专业人才。斯诺登十分好学。

  • Filmstill aus Oliver Stones Film 'SNOWDEN' (Foto: Universum)

    大导演斯通再推大片

    勤奋好学

    特别是斯诺登在中情局的上司科尔宾·奥布莱恩（Corbin O'Brian）对这名年轻人十分青睐。奥布莱恩将斯诺登纳入自己的羽翼之下，予以扶持重用。

  • Filmstill aus Oliver Stones Film 'SNOWDEN' (Foto: Universum)

    大导演斯通再推大片

    幕后的真相

    但斯诺登逐渐发现，情报部门的工作其实是无孔不入的监控，而且不单针对“敌人”。在中情局和国家安全局有不少电脑迷供职。斯诺登看到他们的工作内容，发现隐私一词在这里已彻底失去意义。

  • Filmstill aus Oliver Stones Film 'SNOWDEN' (Foto: Universum)

    大导演斯通再推大片

    情节扣人心弦

    斯通的“斯诺登”展示了一个最初追求个人发展的年轻人如何对周围的环境产生深刻的质疑。片中诸多镜头动人心魄。比如斯诺登将收集来的秘密数据偷带出中情局大楼。他使用的是一个魔方。

  • Filmstill aus Oliver Stones Film 'SNOWDEN' (Foto: Universum)

    大导演斯通再推大片

    逃往香港

    斯诺登随后逃离“体系”，逃往亚洲，并与记者合作，曝光中情局的秘密监控行为。

  • Filmstill aus Oliver Stones Film 'SNOWDEN' (Foto: Universum)

    大导演斯通再推大片

    斯诺登的个人生活

    奥利弗·斯通还展现出斯诺登个人生活的一面。他有一位女友。在个人利益与不顾一切的成为一名揭秘者之间，斯诺登必须做出抉择。

    作者: Jochen Kürten


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大导演斯通再推大片

美国导演奥利弗·斯通将揭秘者斯诺登视为当代最重要的人物之一。影片精心刻划了如今在莫斯科流亡的这位IT专家引发国际关注的“斯诺登事件”。 (15.09.2016)  

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媒体看中国

Joshua Wong und Heiko Maas (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

德语媒体：马斯见黄之锋 何以引发如此风波?

德国外长马斯见黄之锋引发的德中外交争端，依然是德语报刊的焦点。《威斯特法伦新闻报》赞扬德国政府敢于向北京展现棱角。《巴登报》认为，香港僵局的根源在于北京从来没有与民主社会互动的经验。《商报》则刊登了正反两方的评论，探讨外长马斯此举的得失。  