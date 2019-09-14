斯诺登发新书提警告 仍希望来德庇护

（德国之声中文网）六年前，斯诺登（Edward Snowden）泄露了有关西方政府大规模监控项目的机密文件。现在，他又发出警告称，香港等民主运动可能受到监控的扼杀。

警告慎防特朗普、约翰逊和德国选项党

现年36岁的斯诺登在接受德国《明镜》新闻周刊采访时警告人们，不要将美国总统特朗普、英国首相约翰逊（Boris Johnson）这样的政客或者德国右翼民粹主义政党AFD（选项党）的选举胜利仅仅看作是"对政治规范的暂时偏离"。他说："任何地方的政治家和企业家都知道，他们可以利用技术从一个新的层面去影响世界。"

斯诺登还认为，网络技术的发展对每个人都是一种危险。他对《南德意志报》说："在一个完全被监视的世界里，每一次违法行为都毫无例外地被发现，所有人都将成为罪犯。"

斯诺登呼吁停止"大量收集数据"。这不仅适用于情报机构，而且也适用于脸书和谷歌等公司。斯诺登在接受《明镜》周刊的采访时表示，我们的首要任务之一就是让每一位智能手机用户"都清楚地认识到，我们受到了如何严密的监视。" 。他补充说，"如果没有人做这件事情，那么只能是我自己再做一次。"

希望得到德国的庇护

斯诺登向《世界报》表示："如果德国接纳我，将不再被视为是反美敌对行动。"他说，这样的决定对任何人来说，显然都是"客观地看待历史"的行为。

美国政府指责斯诺登犯有叛国罪。但斯诺登的支持者们认为，斯诺登是个人隐私的捍卫者，并认为他的揭秘合法。

斯诺登指责德国和法国，迄今没有为他有所作为。 他说："我希望得到德国和法国的政治保护，在那里申请庇护。但这两个国家的政府一直在寻找我不能来的理由。"他强调自己没有泄露任何可能会伤及个人的资料。

斯诺登自传的封面

"可能"离开俄罗斯

2013年，斯诺登将美国国家安全局（NSA）和及其对手英国情报机构（GCHQ）进行窃听的机密泄露给了记者。

据斯诺登自己说，他本打算前往厄瓜多尔，但在美国政府取消了他的护照之后，他滞留在莫斯科机场无法再继续旅行。斯诺登因此在俄罗斯获得庇护，其庇护期目前延长至2020年。

斯诺登说，他认为"有一天能重回美国的可能性越来越大"，因为当时对他威胁美国国家安全的指责已经"不攻自破"。

为新书进行宣传

斯诺登最近多次接受新闻媒体采访的背景是他将发表自传。 9月17日，斯诺登的自传《永久记录》（Permanent Record）一书也将在德国出版。

李京慧/王凡 (德新社、法新社)