 斯诺登出回忆录 NSA：钱得归我们！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2019

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时政风云

斯诺登出回忆录 NSA：钱得归我们！

这名美国国家安全局前雇员的回忆录成为爆款畅销书基本上是板上钉钉的事情了。但他能不能因此致富还不一定。美国当局已经盯上了斯诺登的稿费。

Edward Snowden Buchcover Permanent Record (Getty Images/J. Sullivan)

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“棱镜门”揭秘者斯诺登在近期多次采访中都对威权主义的兴起提出警告。在他为其新书做宣传的同时，也不忘寻求德国的政治庇护。 (14.09.2019)

维基解密创始人阿桑奇再次抓到了美国的把柄？维基解密新近发表的数千份文件展示了美国涉嫌在网络上从事间谍活动，据称中央情报局的一个黑客中心就位于德国法兰克福。 (08.03.2017)

德国总理应该是情报机构丑闻调查委员会最后一名也是最高级别的证人。美国国家安全局前工作人员斯诺登的泄密使得华盛顿监听盟友的行为公之于众。在柏林的听证会上，默克尔再次强调了自己曾说过的名言：刺探朋友，绝对不行！ (16.02.2017)

（德国之声中文网）美国政府认为，这名情报部门前雇员出书的收入应该归美国政府所有。美国司法部已经向一地方联邦法院递交了与此相关的民事诉讼申请。对于从6年前开始就流亡至俄罗斯的斯诺登来说，早已面临美国政府提出的间谍指控。如果罪名成立，斯诺登需要为此入狱数十年之久。

如今在针对斯诺登新书《永久记录》（Permanent Record）的诉讼中，美国司法部认为，作者违反了就职时与中情局和国家安全局签署的保密协议。而且按照规定，他在该书出版之前应该将其上交有关部门审查。

美国：不能牺牲我们发大财

美国司法部解释称，不是想阻碍这本书的上市，而是应该让斯诺登这本书的销售所得全部归于司法部。后者在起诉书中指出："不能让某个人以美国为代价致富"。

斯诺登现年36岁，本周二，他的这本自传德国上市，比美国只晚一天。全书的风格非常个人化，具体讲述了斯诺登揭露美国情报机关大规模监控行为的背后原因。

2013年，斯诺登公布了数千份机密文件后首先逃至香港，后来又滞留在俄罗斯，在当地获得了有效期至2020年的庇护许可。日前接受采访时，斯诺登表示愿意接受其它国家发来的庇护邀请，比如说来自德国或者法国的。同时他强调，在保证能够得到公平司法审判的情况下愿意返回美国。但根据这位前美国情报机关雇员的说法，到目前为止这种公平的审判还是不可能实现的。

任琛/李鱼（德新社，法新社）

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