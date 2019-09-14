斯诺登出回忆录 NSA：钱得归我们！

（德国之声中文网）美国政府认为，这名情报部门前雇员出书的收入应该归美国政府所有。美国司法部已经向一地方联邦法院递交了与此相关的民事诉讼申请。对于从6年前开始就流亡至俄罗斯的斯诺登来说，早已面临美国政府提出的间谍指控。如果罪名成立，斯诺登需要为此入狱数十年之久。

如今在针对斯诺登新书《永久记录》（Permanent Record）的诉讼中，美国司法部认为，作者违反了就职时与中情局和国家安全局签署的保密协议。而且按照规定，他在该书出版之前应该将其上交有关部门审查。

美国：不能牺牲我们发大财

美国司法部解释称，不是想阻碍这本书的上市，而是应该让斯诺登这本书的销售所得全部归于司法部。后者在起诉书中指出："不能让某个人以美国为代价致富"。

斯诺登现年36岁，本周二，他的这本自传德国上市，比美国只晚一天。全书的风格非常个人化，具体讲述了斯诺登揭露美国情报机关大规模监控行为的背后原因。

2013年，斯诺登公布了数千份机密文件后首先逃至香港，后来又滞留在俄罗斯，在当地获得了有效期至2020年的庇护许可。日前接受采访时，斯诺登表示愿意接受其它国家发来的庇护邀请，比如说来自德国或者法国的。同时他强调，在保证能够得到公平司法审判的情况下愿意返回美国。但根据这位前美国情报机关雇员的说法，到目前为止这种公平的审判还是不可能实现的。

任琛/李鱼（德新社，法新社）