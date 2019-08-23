 斯美塔那：八手联弹E小调康塔塔 | 文化经纬 | DW | 28.08.2019

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文化经纬

斯美塔那：八手联弹E小调康塔塔

捷克作曲家、钢琴家和指挥家贝多伊齐·斯美塔那1824年出生于波西米亚的利托米什尔，被誉为捷克音乐之父，捷克民族音乐的奠基人。

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斯美塔那：八手联弹E小调康塔塔

贝多伊齐·斯美塔那（Bedrich Smetana）参加过1848年革命，他一生致力于捷克的独立和本土音乐的发展，被誉为捷克民族音乐的奠基人。

斯美塔那的主要作品有歌剧《一个勃兰登堡人在波西米亚》、《两位寡妇》、《吻》、《秘密》以及管弦乐《胜利交响曲》，音诗组曲《我的祖国》等等。

今天您将听到的是斯美塔那谱写的双钢琴八手联弹E小调康塔塔。演奏者是两对夫妇。克里斯蒂娜·格维希（Cristine Gerwig）和丈夫埃弗拉因·冈萨雷斯（Efrain Gonzalez Ruano）是欧洲音乐节的常客，在美国和莫斯科有自己的音乐学校。伊索特·约斯特（Yseult Jost）和丈夫多明戈斯·科斯塔（Domingos Costa）是新音乐的爱好者。 冈萨雷斯说，他们四个人来自四个不同的国家，有各自的背景，这给他们对作品的演绎带来丰富性。他还讲到，10年前他们在奥斯陆的一个钢琴比赛上相遇，并且都获奖，10年后，他们终于圆了一起登台献艺的梦想。这就是珍贵的缘分吧。

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Bedrich Smetana (dpa)

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