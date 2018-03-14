斯瓦特河谷大佛重现微笑

（德国之声中文网）这座佛教圣物，位于巴基斯坦北部一处花岗岩山崖，2007年被塔利班几乎完全摧毁。而在此前的2001年，位于阿富汗的塔利班已在巴米扬炸毁了那里的古老佛像。

对斯瓦特当地人来说，破坏佛雕的行径令人发指，它是在销毁斯瓦特人独一无二的历史以及对当地的认同。当地一名79岁高龄佛教专家说，"毁掉佛雕，如同杀父一般"。

斯瓦特山谷

佛像是加哈纳巴德市（Jahanabad）的圣物。该市地处喜玛拉雅山脚下风景秀美的山谷里，也是巴基斯坦境内佛教遗产最集中的地方。在意大利政府的资助下，当地有数百个古迹被保留下来。斯瓦特河谷将又成为佛教的朝圣地，而作为收入来源，不论是朝圣的教徒，或是普通游客，都是当地热切盼望的。

世界遗产之摧毁与重建 世界上的文化记忆 1972年起，联合国教科文组织在世界各地精选出有着独一无二特色的地点或是有着重要历史意义的名胜古迹，并将它们收录为世界文化遗产。德累斯顿的圣母教堂就是其中之一。一些世界文化遗产遭遇战火之灾，有的甚至受到了难以挽回的破坏。

世界遗产之摧毁与重建 中世纪建筑被毁 几个世纪以来，位于叙利亚阿勒颇（Aleppo）倭马亚大清真寺都能在战火和地震中保持完好无损。可惜这座举世闻名的清真寺如今也难逃浩劫，在叙利亚冲突中遭到损坏。这座建筑曾是叙利亚中世纪建筑的一个代表。叙利亚内战中，去年4月倭马亚大清真寺被毁坏，拥有悠久历史的老城区也大半被毁。人类几千年的历史烟消云散。目前还看不到任何重建的迹象。

世界遗产之摧毁与重建 巴米扬大佛 巴米扬大佛曾经是全球最大的雕刻立佛像。两尊巴米扬大佛坐落于阿富汗中部巴米扬谷的山崖上，有着一千多年历史的大佛是佛教艺术的独特见证。可惜遭到塔利班的毁坏。人们最终能否恢复大佛的原貌目前还是个未知数。

世界遗产之摧毁与重建 毁于一旦 廷巴克图（Timbuktu）是西非国家马里的一个绿洲城市。它位于撒哈拉沙漠南缘，一直以来都是贸易和文化中心，有着“沙漠珍珠”之称。因为拥有清真寺和古陵墓，廷巴克图也是伊斯兰教徒的精神源泉。2012年廷巴克图在救援部队夺回控制权之前，大部分地区遭到伊斯兰分子的破坏。

世界遗产之摧毁与重建 莫斯塔尔古桥 莫斯塔尔古桥的意义深远，它不仅是文化古迹，几个世纪以来，它都被认为是东西方之间、基督教和伊斯兰世界之间以及天主教克罗地亚人和东正教塞尔维亚人之间有着象征性意义的连接点。1993年波黑战争期间，莫斯塔尔古桥被摧毁，战后获得了重建。

世界遗产之摧毁与重建 和解的象征 对莫斯塔尔人来讲，这座桥梁已经是他们生活的一部分。它建于1566年。多年来，国际团队都努力进行修复的工作。教科文组织也提供了支持。

世界遗产之摧毁与重建 历史丰富多舛的教堂 对法国人来讲，兰斯主教座堂是法国最重要的教堂，是历任法国国王加冕的地方。一战中该建筑大部分被德军摧毁。此次毫无意义的军事行动，旨在削弱法国人的士气。1919年人们开始着手教堂的重建。

世界遗产之摧毁与重建 和解见证地 最初的修复资金来源包括美国洛克菲勒家族（Rockefeller）的资助。1962年7月8日，兰斯主教座堂成了德国和法国和解的见证地点：当时的法国总统戴高乐和德国总理阿登纳在这里签署了法德和解协定。

世界遗产之摧毁与重建 圣母教堂 德累斯顿的圣母教堂被认为是新教最宏伟的宗教建筑之一。1945年2月二战期间，德累斯顿遭遇空袭，教堂被蔓延的火势严重烧毁并出现倒塌。东西德统一之后，1994年该教堂得以重建。

世界遗产之摧毁与重建 从战争纪念地到旅游景点 2005年，圣母教堂的重建工作终于全部完成。修复工程得到了各个慈善组织和世界各地的募捐支持。2005年10月30日，圣母教堂举行了规模盛大的“圣母大教堂重建落成典礼”。以次，它也完成了从战争纪念地到旅游景点的转变。 作者: Günther Birkenstock/文木



李鱼/达扬（法新社等）