斯特拉斯堡枪案最新线索：来自德国的电话

（德国之声中文网）就在开枪前的片刻，谢里夫C接到一个从德国打来的电话。但他没有接。枪响了，至少2人死在斯特拉斯堡圣诞市场，另有十多人受伤。

位于柏林的媒体RBB电台引述来自安全部门的信息，报道了这一消息。这个电话可以为警方提供更多线索，确定嫌犯与德国境内的联系，以及是否会逃至德国。

2016年，谢里夫C被判刑两年零三个月，原因是2012年和2016年的两次盗窃行为，一次发生在距离法兰克福不远的美因茨，一次发生在巴登符腾堡州的恩根（Engen）。谢里夫C总共有过27次犯罪记录，前后在法国、德国和瑞士蹲过监狱。

追捕在继续

法德两国的警察都在紧张搜寻。在作案现场，谢里夫C被军警持枪射中，然后就消失了，没有留下任何线索。警察在德国边境设置了检查岗，而且排查嫌疑犯的社会关系。

法国将安全警戒设置成最高水平，还发布了嫌犯通缉令，期望群众举报。

编者注：德国之声遵循德国媒体准则，在此类案件中不透露犯罪嫌疑人的完整姓名。