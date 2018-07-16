 斯特拉斯堡枪击案  4人死 嫌疑人在逃 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.12.2018

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时政风云

斯特拉斯堡枪击案  4人死 嫌疑人在逃

当地时间周二夜间，法国城市斯特拉斯堡圣诞市场附近發生枪击事件，至少4人死亡，十多人受伤。肇事者在逃。该事件很可能是一场恐怖袭击。

Schießerei Straßburger Weihnachtsmarkt (picture-alliance/dpa/aptn)

斯特拉斯堡圣诞市场

（德国之声中文网）斯特拉斯堡警方公布的消息称，一名持枪者在该市中心开枪至少射杀4人，11人受伤。法新社报道，枪击者被赶到现场的士兵击伤后逃遁，直至目前不知他的下落。

法国内政部长将该事件称为「一场严重的安全事件」，并呼吁居民不要离开家门。专门负责反恐的巴黎检察署已就此事件展开调查。

据法新社消息，斯塔拉斯堡的枪击事件很可能有恐怖袭击的背景并指出，对法国安全机构而言，现年29岁的枪击嫌疑人早已是上了「Fiche S」的危险者。「Fiche S」是法国的一种安全档案，进入该档案的是被怀疑可能进一步极端化的人，目前已有2万6千人上了这个「黑名单」。法国内政部长卡斯塔内尔（Christophe Castaner）也向媒体证实，肇事者对法国警方来说并不陌生。

进一步的报道还显示，枪击者本该在周二早晨因企图谋杀罪被捕，但警方来到他家时却扑了空。

事发地点位于斯塔拉斯堡老城区，离圣诞市场很近。目击者说，肇事者连发十来枪，枪响时，人们逃散到附近的建筑物中或者院子里。

欧盟议会大楼位于斯特拉斯堡。事發后，警方全面封锁了这幢建筑。本周还要举行多个讨论会议，因此目前数百名欧盟议会议员以及他们的工作人员正逗留在该市。

法国总统马克龙在参加了内政部紧急会议后在推特上写道，「法全国向死者和其家属哀悼，并同他们站在一起。」

德国联邦政府发言人希伯特（Steffen Seibert）对这场袭击深感震惊，他在推特上「哀悼死者」。德国靠近斯特拉斯堡市的巴符州警告公民暂时不要在克尔（Kehl）地区过境前往法国，因为追击在逃者战斗还在继续。

 

李鱼/夏立民（法新社、德广联等）

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