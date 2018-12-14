斯特拉斯堡嫌疑袭击者已被击毙

斯特拉斯堡圣诞集市嫌疑袭击者在逃数天后已于周四晚间被法国警方射杀。
（德国之声中文网）据法新社从警方得到的信息，这个名叫谢里夫·谢卡特（Cherif Chekatt）的男子在斯特拉斯堡东南方向的瑙伊多夫市，被反恐特种武装发现后，双方交火，谢卡特被击毙。警方还透露，谢卡特首先向警察开枪，警察予以还击。
周四下午，法国警方已定点聚焦瑙伊多夫市（Neudorf），全面封锁了该地。彻卡特周二作案后乘坐一辆出租车逃往该市，随即消失。在斯特拉斯堡发生的圣诞市场袭击案中，有4人死亡，十多人受伤。
彻卡特被击毙后，「伊斯兰国」宣称，这是一次该组织发动的攻击行动，袭击者谢卡特是「伊斯兰国」的战士。
本次对现年29岁的谢卡特的追缉中，法国和德国一共派出了800多名警力。此外，法国政府还调集反恐军队增强保安部署，保障在公开场所以及圣诞集市等人多的地方维护安全。
在德国同法国接壤的城市克尔（Kehl）等地，包括横跨莱茵河的步行桥，德国边防警察严密检查过往人流和车辆。
据法国警方援引袭击事件目击者的报导，谢卡特在圣诞集市作案时曾高呼「真主伟大」。巴黎检察院称，现已逮捕多名同谢卡特有联系的人，其中包括谢卡特的父母以及两名兄弟。
目前，有关谢卡特这一人物的更多细节浮出水面，他曾在法国、德国和瑞士有过67次犯罪记录。德国弗莱堡市曾在一份鉴定中认定，谢卡特再犯罪的可能性很高。另一份因抢劫而做出的判决断定他的性格是「为谋财害命而不顾一切」。
位于卡尔斯鲁厄的德国联邦检察院也曾经手过谢卡特的案子，其下属的人口保护署对谢卡特下达了10年不准入境和在德停留的禁令。按照德国联邦检察院的说法，这名法国人曾因严重盗窃行为被一家法院判处2年3个月的监禁，之后，他主动要求返回法国。德新社报道称，德国联邦警察曾将谢卡特交给法国警方。2017年2月27日前，谢卡特在德国服刑。有媒体报道，就在谢卡特开枪前的片刻，接到一个从德国打来的电话，但他没有接。目前不清楚，打电话的人是谁，以及为什么打电话。
著名的斯特拉斯堡圣诞集市每年吸引200万遊客，周二的枪击事件發生后，圣诞集市被关闭。法国内政部长卡斯塔（Christophe Castaner）宣布，今天（12月14日）它将恢复开放。
李鱼/夏立民（路透社、法新社、德新社）