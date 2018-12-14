斯特拉斯堡嫌疑袭击者已被击毙

（德国之声中文网）据法新社从警方得到的信息，这个名叫谢里夫·谢卡特（Cherif Chekatt）的男子在斯特拉斯堡东南方向的瑙伊多夫市，被反恐特种武装发现后，双方交火，谢卡特被击毙。警方还透露，谢卡特首先向警察开枪，警察予以还击。

周四下午，法国警方已定点聚焦瑙伊多夫市（Neudorf），全面封锁了该地。彻卡特周二作案后乘坐一辆出租车逃往该市，随即消失。在斯特拉斯堡发生的圣诞市场袭击案中，有4人死亡，十多人受伤。

彻卡特被击毙后，「伊斯兰国」宣称，这是一次该组织发动的攻击行动，袭击者谢卡特是「伊斯兰国」的战士。

本次对现年29岁的谢卡特的追缉中，法国和德国一共派出了800多名警力。此外，法国政府还调集反恐军队增强保安部署，保障在公开场所以及圣诞集市等人多的地方维护安全。

在德国同法国接壤的城市克尔（Kehl）等地，包括横跨莱茵河的步行桥，德国边防警察严密检查过往人流和车辆。

据法国警方援引袭击事件目击者的报导，谢卡特在圣诞集市作案时曾高呼「真主伟大」。巴黎检察院称，现已逮捕多名同谢卡特有联系的人，其中包括谢卡特的父母以及两名兄弟。

目前，有关谢卡特这一人物的更多细节浮出水面，他曾在法国、德国和瑞士有过67次犯罪记录。德国弗莱堡市曾在一份鉴定中认定，谢卡特再犯罪的可能性很高。另一份因抢劫而做出的判决断定他的性格是「为谋财害命而不顾一切」。

通缉嫌疑犯

位于卡尔斯鲁厄的德国联邦检察院也曾经手过谢卡特的案子，其下属的人口保护署对谢卡特下达了10年不准入境和在德停留的禁令。按照德国联邦检察院的说法，这名法国人曾因严重盗窃行为被一家法院判处2年3个月的监禁，之后，他主动要求返回法国。德新社报道称，德国联邦警察曾将谢卡特交给法国警方。2017年2月27日前，谢卡特在德国服刑。有媒体报道，就在谢卡特开枪前的片刻，接到一个从德国打来的电话，但他没有接。目前不清楚，打电话的人是谁，以及为什么打电话。

著名的斯特拉斯堡圣诞集市每年吸引200万遊客，周二的枪击事件發生后，圣诞集市被关闭。法国内政部长卡斯塔（Christophe Castaner）宣布，今天（12月14日）它将恢复开放。

李鱼/夏立民（路透社、法新社、德新社）