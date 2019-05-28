斯特拉文斯基：D大调弦乐协奏曲  

伊戈尔·斯特拉文斯基1882年出生于俄罗斯，父亲为帝国歌剧院男低音歌唱家。

伊戈尔最初只是业余学习音乐，但却表现出非凡的天赋。1910年，他的第一部芭蕾舞剧《火鸟》诞生，让他在音乐界展露头角。

1913年，斯特拉文斯基的《春之祭》在巴黎上演，引起轰动和热议。一战时期，斯特拉文斯基长期住在瑞士。1938年，随着希特勒占领勃兰、二战爆发，加上女儿、妻子和母亲相继去世的因素，斯特拉文斯基离开欧洲前往美国谋生。在美国期间，他对爵士乐和序列主义逐渐产生了浓厚兴趣，并把这些特色加入作品之中。

请听马勒室内院团（Mahler Chamber Orchestra)演奏的D大调弦乐协奏曲。

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