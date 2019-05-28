 斯特拉文斯基：D大调弦乐协奏曲 | 文化经纬 | DW | 28.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

斯特拉文斯基：D大调弦乐协奏曲

斯特拉文斯基的D大调弦乐协奏曲创作于1946年，属于作曲家晚期作品，开始体现出现代派音乐的各种手法，但也传承了新古典音乐的特点。

收听音频 14:51

斯特拉文斯基：D大调弦乐协奏曲

伊戈尔·斯特拉文斯基1882年出生于俄罗斯，父亲为帝国歌剧院男低音歌唱家。

伊戈尔最初只是业余学习音乐，但却表现出非凡的天赋。1910年，他的第一部芭蕾舞剧《火鸟》诞生，让他在音乐界展露头角。

1913年，斯特拉文斯基的《春之祭》在巴黎上演，引起轰动和热议。一战时期，斯特拉文斯基长期住在瑞士。1938年，随着希特勒占领勃兰、二战爆发，加上女儿、妻子和母亲相继去世的因素，斯特拉文斯基离开欧洲前往美国谋生。在美国期间，他对爵士乐和序列主义逐渐产生了浓厚兴趣，并把这些特色加入作品之中。

请听马勒室内院团（Mahler Chamber Orchestra)演奏的D大调弦乐协奏曲。

 

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

斯特拉文斯基：D大调弦乐协奏曲  

广告
Igor Strawinsky 1921 (CC BY-SA 3.0)

斯特拉文斯基：D大调弦乐协奏曲

斯特拉文斯基的D大调弦乐协奏曲创作于1946年，属于作曲家晚期作品，开始体现出现代派音乐的各种手法，但也传承了新古典音乐的特点。  

Cartoon von Miguel Fernandez

从爱较真到太耿直：卡通漫画看德国文化(二)

漫画家米格尔·费尔南德斯以夸张、搞笑的形式来展示德国人的特征。通过这些图片可以让人更多的了解德国人的怪趣味和小毛病。  