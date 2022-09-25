 斯特拉文斯基：《士兵的故事》之小提琴、单簧管和钢琴组曲 | 文化经纬 | DW | 29.09.2022

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斯特拉文斯基：《士兵的故事》之小提琴、单簧管和钢琴组曲

美籍俄国作曲家、指挥家和钢琴家伊戈尔·斯特拉文斯基是20世纪现代音乐的传奇人物。《士兵的故事》创作于1918年。请欣赏《士兵的故事》中的小提琴、单簧管和钢琴组曲。

斯特拉文斯基：《士兵的故事》之小提琴、单簧管和钢琴组曲

美籍俄国作曲家、指挥家和钢琴家伊戈尔·斯特拉文斯基（Igor Fyodorovich Stravinsky，1882年6月17日－1971年4月6日）是20世纪现代音乐的传奇人物。他的早期作品带有强烈的印象主义色彩。作品大多为芭蕾音乐。《春之祭》是这一时期的代表作。1920年代，他逐渐减少芭蕾舞剧创作，将重心转到歌剧及室内乐上，并创立了新古典主义。

1938年，斯特拉文斯基经历了女儿、妻子和母亲相继去世的家庭变故，加之二战爆发，促使斯特拉文斯基前往美国谋生。1945年后成为美国公民。这一时期，他将爵士风格融入新古典主义中。1950年代后，他开始运用十二音体系和整体序列主义进行创作。由于作曲风格分阶段变化并对三个不同的音乐流派进行过革新，斯特拉文斯基被誉为是音乐界中的毕加索。

《士兵的故事》创作于1918年。当时，斯特拉文斯基正在瑞士躲避战乱。由于欧洲经济萧条，大型演出无法实现，斯特拉文斯基决定和也在瑞士流亡的法国小说家拉缪（Charles-Ferdinand Ramuz）一起创作一部小型舞台作品。拉缪为该作品提供了一个精彩的悲剧性哲理故事框架，斯特拉文斯基则将他用音乐的语言进行表现。该作品1918年在洛桑首演大获成功。

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伊戈尔·斯特拉文斯基（Igor Fyodorovich Stravinsky）

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