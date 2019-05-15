斯特拉文斯基：《众神领袖阿波罗》  

伊戈尔·斯特拉文斯基（Igor Stravinsky）生于1882年，1971年去世，今天我们将介绍他的芭蕾舞剧《众神领袖阿波罗》。

这部两幕舞剧取材于希腊神话，主角是众神领袖阿波罗，其他角色还有阿波罗的母亲勒托以及诗神、戏剧之神和舞蹈之神。第一幕描述了阿波罗诞生前的黑暗和诞生后带来的欢快和光明。第二幕包括阿波罗之舞、阿波罗与3位女诗神的舞蹈、诗神之舞、戏剧神之舞、舞神之舞等，最后以阿波罗与众神之舞以及对阿波罗的祭祀结束。

请听马勒室内院团（Mahler Chamber Orchestra)的演出，指挥马修·特拉斯科特（Matthew Truscott）。



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