斯洛文尼亚接任欧盟轮值主席国

（德国之声中文网）以 "协同、韧性、欧洲"为口号，总理扬沙（Janez Jansa）领导的斯洛文尼亚保守派政府希望推动欧盟经济走出新冠大流行的阴影。

不过，批评者担心，在为期6个月的主席国任内，斯洛文尼亚不会采取中立立场。扬沙总理被指与匈牙利右翼民粹主义政府总理奥尔班（Viktor Orban）关系密切、限制公民权利及新闻自由。

斯洛文尼亚从葡萄牙手中接任欧盟轮值主席国。官方网站称，未来６个月内，卢布尔雅那政府将致力于在欧盟 "加强法治和欧洲价值观"。

扬沙政府自己则被指蔑视欧洲价值观。围绕匈牙利限制未成年人获得同性恋相关信息权的法律争议，欧盟各国中，只有斯洛文尼亚和波兰支持奥尔班。

此外，从欧盟视角看，斯洛文尼亚国内也有令人担忧的发展。布鲁塞尔新近批评扬沙政府决定暂停对该国唯一新闻社STA的资助，并批评该国尚未为欧盟公共检察官办公室（EPPO）任命本国检察官。

近几个月，扬沙总理连连发推，不仅攻击国内外持批评立场的记者，还攻击来自欧盟、尤其是欧盟议会的代表。在５月份的一条推文中，他写道： "我们不欠欧盟什么"。这位现年62岁的政府首脑于2020年开始其第三届任期。

欧盟轮值主席国任期半年，由成员国轮流担任。主席国对成员国的重点议题选择和决议时间表有很大影响。今年是斯洛文尼亚加入欧盟以来二度担任轮值主席国。

（法新社）

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