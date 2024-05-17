斯洛伐克遇刺总理菲佐仍未脱离生命危险

斯洛伐克副总理卡利尼亚克称，总理菲佐的状况仍十分严峻。目前该国政府面临的问题是，伤势严重的总理不能履行职务期间，谁来执政。袭击嫌犯则正在受到谋杀未遂的调查。

（德国之声中文网）59岁的斯洛伐克总理菲佐遇刺后，周四（5月16日）经过五个小时的手术，仍留在重症监护室。医生团队预计周一将讨论，是否将菲佐转移至首都布拉迪斯拉发的医院。

斯洛伐克国防部长兼副总理卡利尼亚克周四称，菲佐的状况仍十分严峻。他说，总理被四枚子弹击中，伤势严重。医生得以稳定他的状况，但仍未脱离生命危险。菲佐所在医院的院长表示，枪伤的后果可能让康复更为困难。

倘若出现总理因健康原因辞职，根据斯洛伐克宪法，政府将自动解散。不过，斯洛伐克政府2018年的做法或许可以成为参照模式。当时，记者库西亚克遇害后，菲佐在舆论压力下辞职。联合政府达成一致，由佩列格里尼（Peter Pellegrini）作为共同继任人选，之后获得总统的任命。如果菲佐仅是暂停行使总理职务直至康复，那么，其副手将在此期间代理职务，--那么，副总理卡利尼亚克将是第一顺位的代理人选。

袭击嫌犯正受到谋杀未遂调查 图像来源: Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

袭击嫌犯则正受到谋杀未遂的调查。内政部长称，这名71岁的男子是单独作案，对斯洛伐克的政治形势不满，但并非极端左翼或右翼政治团体成员。

案发时的安保状况也受到质疑。当时，菲佐想要与聚集在围栏的支持者握手。有关部门正在调查，菲佐的保镖是否尽职，还是说在一个开放社会难以避免此类事件。

斯洛伐克即将离任的现任及继任总统在菲佐遇刺重伤后举行记者会 图像来源: Petr David Josek/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

与此同时，即将离任的总统恰普托娃及其继任者佩列格里尼邀请各政党共同对话。恰普托娃表示，希望走出仇恨与相互攻讦的恶性循环。佩列格里尼呼吁各政党暂停或减少6月9日欧洲大选前的选战。

（德新社）

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