斯洛伐克经济部政务次长率团访问台湾

（德国之声中文网）台湾中央社报道称，斯洛伐克43人访问团定5日至10日访台，期间将与台湾相关部会共同召开“第一屆台斯跨部会经济合作咨商会议”。

该代表团5日傍晚抵达台湾。中央社还报道指出，该代表团所搭乘专机机身漆有斯洛伐克国徽及国名。

此前台湾外交部对外通报时称，斯洛伐克访问团“成员包括经济、外交、教育科研暨体育、创新及能源局、商务局、投资局及国家科学院等共18名跨部会高阶官员，并有涵盖太空、生技、半导体等斯国政府强力推荐，兼具产能及研发实力的25家优秀厂商代表”。率领该访问团的是斯洛伐克经济部政务次长卡罗尔·加莱克（Karol Galek）。

该访问团在台湾停留期间，将与台湾共同召开“第一屆台斯跨部会经济合作咨商会议”，分别由“经贸”及“教育、科研与观光”两个议题工作小组，“探讨促进台斯两国经贸投资、教育、文化及观光等多元丰富层次的伙伴关系”。

据台湾经济部统计的数据，2020年，斯洛伐克是台湾第60大贸易伙伴、第55大进口伙伴、第63大出口伙伴。当年，台湾对斯洛伐克出口总额为8942万欧元，自斯洛伐克进口总额为1.734亿欧元。

目前在斯洛伐克投资的台湾企业总共有3家，分别为台达电子、鸿海科技和友达光电。

2020年4月，台湾曾向包括斯洛伐克在内的中东欧8国捐赠130万副口罩用于抗击新冠疫情。

今年7月15日，欧盟宣布通过"欧洲民事保护机制"（European Civil Protection Mechanism）向全世界捐出300万剂疫苗，其中斯洛伐克宣布将捐赠1万剂疫苗给台湾，以回报台湾中央和地方政府合计捐赠70万个口罩协助其防疫。也由此成为继立陶宛在6月22日宣布捐赠2万剂AZ疫苗之后，第二个宣布赠台疫苗的欧盟成员国。

去年捷克参议长访问台湾，中国方面做出强烈回应。中国外交部部长王毅在柏林同德国外长马斯共同会见记者时说：“捷克参议长罔顾中方和捷克政府反对，执意访问中国台湾地区，公然为台独势力张目，甚至还煽动其他国家效仿，这是公开的挑衅。中方必须要告诉捷克参议长：你过线了！维护国家主权和领土完整，是每一个中国人的责任，更是中国外交部门的责任。”

斯洛伐克总统恰普托娃在推特上表示：斯洛伐克支持捷克。欧盟与中国关系是以对话和相互尊重为基础，针对欧盟成员及其代表的威胁与彼此间的伙伴关系有所冲突，因此不能接受。

2021年多国议员访问台湾

今年以来，欧洲国家和美国均有多个议员代表团访问台湾。

11月28日，波罗的海三国立陶宛、爱沙尼亚及拉脱维亚的国会议员共同访台。代表团成员中包括被中国列入黑名单的立陶宛国会议员萨卡利埃内（Dovilė Šakalienė）。

11月3日，欧洲议会代表团一行13人访问台湾。率领该团的是欧洲议会“外国干预欧盟民主程序特别委员会”（INGE）主席格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）。格鲁克斯曼是法国社会党成员，他属于欧洲议会中的对华鹰派，关注新疆人权问题。今年3月北京方面宣布对欧盟10名人员和4个实体实施制裁。格鲁克斯曼是被制裁的人员之一。

今年美国已经有多名议员访问台湾。最近一批是11月25日，由美国众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）率领跨党派的众议员代表团。

日本广播协会（NHK）近日以《台欧关系为何升温？与中国的关系？》为题发表文章指出，欧洲国家与台湾关系升温有三大因素，一是对中国的警戒感升高，“因为新疆维吾尔自治区的人权问题、香港一国两制徒具其形、中国急速扩张军备与'战狼外交'等强硬态度，让欧洲各国对中国的认识逐渐改变”；

二是对中国的不满，“中国2012年提出协助中欧与东欧各国经济发展的一带一路构想，但中国承诺的巨额投资或基础建设等，几乎全部都没有实现，开始让中欧与东欧国家对中国感到'幻灭'”；

三是对台湾的看法也在改变，“台湾在新冠疫情防疫上有着优异成果，且相较于台湾公开清楚的疫情资讯，中国却在初期隐瞒疫情，受到国际批判。加上台湾的半导体产业等在世界经济供应链中占有重要地位，强化欧洲重视台湾”。

观看视频 02:50 捷克议长：我是台湾人

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