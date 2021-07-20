斯洛伐克深化与台湾互动 专家：与国内政局变化有关

(德国之声中文网) 在欧盟本月初公布成员国斯洛伐克将捐赠1万剂新冠疫苗给台湾，以及斯洛伐克计划9月派出一个数十人的代表团搭政府专机访台後，两国之间的互动与关系也受到各界瞩目。

台湾的中央社7月16日报导，9月将出访台湾的代表团将由该国经济部次长佳雷克（Karol Galek）领团。该代表团原订今年5月要访台，但由於台湾的本土新冠疫情升温而出访时程延後。

消息人士告诉中央社，9月访台代表团的成员包含斯洛伐克跨政府部会的官员与民间企业的代表，层级已是接近官方性质，代表团预计将搭乘斯洛伐克政府专机抵台。此外，斯洛伐克政府则预计7月底与台湾签署双边司法互助协议。

长期关注中国与台湾议题的斯洛伐克智库「中欧亚洲研究中心」执行长师马杰 (Matej Simalcik) 在接受德国之声访问时表示，过去一年来台湾与斯洛伐克的关系之所以会产生许多转变，主要是受到斯洛伐克国内政局变化的影响。

自从2020年的国会选举後，斯洛伐克国内政局产生很大的变化，长期统治该国的亲中政党下台，换成长期身为反对党的联合政府上台执政。马杰指出，新的联合政府中有多名政治人物与台湾关系良好，他说：「直至去年，斯洛伐克政府并没有太多意愿将与台湾的互动水平提高到政治层面，因为当时的政府更专注于发展与北京的关系。」

但这样个关系新政府上台後有了改变，马杰告诉德国之声，新政府上台後更注重人权与安全等议题，也更愿意在人权议题上公开批评中国，并在需要支持的时候声援台湾。他分析道：「在现任政府未来几年仍能持续执政的前提下，台湾与斯洛伐克应该能藉此机会深化关系，在不仅是经济，以及政治领域逐渐发展关系。」

然而，与其他近期也深化跟台湾关系的欧盟国家相比，马杰认为主张深化与台湾关系的斯洛伐克的政治人物仍会采取比较小心的方式来拓展双边关系，因为他们会担心「彻底惹怒中国」。

专家：对斯洛伐克而言，台湾比中国重要

在双边关系仍着重在经济领域的情况下，马杰认为台湾与斯洛伐克会在高科技或汽车产业有更深入合作的可能性。他提到，台湾的鸿海在斯洛伐克有一个制造厂，而过去10年来，台湾事实上在所得税缴纳这块，对斯洛伐克经济做出的贡献，比中国还要多。他说：「由于台湾在全球价值链中的独特作用，为了使斯洛伐克的汽车工业继续蓬勃发展，与汽车产业相关的半导体领域，将是斯洛伐克与台湾未来深化合作很重要的一个领域。」

除了经济之外，马杰认为台湾与斯洛伐克也能在非政府组织领域建立更深层的互动，学习彼此在民主转型丶经济增长以及应对独裁威胁方面的经验。

另一个值得两国探讨深化合作的是教育领域，因为斯洛伐克的中国或中文相关领域的教育长期是由与中国政府相关的组织所提供，台湾可以在中文教育这个领域，为斯洛伐克提供另一个选择。

当被问到斯洛伐克是否会因为积极深化与台湾的关系，而受到中国经济制裁时，马杰指出，斯洛伐克在经济上仰赖中国的程度与立陶宛十分类似，该国在经济结构上其实对中国的依赖性并不高。

他告诉德国之声：「谈到投资，斯洛伐克是整个欧盟中，中国投资份额最低的国家之一，而在出口的部分，斯洛伐克对中国的出口产业也算蛮单一的。反观，台湾已经是斯洛伐克的一个重要经济伙伴，而它实际上扮演一个比中国还更重要的角色。」

「中国对中东欧国家的影响力是脆弱的」

过去一年，陆续有捷克丶立陶宛与斯洛伐克等中东欧国家公开深化与台湾的关系，这些举动当然也招来中国政府强烈的批评与否决。马杰认为，从这些例子可以看出，中国在中欧与东欧各国的影响力，并没有外界所想像的这麽根深蒂固，因为一旦这些国家出现政权转移，似乎就会改变这些国家原本亲中的外交路线。

他向德国之声表示：「尽管中国已经成功地掌握了中东欧国家的一些精英政治代表，但其影响力并没有彻底深入这些国家的政治丶经济和社会层面。中国的影响力通常都集中於特定领域的政治代表，所以当该国内部政局因选举产生变化时，原本亲中的政策可能因此改变。」

马杰指出，对其他欧盟国家来说，他们或许能从中国对斯洛伐克等国近期增进与台湾关系一事做出的反应，来考量他们如果也跟进提升与台湾的交流，是否会遭到中国政府的强烈反击。

他分析道：「尽管北京对欧盟中的大国有更多的影响力，因为他们在经济结构上可能更依赖中国，但我们应该记得的是，这种依赖性是双向的。我认为切断与欧盟国家的经贸关系会是中国政府最後的手段，因为这麽做不仅伤害欧盟国家，也会伤害中国自身的利益。」

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