斯洛伐克政府机参与越南商人劫持案？

（德国之声中文网）一名越南商人在柏林被绑架的事件中，德国调查人员对斯洛伐克提出重大嫌疑。据《法兰克福汇报》周二（7月31日）报道，柏林州刑事局认为，郑春成（Trinh Xuan Thanh）在被越南情报部门绑架后，由一架斯洛伐克政府飞机送往越南。

《法兰克福汇报》引述柏林调查人员的报告称， 对于斯洛伐克政府飞机在这起绑架事件中的参与，已"几乎不存在疑问"。报告中提及越南内政部长苏林（To Lam）和时任斯洛伐克内政部长卡利纳克（Robert Kalinak）之间的一次会晤，称该会晤的"唯一目的"是："将郑春成相对没有问题地从申根区送往越南。"

郑春成是一家国有企业的前负责人。河内政府指责他腐败。2017年7月，他在柏林街头被人劫持进一辆汽车。后来，他出现在越南，因腐败罪名被判处终身监禁。德国政府对越南情报部门实施绑架表示抗议，德越关系受到影响。

《法兰克福汇报》引述柏林调查人员的报告称，他们怀疑一名斯洛伐克政府的"线人"可能卷入该事件。报告中点名提到越南裔的前斯洛伐克政府顾问Quang Le Hong。

上周，柏林州高等法院判处一名绑架案的共犯三年零十个月监禁。他被指控对绑架计划知情、参与并租了两辆汽车。

柏林高等法院称，这一事件是对德国主权的严重侵犯，在较近的历史中绝无仅有。

关联案件在河内宣判

周一，与该绑架事件有所关联的另一起案件在越南宣判。一名试图逃往德国未果的越南高级别情报人员被判9年监禁。河内法院判决潘文英武（Phan Van Anh Vu）泄露国家机密。审判在基本对外保密的情况下举行。

潘文英武于1月在新加坡被捕，被遣返回越南。其律师称，潘文英武当时想要前往德国，他想把有关郑春成绑架事件的信息提供给德国。

河内的这家法院没有说明潘文英武泄露的是哪一类国家机密，以及向谁泄露。法新社记者没有获准旁听。仅一些越南记者获准旁听宣判的一部分内容。

潘文英武的案件在越南引发广泛关注。高级别情报人员在越南通常享有特权，很少受到司法追究。

苗子/达扬（法新社）