斯洛伐克总理遭枪击 凶嫌“政治动机”犯案

斯洛伐克总理菲佐在会议间歇同支持者会面时遭到枪击，身中多枪。 虽然一度传出情况不佳，但斯洛伐克副总理透露，菲佐经过手术后已无生命危险。 与此同时，枪手也在现场被捕，确认犯案动机涉及政治因素。

（德国之声中文网）周三，斯洛伐克总理菲佐（Robert Fico）在一次政府会议后遭到枪击受伤并被送往医院。一度传出状况危急，紧急送医接受手术治疗。

副总理塔拉巴（Tomáš Taraba）接受BBC访问时透露，菲佐的胃及关节被子弹击中，但手术进行得相当顺利，“我想他最后会活下来......他现在没有生命危险。 ”

斯洛伐克媒体Aktuality.sk也引述消息人士说法，称菲佐手术后情况稳定。

此前，斯洛伐克国防部长卡利纳克（Robert Kalinak）在新闻发布会上表示，菲佐全身有多处枪伤，且出现“严重的多发性创伤”。

菲佐身中多枪，被紧急送医进行手术 图像来源: Jan Kroslak/TASR via AP/picture alliance

政治动机犯案

斯洛伐克内政部长埃斯托克（Sutaj Estok）证实枪手是一名71岁男子，并表示“这次刺杀是出于政治动机”，称凶嫌是在今年4月的总统选举后开始策划攻击。

斯洛伐克媒体报导，枪手曾任职于商场保安，还着有三本诗集，同时也是斯洛伐克作家协会的成员。 斯洛伐克媒体Aktuality.sk引述枪手儿子的说法，称他的父亲持有合法的枪支许可证，“我完全不知道我父亲的意图是什么、他计划了什么、发生了什么。”

据悉，事件发生在斯洛伐克中部距首都布拉迪斯拉发东北约150公里的地方，当时，菲佐内阁召集的会议正在当地举行。

发生枪击的地方在当地文化宫前，菲科前来会见支持者。警方随后封锁了现场。有人被捕。

斯洛伐克议会副议长布拉哈（Lubos Blaha）在议会休会期间证实了总理遇刺事件，但他没有进一步透露消息。

一名记者表示，他听到枪声后，看见现年59岁的菲佐被抬进一辆汽车。

事发后有一人被逮捕 图像来源: Radovan Stoklasa/REUTERS

各方领导人谴责

斯洛伐克总统卡普托娃（Zuzana Caputova）对总理遭遇的“残暴无情”的袭击发出强烈谴责。她说，“我感到震惊”，“我祝愿菲佐在这一关键时刻坚强坚定，并从这次袭击中尽快恢复。”

欧盟委员会主席冯德莱恩也谴责了这起“卑鄙”的袭击事件。她在X发帖写道，“这种暴力行为在我们的社会中没有立足之地。它破坏了民主--我们最宝贵的共同利益。”欧洲理事会主席米歇尔亦说：“没有任何事情可以正当化这类暴力或攻击。”

美国总统拜登则称此为“可怕的暴力行为”；俄罗斯总统普京表示“这种滔天罪行没有任何正当理由”。

斯洛伐克为北约及欧盟成员国，鲜少发生政治暴力事件。 不过近年来，国内政治出现两极分化。 今年4月的总统选举期间，两名主要候选人主张的外交政策迥异，最终由菲佐支持的候选人佩列格里尼（Peter Pellegrini）胜选。

事实上，菲佐自去年10月再度担任总理以来，大幅调整政策，除了缩减对乌克兰的支持，同时也与俄罗斯展开对话。 此外，他还企图削弱对政府腐败的惩罚，解散了特别检察官办公室，并提议废除斯洛伐克的国家公共广播公司RTVS。

（美联社、路透社）

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