斯洛伐克总理菲佐遇刺受伤

（德国之声中文网）周三，斯洛伐克总理菲佐在一次政府会议后遭到枪击受伤并被送往医院。

当地电台TA3报道，肇事者连发3枪，其中一发子弹击中菲佐腹部。

据悉，事件发生在斯洛伐克中部距首都布拉迪斯拉发东北约150公里的地方，当时，菲佐内阁召集的会议正在当地举行。

发生枪击的地方在当地文化宫前，菲科前来会见支持者。警方随后封锁了现场。有人被捕。

斯洛伐克议会副议长布拉哈（Lubos Blaha）在议会休会期间证实了总理遇刺事件，但他没有进一步透露消息。

一名记者表示，他听到枪声后，看见现年59岁的菲佐被抬进一辆汽车。

有人被逮捕 图像来源: Radovan Stoklasa/REUTERS

斯洛伐克总统卡普托娃（Zuzana Caputova）对总理遭遇的“残暴无情”的袭击发出强烈谴责。她说，“我感到震惊”，“我祝愿菲佐在这一关键时刻坚强坚定，并从这次袭击中尽快恢复。”

欧盟委员会主席冯德莱恩也谴责了这起“卑鄙”的袭击事件。她在X发帖写道，“这种暴力行为在我们的社会中没有立足之地。它破坏了民主--我们最宝贵的共同利益。”



（美联社、路透社）

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