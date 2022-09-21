斯柯达有可能会撤出中国市场

（德国之声中文网）大众汽车的捷克子公司斯柯达正在考虑撤出中国市场。斯柯达总裁泽尔默（Klaus Zellmer）对德国《汽车周刊》表示：“中国市场的竞争非常激烈。我们将同中方合资伙伴一道，探讨未来的走向。如果我们想把精力集中起来，那么评估局势并做出最后决策应当是一件很值得的事情。” 他表示，在中国只建立纯粹的销售网络也是一个选项。最终的决定将在2023年做出。斯柯达的撤出意味着将中国市场全部交给大众。媒体报道称，斯柯达计划加强在印度市场上的运营。大众集团中，印度市场由斯柯达负责。

大众集团强调说，斯柯达评估其国际市场的处境，并适当调整区域发展战略，纯属正常的业务流程。大众公司称：“这种业务流程当然也适用于中国市场。大众公司同合资伙伴上汽集团正在进行相关的交流，讨论在中国汽车市场向电动化转型的大背景下，大众集团如何进行最佳的应对。”大众公司还表示：“目前在调整市场战略方面，我们并没有做出任何决定。”

斯柯达同时也负责大众集团的俄罗斯业务，但受俄乌战争的影响，俄罗斯业务已经陷入瘫痪状态。今年二月，俄罗斯发起侵乌战争后，斯柯达已经叫停了俄罗斯境内的生产和销售。目前，斯柯达正在为俄罗斯市场的亏损积累拨备预算。泽尔默表示：“大众集团俄罗斯公司对整个大众集团的业绩当然构成了特殊的挑战，对斯柯达来说，这将意味着全年运营业绩出现数亿欧元的损失。”泽尔默表示，俄罗斯市场今后将如何发展，目前尚不得而知。

Mango考虑减少在中国市场的份额

考虑撤出中国市场的，并不仅斯柯达一家。据《金融时报》报道，西班牙时装品牌Mango也正在考虑减少在中国市场的份额。该公司首席执行官鲁伊斯（Toni Ruiz）对《金融时报》表示，全球化曾经给Mango公司带来高效发展的便利，“但我们意识到，这种便利正在发生变化”。他表示，Mango在全球拥有1000家供货厂家，而设在中国的供货厂家也多达262家。鲁伊斯表示，过去三年中国严苛的清零政策以及西方世界同中国日益紧张的政治关系，还有台海发生冲突的潜在危险，都使Mango不得不重新考虑在中国的业务。

其他一些服装品牌也或多或少地采取了告别中国供应链的步骤。 早在新冠疫情爆发之前，美国牛仔裤制造商Levi's和英国靴子制造商Dr Martens就开始减少了从中国采购的份额。

咨询公司科尔尼的供应链专家艾里希（Brian Ehrig）表示，迫使服装公司重新评估中国风险的另一个因素是新疆。有关新疆存在强制劳工的指控导致美国、英国、德国等西方国家制定法律，杜绝服装公司采购涉嫌强制劳工的产品。艾里希表示，在这种背景下，尽快离开中国成为越来越多公司的选项。

（商报，金融时报）

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