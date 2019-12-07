 斯托尔滕贝格：北约面临最为复杂的安全环境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2019

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时政风云

斯托尔滕贝格：北约面临最为复杂的安全环境

北约秘书长斯托尔滕贝格周一表示，这一强大的西方军事联盟正面临该组织有史以来最为复杂的安全环境，而与此同时，北约成员国之间的关系也出现日益紧张的态势。

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär (Reuters/F. Lenoir)

资料照片：斯托尔滕贝格在11月底的北约峰会上

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北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三（8月7日）表示，随着中共权力的全球扩张，北约需要了解中国崛起的影响，包括对北约成员国带来的挑战。 (07.08.2019)

北约本周三（11月20日）举行成员国外长会议。在法国总统马克龙对北约作出“脑死”诊断后，德国外长要让北约进行“鲜活细胞疗法”。 (20.11.2019)

在日前闭幕的北约峰会上，这一西方军事联盟首次将中国视为重要的挑战和机遇，表示将更深入地分析北京的政策。为什么北约会害怕中国？ (07.12.2019)

本周北约在伦敦召开峰会，庆祝70岁生日。中国议题首次被列入了首脑联合声明中。与此同时盟国间存在一系列矛盾也给峰会蒙上阴影。法国总统做出北约“脑死亡”的诊断，更让情况雪上加霜。 (03.12.2019)

（德国之声中文网）斯托尔滕贝格在科威特出席"伊斯坦布尔合作倡议"15周年庆祝活动时表示，"我们刚刚在伦敦庆祝了北约联盟的70周年纪念日。在这些年里，北约从未经历过比今天更为复杂的安全环境。"他表示，"为了维护我们的安全，我们需要更为灵活，并准备好回应来自各个方向的威胁，来自陆地、海洋、空中、太空和网络空间，同时也是来自政府和非政府角色。"

在本月初为期两天的英国峰会上，北约29个成员国誓言团结一致，对抗来自俄罗斯和恐怖主义的威胁，并认识到中国崛起所带来的挑战。

12月初在英国召开的北约峰会上，各成员国领导人之间表现出尖锐分歧。

但是北约各国领导人却在个人风格和政策方面都发生摩擦。美国总统特朗普把加拿大总理特鲁多称为"两面派"，因为有媒体拍摄到特鲁多和多国领导人在白金汉宫的一个会晤场合中取笑特朗普的媒体表现。

今年11月初，法国总统马克龙在接受《经济学人》采访时表示北约已经"脑死亡"，并要求北约拿出新的战略，重新开启与俄罗斯的对话，并重新把焦点放到打击伊斯兰恐怖主义之上。

尽管彼此之间存在分歧和争议，29国领导人最终依然签署了"伦敦声明"，这也是北约历史上首次正式将中国崛起定义为战略挑战的文件。

该份声明同时强调需要加强反恐行动的协调工作。

斯托尔滕贝格周一在科威特也表示："我们必须继续打击恐怖主义。北约在这场战斗中扮演关键角色，与我们在全球各地的伙伴合作培训地方力量。"他强调，所有北约盟国和北约本身都是美国所领导的全球打击"伊斯兰国"联盟的组成部分。

石涛/洪沙 （法新社）

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