斯托尔滕贝格：北约面临最为复杂的安全环境

（德国之声中文网）斯托尔滕贝格在科威特出席"伊斯坦布尔合作倡议"15周年庆祝活动时表示，"我们刚刚在伦敦庆祝了北约联盟的70周年纪念日。在这些年里，北约从未经历过比今天更为复杂的安全环境。"他表示，"为了维护我们的安全，我们需要更为灵活，并准备好回应来自各个方向的威胁，来自陆地、海洋、空中、太空和网络空间，同时也是来自政府和非政府角色。"

在本月初为期两天的英国峰会上，北约29个成员国誓言团结一致，对抗来自俄罗斯和恐怖主义的威胁，并认识到中国崛起所带来的挑战。

12月初在英国召开的北约峰会上，各成员国领导人之间表现出尖锐分歧。

但是北约各国领导人却在个人风格和政策方面都发生摩擦。美国总统特朗普把加拿大总理特鲁多称为"两面派"，因为有媒体拍摄到特鲁多和多国领导人在白金汉宫的一个会晤场合中取笑特朗普的媒体表现。

今年11月初，法国总统马克龙在接受《经济学人》采访时表示北约已经"脑死亡"，并要求北约拿出新的战略，重新开启与俄罗斯的对话，并重新把焦点放到打击伊斯兰恐怖主义之上。

尽管彼此之间存在分歧和争议，29国领导人最终依然签署了"伦敦声明"，这也是北约历史上首次正式将中国崛起定义为战略挑战的文件。

该份声明同时强调需要加强反恐行动的协调工作。

斯托尔滕贝格周一在科威特也表示："我们必须继续打击恐怖主义。北约在这场战斗中扮演关键角色，与我们在全球各地的伙伴合作培训地方力量。"他强调，所有北约盟国和北约本身都是美国所领导的全球打击"伊斯兰国"联盟的组成部分。

石涛/洪沙 （法新社）