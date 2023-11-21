斯帕弗當年在華被捕 竟因加拿大間諜行動?

（德國之聲中文網）加拿大人斯帕弗(Michael Spavor)當地時間11月20日表示，他所提供的資訊在他本人不知情的狀況下被加拿大當局作為情報採集，進而導致他本人被中國方面以間諜罪拘捕。斯帕弗因此要求加拿大政府予以數百萬加元的賠償。

加拿大《環球郵報》率先報導了這一消息。據悉，斯帕弗指控另一名同期被中國拘押的加拿大人康明凱(Michael Kovrig)，稱他本人向後者提供的有關朝鮮的資訊被轉遞給了加拿大政府及其"五眼聯盟"情報夥伴。

康明凱的律師則對法新社表示，斯帕弗的指控"毫無根據"。斯帕弗的律師則拒絕就此事置評。加拿大外交部則在回應法新社的問詢時，再次援引總理特魯多2021年時的表態："毫無根據"。

而中國駐加拿大使館卻就此事發表聲明稱，最新報導再次證明康明凱、斯帕弗從事"危害中國國家安全的活動"，其事實"不容否認"。中國大使館還強調，"中國是法治國家、中國司法機關一直嚴格依法辦案"，而加拿大"炒作中方任意拘留"則純屬"賊喊捉賊"，"充分暴露了加方的虛偽"。中國大使館的這份聲明只有英文版，並未以中文發佈。

康明凱和妻子

中加關係依然冷淡

康明凱和斯帕弗被拘押期間，加拿大方面一再駁斥中方的間諜指控，認為北京是在用"任意拘留"來報復加方依照美國逮捕令拘押過境的華為高管孟晚舟。

2021年9月，加拿大釋放了孟晚舟，旋即中方也釋放了康明凱和斯帕弗。

面對如今斯帕弗的指責，加拿大政府11月20日再次重申兩人無罪："繼續重複他們涉及間諜行動的觀點，這不過是在複述中方用以拘押他們的虛假陳述。"

在被捕前，斯帕弗居住在中朝邊境附近，還曾經營過旅行社業務，並且是少數幾位曾經當面見過朝鮮領導人金正恩的西方人士。他曾經協助NBA籃球巨星羅德曼(Dennis Rodman)辦理進入朝鮮的簽證。

康明凱2012年到2014年曾經是加拿大駐北京的外交官，任職期間負責收集有關中國安全與社會穩定的資訊。2018年被捕時，他供職於一家香港的非政府組織。

2021年孟晚舟、康明凱、斯帕弗分別獲釋後，加拿大與中國的雙邊關係依然緊張。就在今年5月，中國當局被指控試圖恐嚇一名加拿大國會議員，導致一名中國外交官被驅逐。北京方面還被指控試圖干涉加拿大選舉，加拿大相關部門已經啟動了公開調查，中方則駁斥這些指控"毫無根據"。

（法新社等）

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