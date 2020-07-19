为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
斯图加特是德国西南部巴符州首府，全国第六大城市，在经济、文化、政治上具有重要地位。
斯图加特队是一家德国著名足球俱乐部，历史上曾多次夺得德甲冠军，也曾有过降级经历。
斯图加特骚乱事件发生以来，当地警察机构持续挨尅。批评者指控警方调查某些疑似骚乱者的移民背景。不过，警方反驳说，“家谱调查”云云，乃无稽之谈。
德国西南部城市斯图加特周六晚发生严重骚乱，暴力分子袭击警察、打砸商店的画面震惊全德国。从总理到内政部长，政府高层齐声谴责，并表态支持警方维持治安。
周六夜间，数百名闹事者对斯图加特市中心地带的商铺进行打砸抢并袭击警车和警员。警方发言人表示，当时的场面一度完全失控。
德国各地周六再度聚集大量示威者，抗議政府的防疫措施。由于抗议民众违反防疫规定的情况大增，警方加强了取缔行动。光是在斯图加特，警方对未带口罩的违规者开出的罚单总额近2万欧元。
德国斯图加特的威廉海玛动植物园别出心裁地为这里的部分“住客”准备了圣诞礼物。该园区每年吸引200万游客前来参观。
保时捷在斯图加特投资近7亿欧元，生产首款泰坎(taycan)全电动跑车。
一名36岁男子本周在德国斯图加特被人当街刺死。警方目前已抓获嫌犯。据称，行凶者使用了一种类似于剑的凶器。
德国戴姆勒的“中国味”越发浓厚。继吉利之后，中国北汽集团也入股戴姆勒。与此同时，这家斯图加特公司在另一个项目上也有所进展。
斯图加特地方法院对针对汽车制造商戴姆勒的诉讼做出裁决。法院的决定有可能对戴姆勒公司产生深远影响。该汽车制造商因其柴油发动机的废气净化装置问题受到起诉。
大众康采恩柴油尾气作假丑闻进入法庭程序已历数年。本周三（10月24日），斯图加特一家法院首次对大众的主要控股方——保时捷控股公司做出判决。
德国枪械制造商黑克勒-科赫涉嫌非法向墨西哥出售武器，此案本周在斯图加特地方法院开庭审理。尽管德国法律规定本国军火商不得向战乱地区以及非民主国家出售武器，但是在炮火纷飞的战场上，却依然能常常见到该公司的产品。
空气污染是困扰全球许多城市的一个棘手问题。相关城市或者颁发禁令，或者采取鼓励措施，而目标只有一个：减少市中心的车辆交通。
来自斯图加特23岁的大学生雷拜恩（Anahita Rehbein）周六当选德国小姐（Miss Germany）。与她同台竞争的是另外21名佳丽。
据德国《星期日图片报》报道，戴姆勒新晋大股东李书福本周日和下周一访问位于斯图加特的戴姆勒总部。该报还报道称，李书福将前往柏林与德国总理默克尔的经济顾问举行会晤。
充满争议的斯图加特火车站改造工程，如今和昆虫屎扯上了关系。反对者试图以保护动物为由叫停工程。德国铁路公司则发现，用来证明当地存在重要物种栖息地的证据—金龟子屎，竟然是伪造的。
总部设在斯图加特的汽车制造商戴姆勒销售业绩非常之好，员工可以获得最高达5700欧元的分红，这也是该企业有史以来最高的一次。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式