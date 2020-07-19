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斯图加特是德国西南部巴符州首府，全国第六大城市，在经济、文化、政治上具有重要地位。
斯图加特队是一家德国著名足球俱乐部，历史上曾多次夺得德甲冠军，也曾有过降级经历。
斯图加特骚乱事件发生以来，当地警察机构持续挨尅。批评者指控警方调查某些疑似骚乱者的移民背景。不过，警方反驳说，“家谱调查”云云，乃无稽之谈。
德国西南部城市斯图加特周六晚发生严重骚乱，暴力分子袭击警察、打砸商店的画面震惊全德国。从总理到内政部长，政府高层齐声谴责，并表态支持警方维持治安。
周六夜间，数百名闹事者对斯图加特市中心地带的商铺进行打砸抢并袭击警车和警员。警方发言人表示，当时的场面一度完全失控。
一名36岁男子本周在德国斯图加特被人当街刺死。警方目前已抓获嫌犯。据称，行凶者使用了一种类似于剑的凶器。
空气污染是困扰全球许多城市的一个棘手问题。相关城市或者颁发禁令，或者采取鼓励措施，而目标只有一个：减少市中心的车辆交通。
据德国《星期日图片报》报道，戴姆勒新晋大股东李书福本周日和下周一访问位于斯图加特的戴姆勒总部。该报还报道称，李书福将前往柏林与德国总理默克尔的经济顾问举行会晤。
充满争议的斯图加特火车站改造工程，如今和昆虫屎扯上了关系。反对者试图以保护动物为由叫停工程。德国铁路公司则发现，用来证明当地存在重要物种栖息地的证据—金龟子屎，竟然是伪造的。
德国巴登符腾堡州政府要动真格了：明年开始，斯图加特市内一些道路将禁止老式柴油车通行。环保人士希望，这一措施也能在不远的将来在全德范围内得到实施。
勤奋，抠门，整洁：一个展览，让关于“施瓦本人”（Schwaben）的偏见一览无余。
本周五本应是巴符州首府斯图加特的一个大日子—延宕多年的火车站重建工程正式奠基。但是，包括州长在内的多名政界重要人物纷纷以“另有安排”为由回避出席奠基仪式。这究竟为何？还要从几十年前说起。
这些照片曾传遍世界各地：一位大胆的德国艺术系学生混进了中国举世闻名的兵马俑中。十年过去了，在路德维希堡出现了一种"复苏"。
2015/16德甲赛季落幕，斯图加特成为最大输家，明年混迹德乙。法兰克福进入附加赛，命运未定。只有冠军毫无悬念，“叕”是拜仁。
谁能想到，德国也有大城市必须面对雾霾的侵袭。为了有所改善，环保组织提出了机动车限行的办法。但这个城市偏偏就是奔驰和保时捷的故乡。
人们还记得德国警方动用高压水龙射向几米开外的示威者的画面，那是五年前斯图加特火车站附近发生的警民冲突。周三，法庭对该案作出了裁决。
在这里您可以看到汽车发展的历史，保时捷和梅塞德斯博物馆共同搭起了斯图加特汽车文化的架构，与艺术和歌剧一样，都是斯图加特的特有文化。
“我们什么都会，就是标准德语还差点。这是巴符州人爱说的口头禅。的确，巴符州的自然景观、饮食以及古迹都会让游人流连忘返。
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