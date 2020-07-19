德铁形象工程险些被“假”虫屎“拦路”

充满争议的斯图加特火车站改造工程，如今和昆虫屎扯上了关系。反对者试图以保护动物为由叫停工程。德国铁路公司则发现，用来证明当地存在重要物种栖息地的证据—金龟子屎，竟然是伪造的。