（德国之声中文网）因为新公民身份法案被认为歧视穆斯林人群，连日来，成千上万的印度人上街抗议。印度政府企图通过封锁互联网来平息抗议活动。该国最大的电信公司之一称，根据政府命令，在新德里的部分区域停止了手机通信服务。

莫迪领导下印度民族主义政府越来越频繁地关闭互联网。根据互联网组织Access Now的调查，印度是全球互联网关闭频率最高的国家，也因此付出了高昂的代价。

根据智库印度国际经济研究中心发布的报告，从2012年到2017年，印度互联网关闭时间达到大约16,315小时，经济损失超过30亿美元。

伊朗断网 乌干达征税

11月中旬，总统鲁哈尼的燃油政策引发全国性抗议活动之后，伊朗政府关闭了互联网。整整十天时间，德黑兰人没有网络可用。在另外一些地区，断网时间长达两周。

媒体机构和人权组织的工作也因此受到了极大影响。因此，在抗议期间发生的暴力活动未能得到确切的报告。

伊朗因油价上涨发生大规模抗议

非洲的一些政府会在选举前后或大规模示威期间断网。在卢旺达、乌干达、乍得和喀麦隆等国家，政府的网络审查成为家常便饭。

受美国政府资助的NGO"自由之家"（Freedom House）的网络专家特鲁恩（Mai Truong）表示，与被认为是互联网审查的全球领先者中国不同，没有哪个非洲国家拥有全面监测互联网的技术手段。那些地方的政府常常命令互联网服务商将需要阻止的网址列入黑名单。一些国家的政府还试图让增加网络和社交媒体的使用难度。例如，乌干达政府于2018年开始征收社交媒体税。

中国政府大规模监控

中国政府大可不必关掉网络，而是对互联网实施大规模控制。例如，在"六四"天安门屠杀30周年之前，当局封锁了整个维基百科。

在中国，搜索引擎Google、社交媒体Facebook、Twitter、YouTube和WhatsApp也不能使用。特别重大的政治敏感时期，当局还会严厉打击了VPN连接。

亚洲其他一些政府也公开限制互联网使用。例如，缅甸政府于2019年6月公开承认，他们在封锁了发生暴力冲突数十年的两个地区的互联网访问。政府说恢复"稳定"之后，一切都会恢复正常。

在土耳其，当网友发布批评政府的内容时，政府会反复封锁YouTube或Twitter等互联网平台。2013年在伊斯坦布尔格兹（gezi）公园抗议活动期间， Twitter和Facebook的访问被中断了数小时，全国范围内通过常规方式上网都变得困难。当时，政府否认安排封锁Twitter或Facebook。

俄罗斯效仿中国，通过大数据收集和分析实现控制。自今年11月起生效的新法可以让该国的互联网可以"独立"运作。俄罗斯互联网服务商必须确保数据传输采取中央控制的模式。负责监管的电信与媒体监管机构被指责对互联网内容进行任意封锁。