“断气”危机如何解？ 施罗德建议启动“北溪2号”

如何解决天然气危机？德国前总理施罗德建议可启用备受争议的“北溪2号”管道，接受德媒采访时，他说，这是"最简单的解决方案"。他还透露上周与普京举行了会晤，施罗德表示，莫斯科愿通过谈判解决问题。
（德国之声中文网）面对天然气短缺问题，德国前总理施罗德建议可以启动“北溪2号”天然气管道。本周三（8月），这位社民党人士接受德国《明星》（Stern）周刊采访时表示：“管道已完工。如果危机真的变得严重，还有这个管道，有了这两条北溪管道，就不存在给德国工业和家用的供应难题了。”施罗德认为，面对可能出现的天然气危机，北溪2号是 "最简单的解决方案"。
施罗德是俄罗斯政府和俄总统普京的长期商业伙伴。多年来，他同普京以及俄罗斯能源巨头的关系在德国国内外招致广泛批评。施罗德参与了备受争议的“北溪1号” 和“北溪2号” 管道项目，将俄罗斯天然气绕过乌克兰经由波罗的海直接输往德国。目前，“北溪1号”继续运营；“北溪2号”管道项目亦已竣工，待批投入运营。在俄罗斯入侵乌克兰后，德国叫停了“北溪2号” 天然气管道的审批程序。不过近日，来自吕根岛的7名市长联名提议使用有争议的北溪 2号。
施罗德表示：“如果不想用'北溪2号 '，就得承担后果。而德国也必定要承担严重后果。”他补充说，任何用天然气取暖的人都感受到了影响：“对坐在这里的人来说，这不是什么好事，不过有能力承受这个负担。但是对许多一分钱掰成两半花的穷人来说，这将会难以承受。如果发展到这个地步，在德国，人们会问，为什么我们要放弃北溪2号管道的天然气？”
“北溪1号”虽然继续运营，但供应量大幅减少。7月末，俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于“北溪1号” 其中一具涡轮机引擎发生“技术问题”，运往欧洲的天然气供应量将再砍半，降至正常水准的20%。就在6月，俄罗斯方面以送至加拿大维修的涡轮机迟返为由，将这个管道天然气供应量降至正常水准的40%，供应量仅有正常水准的20%引发德国政府的忧虑。德国严重依赖俄罗斯天然气，俄乌战争爆发后，能源危机浮上台面，德国能源政策也受到高度检视与批评。德国政府曾指责克里姆林宫将能源作为一种“武器”。
由于欧洲许多依赖俄罗斯天然气的国家，都是依靠德国作为中转国获得天然气，如果北溪管道供气有变数，整个欧洲都恐受影响。
施罗德指责，是西门子公司造成“北溪1号”供应量减少到20%。他说，西门子将“北溪1号” 涡轮机引擎从加拿大运到德国鲁尔区的米尔海姆：“为什么被送到那里而不是俄罗斯，我不明白。”
这位德国前总理上周前往莫斯科，据他本人说，这次行程中他与俄罗斯能源巨头进行了会晤，并且与俄罗斯总统普京见了面，他说：“克里姆林宫没有发布任何关于收紧天然气供应的政治通告……这主要是一个技术和官僚主义问题。“
西门子称可以随时向俄罗斯交付涡轮机。德国总理肖尔茨计划本周三参观位于鲁尔区米尔海姆的西门子工厂。"西门子表示：“肖尔茨将与西门子首席执行官布鲁赫（Christian Bruch）共同查看涡轮机。”
与普京见面之后，施罗德，莫斯科愿意通过谈判解决问题。他提到土耳其最近在达成黑海恢复粮食出口协议发挥的作用：“也许事态可以慢慢向停火的方向发展。” 他认为，这场战争是莫斯科政府的一个错误，被问及普京是否认识到这是一个错误的时候，施罗德解释说：“俄罗斯确实存在对被包围的恐惧。不幸的是，他们的担心是有一定道理的。”
（路透社，法新社，德新社）
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