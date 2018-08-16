断交潮背后﹕对台战术成功战略失败？

（德国之声中文网）萨尔瓦多与台湾断交再令外界关注台湾外事前路，《德国之声》专访台湾前外交官罗福全与学者吴介民，解读最新局势。

罗福全在2000至2004年担任驻日代表，曾于联合国辖下机构服务27年，现任联合国大学荣誉教授。吴介民现任台湾中央研究院社会学研究所副研究员。

两岸谁受害更大？

罗福全认为﹕「邦交国虽然减少，但世界对台湾的支持没有改变。」

他说台湾剩下的邦交国，都是佔世界人口2%以下的小国--它们做政治盘算时，通常首重金钱。以所罗门群岛为例，该国曾向日本索求1000万建医院，被日本拒绝之后转向台湾要价，更加码到2000万，但台湾还是给了。

现在发生断交，当过外交官的罗福全并不感到冲击﹕「台湾的外交关係是，怎麽样使台湾不受中国军事侵略，那麽这一点没有改变。」

台湾在蔡政府执政下丢掉第5个友邦，中国的如意算盘打响了吗？中研院学者吴介民不全然同意。

「中国在战术上 (Tactics) 达成短期目标，但在中长期战略 (Strategy) 是否真的获益？我打一个大问号。」

看似强势的北京，却可能作茧自缚。「要求外企改名、发居住证等等都只是战术，但是战略上北京是需要和台湾合作的。在中美对抗之下，在台湾取得喘息非常重要，但它反其道而行更加不利，我觉得它总体的理性视野层次不够。」



邦交国如鸡肋？

兩人都不约而同提到，台湾餘下盟邦大多是小国。甚至有意见认为它们犹如鸡肋，对台湾的实质意义不大。

但吴介民认为守住阵地还是必要的﹕「守住既有邦交国对台湾在国际上的能见度、意义还是存在，不能说没有。如果完全没有的话，北京为何要极力去破坏迫使断交？那是实质的战场。」

他所提到的实质战场还有另一重意义--过境外交，而台湾最重要的「外交」仍是对美关係。「因为现在有邦交国，我们的元首要出访需要过境 (美国)，无论以各种技术理由也好。所以过境外交成为可以打的牌，来进行外交活动。一旦没有邦交国，总统出访要过境的话，就要再想出双方都能接受的理由。」

综观历史变迁，罗福全认为国际政治演变至今，已经不再只是官方的邦交关係可以定义。「这50年来，国际互动越来越密切，政治的外交关係比不上实质的经贸或人员往来。」

而且在各国紧紧相连的今天，国际间最重视的正是「不能改变现状」。中国恰巧在此时想透过一带一路、军事基地往外扩张，影响如巴基斯坦、斯里兰卡、马来西亚等国，难免引发不满与警戒。他说虽然这些没有在檯面上公开批评，但却是公认的事实。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 萨尔瓦多 中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 斯威士兰 斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 瑙鲁 瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 所罗门群岛 所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



断交不會断崖式

中国官媒持续喊出「零邦交」之说，吴介民五月接受《德国之声》专访时曾经分析，北京不会乐见台湾「零邦交」。事隔三个月，台湾再失两个盟友。

吴介民认为其判断至今仍然适用，但补充﹕「我预期（断交）会继续下去，但是不会断崖式突然间全部断交，很快达到零邦交国的状况。现有邦交国中，感觉有些国家不是可以被金钱收买的，例如帕劳。」

除了外交战场，吴介民注意到论述战场上也出现微妙变化。「蔡英文直接用『中国』称呼对岸已成为非常习惯的说法，这在马政府时代完全不可想像。」

他称台方反客为主是很关键的转变，且近期愈来愈明显。未来这个战场仍有开拓空间，而北京也必定注意到。「非常弔诡的是﹕中国政府在国际上对台湾进迫，从而令两岸关係在某程度上『正常化』了。所以北京是否获益是成疑的。」

从区域政治看两岸关係

萨尔瓦多断交的时机，碰巧在蔡英文过境美国之后，不少评论把两者扯上关係，甚或中国刻意挑时机泼冷水。

闻此，罗福全一笑置之﹕「台湾跟萨尔瓦多的关係，有没有比台湾跟美国关係重要？」曾在日本担任外交官4年的他强调，美日扮演制衡角色﹕「亚洲的政治关键在于『权力平衡』(balance of power)，任何人意图破坏现状，美国、日本都不会允许。」

吴介民认同，过境美国是台萨断交的近因﹕「美国实质提升台湾地位，中国很警诫这个发展。」

但是他强调关键是要宏观地解读中美大局，尤其中国正受贸易战、科技战、地缘政治等内外压力夹击。「美国要围堵中国，从大格局来看，中国跟美国的互动处于下风，在这情况下美国提升台湾地位必定引起中国恼怒，拿台湾出气是可预见的结果。」

吴介民认为，台湾外交策略很难大调整，反而政府有责任作更多解说。「在目前情况接受九二共识，基本上就是承认中国定义的一中。...台湾希望像香港一样的政治存在吗？承认中国的宗主权以换取国际空间，我们要那种国际关係吗？我觉得答案非常清楚。」

「我们都知道台湾国际生存非常艰难，但必须要面对这个事实。没有那种不必付出代价抵抗而又获得生存权，如果要获得真正的自由和尊严，就必须付出这些代价。」

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。