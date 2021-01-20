 断交後首次：台驻美代表成就职礼坐上客 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2021

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时政风云

断交後首次：台驻美代表成就职礼坐上客

美国总统就职礼罕有地正式邀请台湾驻美代表出席，成为42年来第一次。外界视之为台美互动的一项突破，也更关注拜登上台後，会如何经营这段敏感的双边关系。

Taiwan I Politikerin I Hsiao Bi-khim

台湾驻美代表萧美琴受邀参加拜登就职典礼。

（德国之声中文网）在美国总统就职礼开始前，台湾驻美国代表萧美琴在推特上载短片。她站在国会山庄前说道：「今天我很荣幸代表台湾人民和政府，参加美国总统拜登及副总统贺锦丽的就职典礼。民主是我们的共同语言，自由是我们的共同目标。我期待与新一届政府深化我们的共同价值与利益。」

这是台方代表在台美断交42年来，首次受就职典礼主办单位「国会联合委员会」正式邀请，以官方代表身份见证美国总统就职。萧美琴与台湾总统蔡英文关系密切，去年6年开始派驻美国。美国在1979年与台湾断交，转而与中国建交。自此两国虽然没有正式邦交关系，但美国在政治丶军事丶外交上都是台湾最重要的国际伙伴。

中央社引述知情人士指出，以往台方代表或祝贺团都只能透过美国国会议员提供的入场券参加。该人士说，萧美琴上周收到筹备委员会的邀请函，并按规定提前进行新冠肺炎检测。疫情令这次就职礼与昔日大大不同，只有约一千名人受邀出席。

白宫国安发言人：对台承诺坚若磐石

前任美国总统特朗普在职期间，於多方面加强对台湾的支持，包括增加对台军售丶派美国官员访台丶签署多项友台法案。特朗普四年来的对台政策惹来北京强烈不满，但是大部分台湾民众都很受落。北京在拜登宣誓後随即公布制裁28名特朗普班子成员，当中也包括多名涉猎对台政策的官员。

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美国白宫12日罕见的解密了一份与美国印太战略相关的国安文件後，专家分析他此举是为了让拜登上台後，尽可能延续印太战略。但专家也分析，拜登的亚太政策应该不会与印太战略有太多区别。

美国国务院以 “交接事宜”为由，宣布取消所有外访行程，国务卿蓬佩奥访欧、美驻联大使访台的行程都被取消。不过多家媒体报道称，国务卿的公开声明与消息人士所知的理由并不尽相同。同时，尽管台北对于访问取消“深表遗憾”，但分析人士认为，这对台湾来说也是一种解脱。

美国务院12日宣布取消所有国务院外访行程，国务卿蓬配奥、驻联合国大使克拉夫特行程都受影响。国务卿的公开声明与消息人士所知的理由并不相同。

在美国总统选举期间，不少台湾人士忧虑拜登会放软对华的手腕，有分析认为萧美琴受邀也许能成为拜登治下美台关系的一枝强心针。就职典礼後，白宫国家安全会议发言人霍恩（Emily Horne）表示，美国对台湾的承诺「坚若磐石」（rock-solid）。霍恩说：「总统拜登将站在朋友与盟友的一边，在包括台湾在内的亚太地区推动共享的繁荣丶安全与价值。」

拜登的国务卿人选布林肯（Antony Blinken）在就职礼前一天表示，他支持加强与台湾的交流，并希望台湾在国际组织中扮演更强的角色。他说数年前曾经以副国务卿身份接见当时正在竞选总统的蔡英文，对方当选後也多次对话，形容美国的对台承诺「非常坚定」。

台湾总统蔡英文与外交部皆发稿，祝贺拜登和哈里斯 (又译: 贺锦丽) 上任。总统府指，蔡英文期待台美关系能在既有的良好基础上，持续增进两国人民福祉及友谊丶持续深化合作夥伴关系，并共同致力维护区域的民主自由丶和平稳定与繁荣发展，对两国及国际社会坚定贡献良善力量。外交部的声明则形容，萧美琴首度正式受邀参与美国最重要的民主盛会，彰显台美基於共享价值的紧密友好关系。

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