斩断经贸纽带：平壤废除朝韩经济合作协议

（德国之声中文网）朝鲜中央通讯社周四（2月8日）报道，朝鲜最高人民会议投票表决，废除与韩国所有经济领域的合作协议。

朝鲜第14届最高人民会议常任委员会第30次全体会议1月7日在平壤举行。会议通过了关于废除《北南经济合作法》、《金刚山国际旅游特区法及其施行规则》，以及北南经济合作相关协议的议案。

金刚山旅游是韩国和朝鲜经济合作的象征之一，双方于2000年代初期展开相关观光计划。共有近200万名韩国游客赴金刚山旅游。《金刚山国际旅游特区法》则制定于2011年，规范韩国或外企及个人对金刚山特区进行的投资。

去年底，朝鲜最高领导人金正恩在劳动党第8届九中全会上将与韩国关系定性为“敌对的交战国关系”，并于今年1月15日在最高人民会议施政演说中，敦促从朝鲜民族历史中彻底摒弃“统一、和解、同族”概念。随后，朝鲜最高人民议会决定撤销祖国和平统一委员会、金刚山国际旅游局等负责朝韩关系以及统一事务的相关机构。

此外，朝鲜还废除2018年与韩国签署的一项军事协议，这项协议是根据终结1950至1953年朝鲜战争的停战协定所制定，目的在缓解边界周围紧张态势。

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尹锡悦：平壤政策不理性

据路透社报道，韩国统一部回应表示，平壤的所作所为并不令人意外，这只会加深朝鲜的孤立。这位统一部官员补充称，韩国不承认这一单方面举动。

在周三晚韩国广播公司（KBS）播出的事先录制的一挡访谈节目中，韩国总统尹锡悦表示，朝鲜对韩政策发生变化是不争的事实，从单一民族转变为所谓两个国家的原则可以说是相当重大的改变。“我认为朝鲜目前的做法不合理、也不理性。”但他同时承认，“无法准确判断朝鲜此举背后真正的想法”。

尹锡悦认为，韩国政府应当更加注重审视朝方军事、经济和科技力量以妥善应对，而非仅根据其主张做出评判。

尹锡悦还表示，他对与朝鲜对话持开放态度，无论朝鲜是否弃核，都可以推进韩朝首脑会谈，并向朝鲜提供经济援助。他同时指出，平壤政权“不是一个理性的集团”。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年3月：北京 2018年3月25日到28日，金正恩进行了他2011年继承权力以来的首次出国访问，目的地是朝鲜最重要的盟友中国。他乘坐特制绿色专列抵达北京。据信专列可携带多辆防弹车，拥有自己的通讯系统，并配有为金正恩打造的私人车厢。图为金正恩抵达北京后，与前来迎接的中共中央对外联络部长宋涛在专列内谈话。金正恩在北京与中国领导人习近平举行了会晤。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年4月：板门店 2018年4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在朝韩边境的板门店举行峰会，并象征性地跨过边界。这是朝鲜领导人首次踏上韩国的土地，也是朝韩领导人之间的第三次会晤。金正恩与文在寅表示将改善南北关系、结束军事对抗、实现和平与共同繁荣。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年5月：大连 2018年5月7日到8日，金正恩访问与平壤飞行距离不到一小时的中国东北城市大连。乘坐的专机是一架俄制伊留申喷气客机。习近平赴大连与金正恩会晤。会后的联合声明提到双方希望推动朝鲜半岛的去核化进程。当时已传出消息，金正恩即将与美国总统特朗普举行峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：新加坡 2018年6月10日到12日，金正恩乘坐一架中国国际航空公司的波音747客机，从平壤直飞新加坡，会晤美国总统特朗普。这是朝美两国领导人的首次峰会。

这些年来金正恩的跨国之旅 美朝首次峰会 美朝新加坡峰会后发表的声明称，两国将致力于建立新型关系。朝方重申朝鲜半岛完全去核化的承诺，特朗普称将致力于向朝鲜“提供安全保证”。但该声明并未包括更具体的内容。

这些年来金正恩的跨国之旅 2018年6月：北京 在新加坡朝美峰会后不久，6月19日到20日，金正恩又乘专机赴北京访问。他除与习近平举行会谈外，还参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。图为金正恩与夫人李雪主（左）同习近平夫妇。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年1月：北京 相隔不到半年，2019年1月7日到10日，金正恩再次访问北京。这是他不到一年时间里第四次访问中国。这一次是乘坐火车专列而来，也是在计划中与美国总统特朗普举行的第二次峰会之前。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年2月：河内 2019年2月26日到28日，金正恩访问越南首都河内，与特朗普举行第二次峰会。经过两天的会谈，双方无法在取消对朝鲜制裁以及去核化的步骤方面取得共识，峰会不欢而散。金正恩此次赴东南亚全程乘火车，穿越中国，历时3天后抵达河内。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年4月：符拉迪沃斯托克 2019年4月24日，金正恩乘火车来到俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，与俄罗斯总统普京举行了首次会晤。金正恩乘火车用了近一天时间，跨越图们江进入俄罗斯境内。普京在会晤后表示，俄罗斯将继续致力于缓和朝鲜半岛紧张局势。图为两人在会后的晚餐会上。

这些年来金正恩的跨国之旅 2019年6月：三八线上的“快闪会” 2019年6月29日，美国总统特朗普在日本大阪参加G20峰会期间，发推邀金正恩到朝韩边界非军事区会面，“握握手，说声哈啰”。对方快速回应后，次日两人就来到板门店“三八线”两侧，握手后还分别跨越了边界线，之后进行了短暂会谈。这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面。



（路透社、韩联社等）

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