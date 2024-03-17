斩不断 理还乱？马斯克和德国右翼政党AfD

（德国之声中文网）亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）计划在柏林郊区的格林海德（Grünheide）扩建他已经十分庞大的特斯拉超级工厂，引来了各路反对者。而他们之间也无法做到融洽相处。

这家工厂因为其用水量及其带来的污染威胁已经引起了大量的担忧。不久前，大约100名抗议者占据了这家电动汽车公司希望从勃兰登堡州购买的森林，他们在松树之间悬挂树屋，仅用两周时间就建立起了一个迷你社会。

这群各不相同的环保活动人士，在“停止特斯拉”（"Stop Tesla"）的旗帜下团结起来，大体上得到了当地居民的支持。他们为营地捐赠食物，甚至开放自家大门让抗议者可以洗澡洗衣服。

在这个多元化的群体中，不太受欢迎的是极右翼的“德国选择党”（AfD），即使这个党是勃兰登堡州议会中唯一一个反对特斯拉工厂扩建的政党。

抗议者与AfD之间的不稳定联盟

发言人舒尔希特（Steffen Schorcht）代表的格林海德公民倡议组织（"Grünheide Citizens' Initiative"）是当地反对特斯拉扩建的组织之一。公共舆论不时会把他代表的组织和选择党AfD联系在一起，对此他非常烦恼。

他说：“我们是一个由环保组织、气候活动人士、当地政治家、柏林技术大学的科学家和企业家组成的广泛联盟，但从一开始我们就面临着至少与AfD亲近的指控。当然这是完全的胡说。我们从一开始就保持距离——与我们合作的人主要来自绿色和左翼运动。”

舒尔希特还指责AfD冷酷的利用了勃兰登堡的政治局势。州政府——一个由社会民主党、基督教民主联盟和绿党组成的中间派联盟——乐于看到特斯拉工厂带来的潜在经济效益，但同时也担心这个项目在当地不受欢迎。

"AfD 总是在一些问题上跳出来，"舒尔希特补充说。“我们在与其他倡议者的交谈中注意到了这一点，即选项党总是试图在当地问题上采取与大多数人一致的立场，从而带来选票。我们把自己的问题摆在那里，如果AfD也试图涉足其中的一些问题，那只能这样，我们无法改变这一点。”

“我们与AfD不在一条阵线上”

不愿意透露姓氏的抗议营地活动人士马克斯对他们可能被认为与AfD在“一条阵线上”的想法表示反感。

她说：“我们在任何方面都不与AfD站在同一条阵线上。AfD是一个非常右翼的政党，他们极度排外、恐同、性别歧视、种族歧视。我们在任何方面都不与他们保持一致。”

这种敌意是相互的。就AfD在勃兰登堡州议会和格林海德地区的代表穆克瑟（Kathi Muxel）而言，她将森林占领者视为“示威游民”——换句话说，不是当地人。

她向德国之声DW表示：“我不确定我是否喜欢看到那里飘扬的Antifa旗帜，还有‘打倒资本主义’或其他什么。”“Antifa”组织源自反法西斯运动，是一个左翼的、去中心化的政治组织。

“这不是我们的路线。我们拒绝将这里的情况极端化。”她说。

AfD找到了一种方法，将特斯拉的故事融入其反移民的叙事中。它声称，工厂的12000名工人中有许多人是从邻近的波兰或柏林通勤而来，因此认为经济效益并未惠及当地社区。

不仅如此，AfD还喜欢将电动汽车描述为现代“绿色意识形态”能源转型的一部分，而它则反对这一转型。

然而，埃隆·马斯克之前已经表现出了对AfD及其立场的同情。去年10月，这位企业家使用了他的社交媒体平台X（以前的Twitter），传播了未经证实的指控，称AfD领导人是一场“企图暗杀”的受害者。他还在9月重新发布了一条帖子，称“希望AfD赢得选举”，因为拯救地中海移民的努力是“由德国政府资助的”。

AfD显然对这些帖子感到非常高兴，穆克瑟不愿谴责马斯克本人。她说：“我们并不是反对特斯拉本身，我们反对的是位置。”她说：“马斯克在哪里建厂的责任不在他，责任在政治家身上。他怎么可能从美国知道这里的情况呢？我认为他做不到。”

破坏行为迫使生产停止了一周

格林海德的所有组织都与本月早些时候发生的一起破坏行为保持距离，当时一个自称为“火山组”（"Volcano Group"）的极左翼团体在几公里外的一个电力塔上放火。这次破坏使特斯拉德国工厂的电力供应中断，并波及附近几百户家庭。工厂被迫停产一周。这次攻击暂时削弱了当地对森林营地的支持。

森林营地活动人士马克斯（Max）坚持认为，总体情绪仍然是积极的。营地否认对那次攻击知情或参与，尽管它在一份声明中说：“有各种各样的行动者以自己的方式抵制这家公司的剥削和破坏。”

马克斯说：“激励我的是挫败感。”“在气候危机中成长，看到所有这些最后期限一次又一次地被推迟，所有这些保护我们环境的措施没有被采纳。我感觉除了用我的身体来尝试保护这里的水和森林之外，不知道还能做些什么。”

相关抗议活动也在格林海德地区议会激起了一场风波，该议会必须决定是否允许扩建。然而，最终，州政府甚至联邦政府可能会介入。

格林海德市长克里斯蒂安尼（Arne Christiani），一位已经上任了20多年的独立人士，可能很快就会被其他议会成员罢免。尽管2月份的一次非约束性投票发现超过60%的当地居民反对，但他本人支持特斯拉工厂扩建。

无论特斯拉的各方反对者之间可能存在什么不和，抗议似乎已经产生了影响。在本周早些时候的一个地方议会会议上，克里斯蒂安尼宣布特斯拉已经修改了其扩建计划，现在只想清除47公顷（大约115英亩）的森林，而不是原来计划中的100公顷。

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