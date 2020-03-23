 斥借疫情霸凌邻国   蓬佩奧：各国应追究中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2020

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时政风云

斥借疫情霸凌邻国   蓬佩奧：各国应追究中国

新冠疫情蔓延全球，中美骂战持续。美国再度向中国开火，呼吁各国对北京追究责任。

USA Washington | Außenminister Mike Pompeo während Pressekonferenz (Reuters/A. Caballero-Reynolds)

（德国之声中文网）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（22日）在记者会上，指摘中國趁着全球忙于应对新冠疫情之际，频频作出挑釁，威吓周边地区。

蓬佩奥说：「美方強烈反對中國的霸凌行徑，我们希望其他国家向中方问责。」

他列举道，中国侵蚀香港的自治权，拘捕李柱铭等多名民主派人士，又对台湾施加军事压力，并胁迫南海国家，甚至撞沉一艘越南渔船。他呼吁各国追究中国，又透露当晚将共同主持一场与东协会员国的电话会议。

批北京销毁病毒样本

此外，蓬佩奧再次批评北京掩盖疫情，表示美國「堅信」中國共產黨没有及時向世衛通报疫情，也没有分享所有信息，隱瞞病毒的危險性。中国疫情12月底已爆发，他指北京「等到一个月后全国所有省份都爆发疫情」，才汇报病毒会人傳人。

他续称，中国销毁当地病毒的样本，至今没有将样本与外界分享，「导致外界无从追踪病毒的演化」，又批评世卫秘书长谭德塞失职，指他「对违规的国家拥有极大权力」，但没有运用权责确保武汉病毒研究所遵守安全规定。

延伸阅读：疫情失守谁负责？ 世卫：从未隐瞒美国  

特朗普上周三（16日）表示其政府正在试图确定，新冠病毒是否是从武汉一个实验室开始传播。

蓬佩奥当日也表示，非常需要中国政府开诚布公，来帮助解释病毒的来源，他上周五（18日）进一步促请中国允许专家进入实验室，「让大家确定病毒的源头」。

对此，中国外交部批评美国的说法没有科学根据，只是为抗疫不力转移视线。

李澄欣（路透社/美联社）

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