斥中国「洗劫」国库 马尔代夫向印度靠拢

(德国之声中文网) 马尔代夫新总统萨利赫 (Ibrahim Mohamed Solih) 週末 (11月19日) 在就职典礼指出，马尔代夫国库过去几年因被侵占与政府贪污而损失数十亿美元。他形容马尔地夫国库被「洗劫」，并将矛头指向与中国借钱建造的基础设施。

他说：「马尔代夫目前财务状况危急，主要伤害来自因政治因素而起的基础建设计划。这导致国库损失惨重。」

萨利赫在九月总统大选中击败亲中的前总统亚明 (Abdulla Yameen)。他说目前不清楚国库总共损失多少，而他的执政团队这周将针对前总统签订的协议进行审计。他的团队表示目前已知欠中国15亿美元，但担心债务总额恐怕更高。

根据统计，目前已知债务已超过马尔代夫国内生产总值的四分之一。据路透社报导，大多数协议都是与中国国营企业签订的基础建设工程，包含连接首都与机场的跨海大桥，机场扩建及在人造岛上的大型住宅计划。

印度总理莫迪 (Narendra Modi) 也出席了就职典礼。身为马尔代夫主要的政治与经济伙伴，印度对中国过去几年在马尔代夫的势力扩张也十分担忧。莫迪透过脸书表示，他相信印度与马尔代夫未来在基础建设、医疗与人力资源发展上将有更紧密的交流与合作。

中国延缓汤加还债时程

马尔代夫不是唯一因加入一带一路而负债累累的岛国。位于南太平洋的汤加王国原先预定开始偿还欠中国的债务本金，但该国政府週日 (11月18日) 表示已签署一带一路谅解备忘录，并指出中国把偿还优惠贷款的期限延缓五年。外界普遍认为，开始偿还本金将对汤加王国带来巨大财务压力。

因为2006年一场动乱，汤加王国首都的商业区与政府机关都遭到毁坏。为了重建首都，汤加政府向中国借了6500万美元，经年累月下来，目前债务已超过1亿1500万美元，相当于汤加王国国内生产总值的三分之一。

中国对小国带来的债务问题也成了上週亚太经合组织峰会 (APEC) 的焦点。美国副总统彭斯 (Mike Pence) 週六在演说中批评中国的一带一路基础建设计划，强调小国不应该接受会使他们失去主权的贷款。

杨威廉/李芊 （路透社等）