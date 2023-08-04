斡旋乌克兰战争 教宗将派特使访北京

（德国之声中文网）罗马天主教宗方济各在接受西班牙杂志《新生活》（Vida Nueva）采访时证实，教廷和平特使、枢机主教马特奥·祖皮（Matteo Zuppi）将访问北京。

教宗表示，祖皮将在访问华盛顿之后出访北京，因为美中两国在缓和冲突中均具有关键的角色。

数周以来，一直有媒体猜测祖皮枢机主教将访问中国，但教廷方面一直未予以证实。此次访问的具体时间尚不清楚。北京将是祖皮和平之旅的第四站，此前他计划先后访问基辅、莫斯科和华盛顿。今年5月，教宗方济各任命祖皮为结束乌克兰战争和平委员会的主任。

目前该委员会的主要任务集中在人道主义援助方面，例如涉及被强制送往俄罗斯的乌克兰儿童的问题。乌克兰方面称，迄今已有约2万名乌克兰儿童被俄罗斯绑架。教宗在接受采访时表示：“我们将尽己所能，确保每一个要求归还其子女的家庭成员都能找到他们的孩子。”

上世纪50年代以来，中国和教廷一直没有建立正式的外交关系。而梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。中国天主教被划分为国家认可的官方教会--中国天主教爱国会和忠于教宗的地下教会。据估计，中国天主教徒的总人数在600万到1200万之间。

2018年北京与梵蒂冈就中国的主教任命达成临时协议，引发巨大争议。批评者认为中梵协议是对北京过分妥协，没有改善中国天主教徒的处境，也让所谓地下教会的成员更加被边缘化。2022年该协议第二次被延长。

今年1月，教宗方济各接受媒体专访时曾表示，对待中国要保持耐心，并称中国官方“有时有些保守，有时则不然”，但认为与北京保持对话有其必要。

今年早些时候，梵蒂冈国务卿帕罗林枢机主教（Pietro Parolin）对美联社表示，中国去年任命江西教区辅理主教，以及今年任命上海教区主教，都没有让教廷参与，这种举动有违双方就主教任命达成协议中概述的“合作精神”。

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（天主教新闻社）

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