料两会聚焦经济放缓 二十大前“稳定压倒一切”

(德国之声中文网) 政治圈内人士以及分析人士指出，决策者很有可能放慢痛苦的经济改革脚步，从而确保今年秋天中共二十大召开前的大局稳定。习近平极有可能在二十大上确认获得第三个领导人任期。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对路透社表示，在中共二十大之前，“稳定压倒一切，我们需要创造一个稳定发展的环境。”

不过，鉴于乌克兰的战火导致市场动荡，西方国家也纷纷抨击中国没有对俄罗斯侵略行径进行谴责，在这一背景下，中国经济维持稳定的难度变得更高。

另一方面，仍旧在全球肆虐的新冠疫情、中国政府在防疫政策上的不确定性，也对宏观经济构成了干扰。近两年来，中国的严格防疫策略极大地阻碍了跨境人员流动，很大程度上切断了与其他国家的往来。

担忧就业 刺激经济

按照计划，中国国务院总理李克强会在3月5日全国人大开幕时，介绍本年度的政府工作报告。政治圈内人士以及分析人士认为，李克强会在报告中宣布增加财政支出、减轻税负，以刺激投资和消费。

中国商务部部长王文涛在3月1日表示，消费重新成为经济增长第一拉动力，称“将坚定实施扩大内需战略，促进消费持续恢复，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平开放，全力保持商务平稳运行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开”。

受到房地产市场债务问题、各地多次零星疫情打击消费者信心等多重因素压力，中国疫情后强劲复苏势头在2021年夏天后明显放缓。一名不愿具名的政府顾问对路透社表示，本年度的全国人大会议将聚焦应对经济压力、稳增长、保就业等问题。

据预计，今年中国全国的大学毕业生人数将首度突破1000万，因此中国当局需要极力避免因经济大幅降温而引起的就业岗位流失。在2021年的监管风暴中，提供大量就业岗位的房地产业、科技业、教育产业都遭到了重大打击。

北京大学的政治学者杨朝晖表示，由于疫情因素，本年度全国人大的会期已经有所缩短；而在动态防疫清零策略、“共同富裕”、中国在乌克兰危机中的立场等敏感议题上，人大代表们更是会格外谨慎，避免发表不同看法。

房产税或暂缓

中国财政部长刘昆此前已经承诺，今年公布的减税降费措施幅度将高于去年的1.1万亿元人民币的水平。

去年，中国的预算赤字水平为GDP的3.2%，还批准了新增地方政府专项债券额度3.65万亿元人民币。与此同时，2021年的GDP增长率也达到了8.1%，为十年来的最高值，远远超过了6%的预定目标。不过，2021年的高增速也要部分归因于2020年疫情重大冲击下的低增长率。

路透社分析指出，在经济降温的压力下，可能损害中短期增长的改革措施将会被暂缓实施，其中包括备受瞩目的房产税。在习近平力推“共同富裕”的背景下，中国政府希望通过房产税来减少房地产市场的投机行为，从而缩小巨大的贫富差距。

但是分析人士预计，2022年下半年之前，如果房地产市场趋于稳定，中国可能不会公布房产税试行方案。目前，监管机构已经略微放宽了对房地产融资的限制，以避免大规模债务违约的出现。中原银行首席经济学家王军就指出，经济面临较大压力时，并非推进激烈改革措施的好时机。

(路透社)

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