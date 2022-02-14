 料两会聚焦经济放缓 二十大前“稳定压倒一切” | 经济纵横 | DW | 01.03.2022

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经济纵横

料两会聚焦经济放缓 二十大前“稳定压倒一切”

本年度的中国全国人大会议将于3月5日开幕。外界预计，中国政府将在大会上公布更多刺激经济措施，以应对当前增速放缓的形势。由于今年年底将召开新一届的党代会，全力维稳的中共当局需要确保就业率。此外，乌克兰的战火也极大增加了宏观经济的不确定性。

2022年的中国全国人大会议将于3月5日开幕，预计中国政府将在大会上公布更多刺激经济措施(资料图片）

2022年的中国全国人大会议将于3月5日开幕，预计中国政府将在大会上公布更多刺激经济措施(资料图片）

(德国之声中文网) 政治圈内人士以及分析人士指出，决策者很有可能放慢痛苦的经济改革脚步，从而确保今年秋天中共二十大召开前的大局稳定。习近平极有可能在二十大上确认获得第三个领导人任期。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对路透社表示，在中共二十大之前，“稳定压倒一切，我们需要创造一个稳定发展的环境。”

不过，鉴于乌克兰的战火导致市场动荡，西方国家也纷纷抨击中国没有对俄罗斯侵略行径进行谴责，在这一背景下，中国经济维持稳定的难度变得更高。

另一方面，仍旧在全球肆虐的新冠疫情、中国政府在防疫政策上的不确定性，也对宏观经济构成了干扰。近两年来，中国的严格防疫策略极大地阻碍了跨境人员流动，很大程度上切断了与其他国家的往来。

分析人士认为，李克强会在其政府工作报告中宣布增加财政支出、减轻税负，以刺激投资和消费

分析人士认为，李克强会在其政府工作报告中宣布增加财政支出、减轻税负，以刺激投资和消费

担忧就业 刺激经济

按照计划，中国国务院总理李克强会在3月5日全国人大开幕时，介绍本年度的政府工作报告。政治圈内人士以及分析人士认为，李克强会在报告中宣布增加财政支出、减轻税负，以刺激投资和消费。

中国商务部部长王文涛在3月1日表示，消费重新成为经济增长第一拉动力，称“将坚定实施扩大内需战略，促进消费持续恢复，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平开放，全力保持商务平稳运行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开”。

受到房地产市场债务问题、各地多次零星疫情打击消费者信心等多重因素压力，中国疫情后强劲复苏势头在2021年夏天后明显放缓。一名不愿具名的政府顾问对路透社表示，本年度的全国人大会议将聚焦应对经济压力、稳增长、保就业等问题。

据预计，今年中国全国的大学毕业生人数将首度突破1000万，因此中国当局需要极力避免因经济大幅降温而引起的就业岗位流失。在2021年的监管风暴中，提供大量就业岗位的房地产业、科技业、教育产业都遭到了重大打击。

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中国经济今年走向如何，这不仅关系到中共的命运，也关系到整个世界经济的局势。一个以经济成果为唯一合法性基础的威权政府，当然不能跟西方的市场经济的经济政策一视同仁。为此，旅德政治学者张俊华认为有必要透视一下今年中共可能在经济方面的一些措施。

俄罗斯通过与中国的经济合作来弥补因制裁而损失的欧盟业务，这样的做法有多实际？对于中国而言，与俄罗斯过从甚密，又是否存在风险？

北京冬奥会上，中国党和国家领导人习近平还曾高调表达对俄罗斯总统普京的支持。但随着俄乌争执不断升级，中国的态度也日趋模糊，毕竟事态发展同中国的经济大局密切相关。

北京大学的政治学者杨朝晖表示，由于疫情因素，本年度全国人大的会期已经有所缩短；而在动态防疫清零策略、“共同富裕”、中国在乌克兰危机中的立场等敏感议题上，人大代表们更是会格外谨慎，避免发表不同看法。

房产税或暂缓

中国财政部长刘昆此前已经承诺，今年公布的减税降费措施幅度将高于去年的1.1万亿元人民币的水平。

去年，中国的预算赤字水平为GDP的3.2%，还批准了新增地方政府专项债券额度3.65万亿元人民币。与此同时，2021年的GDP增长率也达到了8.1%，为十年来的最高值，远远超过了6%的预定目标。不过，2021年的高增速也要部分归因于2020年疫情重大冲击下的低增长率。

路透社分析指出，在经济降温的压力下，可能损害中短期增长的改革措施将会被暂缓实施，其中包括备受瞩目的房产税。在习近平力推“共同富裕”的背景下，中国政府希望通过房产税来减少房地产市场的投机行为，从而缩小巨大的贫富差距。

但是分析人士预计，2022年下半年之前，如果房地产市场趋于稳定，中国可能不会公布房产税试行方案。目前，监管机构已经略微放宽了对房地产融资的限制，以避免大规模债务违约的出现。中原银行首席经济学家王军就指出，经济面临较大压力时，并非推进激烈改革措施的好时机。

(路透社)

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通过收税调节房价 中国楼市何去何从?

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