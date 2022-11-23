斐濟終止與北京警務合作 專家：打擊中國的野心

（德國之聲中文網）太平洋島國斐濟上個月選出新的政府，而新總理蘭布卡（Sitiveni Rabuka）上任後，上週隨即宣布終止與中國的警察培訓與交流協議。他在接受《斐濟時報》（Fiji Times）訪問時表示，斐濟的民主體制和司法系統與中國不同，所以斐濟將恢復與體制相似的國家如澳大利亞跟紐西蘭交流。

部分專家在接受DW訪問時表示，蘭布卡的決定反映了斐濟對中國更廣泛地參與太平洋安全領域的擔憂。紐西蘭梅西大學（Massy University）安全研究高級講師鮑爾斯（Anna Powles）告訴DW：「蘭布卡在競選時對中國在斐濟的影響表示擔憂，因此北京會對斐濟新當選的聯合政府上台後的雙邊關係走向也提出疑慮。」

事實上，中國去年5月曾嘗試與10個太平洋島國簽署一份廣泛的區域協議，但最終因對中國提出的協議草案有疑慮，雙方最終未能達成共識。鮑爾斯指出，斐濟取消與中國於2011年簽署的安全合作備忘錄的決定，有效擾亂了中國在太平洋地區建立安全專員和聯絡官網絡的野心。她說：「最重要的是，這個決定表明了當地的動態是如何塑造和反擊中國在太平洋地區的利益。」

不過，澳大利亞格里菲斯大學太平洋研究中心的主任肯恩（Tess Newton Cain）則認為，若從近期斐濟內部出現的政治變化來看，斐濟總理蘭布卡終止跟中國安全合作的決定是該政府上台後所推動一系列改變中的其中一個項目。她告訴DW：「由總理蘭布卡領導的新政府正在改變在上屆政府任內變得相當根深蒂固的事情。在斐濟與中國安全部門的關係中，中國所派遣的聯絡官與斐濟的警察署長有很緊密的關係，而在斐濟署長被停職後，拉布卡最新的決定有種重新劃定界線的感覺。」

肯恩指出，各界必須注意的是，蘭布卡在發表相關談話時，也重申他不認為終止與中國警察的安全協議，代表斐濟需要改變整體與中國的關係。她說：「他認為斐濟與中國的關係仍非常重要，而他希望能繼續發展雙邊關係。他說，斐濟堅持『一個中國』政策，所以我認為雖然斐濟結束與中國的安全伙伴關係是一個重大變化，但在更廣泛的背景下，此舉不會對斐濟和中國之間的整體關係產生太大的影響。」

肯恩告訴DW，她不認為斐濟此舉與中國跟太平洋島國建立更深的安全合作有關。她表示：「中國將尋求更多機會透過多邊主義的形式，在安全或其他領域與太平洋島國建立關係。」

地緣政治的兵家必爭之地

除了中國外，美國與澳大利亞等國近年來也持續透過不同渠道想深化與太平洋島國在安全領域的合作，藉此來保障其在太平洋地區的利益。去年6月，美國、澳大利亞、日本、紐西蘭與英國創立了名為「藍色太平洋夥伴」的非正式集團，旨在面對中國競爭的情況下，協調對太平洋地區的援助。

去年9月，美國舉辦了一次「藍色太平洋夥伴」的外長會議，華府也強調面對中國於太平洋地區日益增長的野心，美國與其盟國將提升合作，解決氣候變化、健康與技術連結等問題。美國也透露，德國跟加拿大也有意加入「藍色太平洋夥伴」。

紐西蘭梅西大學的專家鮑爾斯告訴DW，在整個太平洋地區，澳大利亞和美國等國都想成為太平洋島國首選的安全夥伴，而各國在安全領域的競爭也越來越激烈。她說：「至關重要的是，這些國家要設法對太平洋地區列舉的安全事項做出回應，並相互協調跟合作，以確保太平洋地區的安全體系不被壓倒。此外，美國等大國在與太平洋島國合作時，要確保相關行動的敏捷性與一致性。」

澳大利亞格裡菲斯大學的肯恩則認為，對澳大利亞來說，它應該認知到自己與太平洋島國的關係非常牢固，而且對這些國家來說，與澳大利亞的關係是非常重要的。她說：「澳大利亞需要專注於維持、發展和深化這些關系，因為這些關係對澳大利亞和澳大利亞人民具有內在的重要性。澳大利亞發展這些關係的目的，不該是為了反擊其他國家的行為，或將此視為遏止中國在太平洋地區發展的行動。」

鮑爾斯強調，太平洋島國已透過《2050年藍色戰略》概述了其優先考量的議題，而他們也已向「藍色太平洋夥伴」的成員國表明，這些因戰略考量而想與太平洋島國接觸的國家，應該先讓他們的區域議程與太平洋島國優先考量的議題產生一致性。

她向DW表示：「從安全角度來看，太平洋國家可以通過太平洋島國論壇追求一種集體安全類型的協議，因為在一個戰略競爭日益影響區域秩序的時代，這將有助於太平洋島國制定此地區的優先事項，並強化區域主義。」

肯恩指出，太平洋島國已透過聯合國氣候峰會等國際場合來清楚闡述他們的立場，而外界應該停止將太平洋地區視為一個「沒有戰略思維」或「沒有思考安全議題群體」的地區。她告訴DW：「盟國應更努力參與太平洋地區的戰略對話，並適當尊重與太平洋島國的夥伴關係，以建立信任與互惠的方式在太平洋地區運作。」

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