斐济防长: 气候变化威胁甚于地缘政治冲突

（德国之声中文网） 塞鲁伊拉图（Inia Seruiratu ）6月12日在香格里拉安全对话会议上所做的演说中强调，斐济的国家安全更受气候变化而非地球冲突的威胁，“我们的主要安全关切并非机枪、战斗机、舰船……对我们生存的唯一最大威胁是人类社会引起的、毁灭性的气候变化。它威胁着我们的生活希望和国家繁荣梦想”。

美、中之间的激烈交锋构成本年度香格里拉对话会议背景。

斐济为一太平洋低洼岛国，近年来连续遭受气旋重创，经济陷入困境、成千上万人背井离乡。

因海水吞噬定居点，重新安置小野岛纳里科索（ Narikoso on Ono island ）渔村居民的计划已推迟数年。

2021年9月，斐济通过一项气候变化法案，以全面应对全球变暖。该法案正式确认了该国对《巴黎协定》确定的削减温室气体排放的承诺。

美、中争霸

在太平洋岛屿面临气候变化带来的一些最严峻、最直接风险的同时，斐济还一直处于相互竞争的太平洋地区国家——主要是中国同美国及其盟友——之间的角力中心。

中国外长王毅上月与斐济等10个太平洋岛国举行外长视频会议，有意说服这些国家与中方达成一项全面安全协议，但未成功。

在同一时间，澳大利亚外长黄英贤也访问了斐济，争取该国抵制中国影响，并扩大同澳大利亚的合作。

黄英贤刚离开斐济，斐济总理姆拜尼马拉马（ Frank Bainimarama ）便推文表示，斐济非“任何人的后院”。此言暗讽澳大利亚前总理莫里森（ Scott Morrison ）。莫里森曾将南太平洋地区称为澳大利亚的“后院”。

在香格里拉安全对话会上，塞鲁伊拉图防长强调，斐济未感受到地缘政治冲突的威胁，但须“调整我们的工作方式和合作对象，以实现稳定”。

塞鲁伊拉图（Inia Seruiratu ）在香格里拉安全对话会议上所做的演说中强调，斐济的国家安全更受气候变化而非地球冲突的威胁。

1975年，斐济成为和中华人民共和国建立外交关系的首个南太平洋岛国。2006年 ，姆拜尼马拉马政变上台，北京未像许多西方政府那样予以谴责。两国间关系此后变得进一步密切。

今年4月签署，中国和所罗门群岛之间签署双边安全协议，尤其惹恼堪培拉、华盛顿及其盟国，它们忧虑该条约将使中国军队合法出现在距离澳大利亚海岸不到2000英里的地区。

第二次世界大战期间，日本同美国之间争夺对澳大利亚和新西兰的海上供应线的控制，所罗门群岛周围水域，特别是瓜达尔卡纳尔岛，曾是太平洋战场上的一个关键战略地区。

（法新社，路透社）

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