斐济防长: 气候变化威胁甚于地缘政治冲突

近年来，太平洋岛国斐济一再遭受气旋灾害。该国防长塞鲁伊拉图日前在新加坡举行的本年度香格里拉国际安全对话会议上强调，他的国家受到气候变化的威胁比地缘政治冲突更大。
（德国之声中文网） 塞鲁伊拉图（Inia Seruiratu ）6月12日在香格里拉安全对话会议上所做的演说中强调，斐济的国家安全更受气候变化而非地球冲突的威胁，“我们的主要安全关切并非机枪、战斗机、舰船……对我们生存的唯一最大威胁是人类社会引起的、毁灭性的气候变化。它威胁着我们的生活希望和国家繁荣梦想”。
美、中之间的激烈交锋构成本年度香格里拉对话会议背景。
斐济为一太平洋低洼岛国，近年来连续遭受气旋重创，经济陷入困境、成千上万人背井离乡。
2021年9月，斐济通过一项气候变化法案，以全面应对全球变暖。该法案正式确认了该国对《巴黎协定》确定的削减温室气体排放的承诺。
在太平洋岛屿面临气候变化带来的一些最严峻、最直接风险的同时，斐济还一直处于相互竞争的太平洋地区国家——主要是中国同美国及其盟友——之间的角力中心。
中国外长王毅上月与斐济等10个太平洋岛国举行外长视频会议，有意说服这些国家与中方达成一项全面安全协议，但未成功。
在同一时间，澳大利亚外长黄英贤也访问了斐济，争取该国抵制中国影响，并扩大同澳大利亚的合作。
黄英贤刚离开斐济，斐济总理姆拜尼马拉马（ Frank Bainimarama ）便推文表示，斐济非“任何人的后院”。此言暗讽澳大利亚前总理莫里森（ Scott Morrison ）。莫里森曾将南太平洋地区称为澳大利亚的“后院”。
在香格里拉安全对话会上，塞鲁伊拉图防长强调，斐济未感受到地缘政治冲突的威胁，但须“调整我们的工作方式和合作对象，以实现稳定”。
1975年，斐济成为和中华人民共和国建立外交关系的首个南太平洋岛国。2006年 ，姆拜尼马拉马政变上台，北京未像许多西方政府那样予以谴责。两国间关系此后变得进一步密切。
今年4月签署，中国和所罗门群岛之间签署双边安全协议，尤其惹恼堪培拉、华盛顿及其盟国，它们忧虑该条约将使中国军队合法出现在距离澳大利亚海岸不到2000英里的地区。
第二次世界大战期间，日本同美国之间争夺对澳大利亚和新西兰的海上供应线的控制，所罗门群岛周围水域，特别是瓜达尔卡纳尔岛，曾是太平洋战场上的一个关键战略地区。
（法新社，路透社）
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澳媒报导称，在斐济参加第二次中国-太平洋岛国外长会议的中国外长王毅，本次恐无功而返。由于各国间并未达成共识，外传的多边合作协议意外破局，会中并未签署。
路透社获得的一份文件显示，中国外交部长王毅下周在斐济主持中国-太平洋岛国第二次外长会议时，与多个太平洋岛国达成一项涵盖警务、安全和数据通信合作的全区域协议将是重点议题。