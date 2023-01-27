 斐济总理: 考虑废止与中国的警察交流协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2023

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斐济总理: 考虑废止与中国的警察交流协议

斐济总理兰布卡6月7日表示，斐济正在审议与中国的警察交流协议，并考虑是否彻底取消。他称希望“与那些具有相似民主价值观以及立法、司法等制度的国家合作”。

兰布卡（Sitiveni Rabuka）在2022年12月就任斐济总理

兰布卡（Sitiveni Rabuka）在2022年12月就任斐济总理

（德国之声中文网）斐济总理兰布卡（Sitiveni Rabuka）周三（6月7日）表示，斐济正在审议与中国的警察交流协议，并考虑是否彻底取消。

斐济与中国2011年签署一份谅解备忘录，允许斐济警察在中国接受培训。与此同时，中国派遣警察前往斐济。

但自从六个月前在大选中获胜掌权以来，兰布卡领导的联合政府对与北京的密切关系表现出更多的疑虑。

今年1月，兰布卡告诉当地媒体，他认为与中国警方的协议“没有必要”继续下去，但还没有做出明确的决定。

在周三对新西兰进行国事访问期间，这位斐济总理表示，随着审议的继续，该协议已被搁置。

他在惠灵顿告诉记者：“当我们就职的时候，我说过，如果我们的价值观和制度不同，我们能从他们（中国）的合作中得到什么？”

“在我们决定是往回走还是沿着之前的道路继续前进时，我们需要再次审视这一点——与那些具有相似民主价值观和立法及司法等制度的国家合作”，兰布卡说。

斐济与中国2011年签署一份谅解备忘录，允许斐济警察在中国接受培训（资料图片）

斐济与中国2011年签署一份谅解备忘录，允许斐济警察在中国接受培训（资料图片）

新西兰和斐济下周商定国防协议

斐济总理兰布卡周三还表示，新西兰和斐济正在商定一项国防协议，该协议将加强两国军队之间的接触，并帮助建设斐济国防军的能力和技能。新西兰去年与斐济签署了一份伙伴关系声明。双方同意在诸如安全、保护共同利益和经济活力方面合作。

兰布卡在惠灵顿会见包括新西兰总理和反对党领袖在内的新西兰政府高级官员时告诉媒体，双方将于下周商定该国防协议。兰布卡说，“该协议将允许国防官员从各方面学习，包括能力建设和技能提升，并接触新技术操作和技术支持等。”

这一协议达成的背景是新西兰、澳大利亚及其伙伴寻求阻止太平洋岛国与中国建立安全伙伴关系中国去年与所罗门群岛达成了安全协议。

（路透社，法新社）

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