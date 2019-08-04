斐济总理：澳大利亚总理“非常侮辱人”

太平洋岛国论坛气候峰会本周四（8月15日）在紧绷气氛下结束。斐济总理总理姆拜尼马拉马指责他的澳大利亚同事莫里森“非常侮辱人”，并称，中国的外交策略更受欢迎。
（德国之声中文网）在图瓦卢举行的太平洋岛国论坛闭幕翌日，斐济总理姆拜尼马拉马（Frank Bainimarama）周五指责澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）在会议上的谈判手法粗暴，鼓吹堪培拉的支持煤炭政策，与面临气候变化导致的生存威胁的众岛国明显唱反调。
姆拜尼马拉马对英国《卫报》表示，"（莫里森）总理非常侮辱人、非常傲慢，不利于两国关系。"
姆拜尼马拉马称，太平洋岛国原希望达成一项全球呼吁，敦促处于气候变化影响最前沿的国家在下月举行的联合国纽约会议前投入行动。但在经历了长达12小时情绪激动、不乏相互对吼的协商后，主要由于澳总理莫里森的干预，峰会公报未能达到原先的期待，遣词用字大为软化。
作为对在地区扩大的中国影响力制衡战略的一部分，莫里森承诺提供5亿澳元，资助太平洋岛国投资于再生能源和应对气候转变的生存能力。但是，在论坛峰会上，其余17国呼吁堪培拉致力于减少排放，缩减澳大利亚获利丰厚的煤炭业。姆拜尼马拉马透露道，或许是被其他领袖们逼到了角落里，莫里森话到一半，竟突然说出澳大利亚已经给了太平洋岛国们多少多少钱这样的话，"非常侮辱人"。
"中国不会降低格调"
这位斐济领导人补充道，在该地区，澳大利亚和中国之间并无"竞争"，但他赞赏北京的外交手段。他表示，"他们（中国）不会降低格调，告诉全世界，我们给了太平洋岛国这么多钱。他们不那么做。他们是好人，绝对好于莫里森。这我可以告诉你。"
莫里森承认气候变化是现实情况，但坚持认为，可经由不伤害经济的途径加以控制。他否认太平洋岛国领导人之间有裂隙。在持续至周五早晨的磋商结束后，莫里森总理表示，"我们表明了立场，站了出来，事情在进展。"
日前，澳大利亚副总理迈克考马克（Michael McCormack）的一番表态引起舆论大哗。此前，他在接受电视采访时表示，太平洋岛国全靠澳大利亚的援助并允许岛国国民来澳大利亚打季工方能应对气候变化。此话招致批评。根据《前卫报》播放的一段视频，迈克考马克这样说道："他们能生存下去是因为他们的很多劳工到这里来收获我们的果实，收获与勤奋的澳大利亚企业一起成长起来的果实，我们欢迎他们，并将永远欢迎他们。"
凝炼/石涛（法新社）
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